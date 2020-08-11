Приблизно 5-10 тис. хасидів можуть приїхати до Умані цього року, - Немчінов
Прибуття від 5 до 10 тис. хасидів до Умані Черкаської області для святкування іудейського свята Рош Ха-Шана очікується в 2020 році.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Одним із ключових питань, що обговорювалися, було плановане у вересні 2020 року масове паломництво брацлавських хасидів до міста Умань Черкаської області для святкування Рош-ха-Шана (Нового року за іудейським календарем)", - зазначив міністр.
За словами Немчінова, цього року очікується від 5 000 до 10 000 віруючих хасидів.
"З огляду на епідемічний стан в Україні, це викликає велике занепокоєння як в Україні, так і у Міністерства закордонних справ Держави Ізраїль", - додав міністр Кабміну.
У зв’язку з цим Державна комісія доручила Міністерству закордонних справ підсилити комунікацію щодо інформування іноземних громадян щодо обмежень, що діють в Україні;
Міністерству внутрішніх справ підсилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош-ха-Шана; Державній прикордонній службі розробити пам'ятку перебування в Україні та роздавати при перетині українського кордону, а також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.
Окрім цього, на засіданні комісії було наголошено, що у 2020 році українські християни та мусульмани утрималися від масових заходів під час відзначення своїх найбільших релігійних свят.
И когда евреи шли в землю обетованную - украинцы оттуда уже возвращались.
Шутке, если что.
Общ
не?! таки попрутся?
///
Хасидов попросили воздержаться от паломничества в Умань и остаться дома из-за пандемии. Соответствующее обращение сделали посол Израиля в Украине Йоэль Лион и мэр Умани Александр Цебрий
они в Умани так отрываются))) (и им там все дозволено))) что те полоски никто не заметит за слоем мусора и хлама
Они буйных выцепляют, а дальше получается что Украина не смогла сдержать беспредел.
Наши просто ссут, либо такой приказ - не трогать, как и всегда. По ТВ Израиля покажут шо - наши мол сделали что смогли, а вот украинцы как всегда.
страна не пуганных идиотов во власти, зебараны , короче))))