УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6436 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 909 49

Приблизно 5-10 тис. хасидів можуть приїхати до Умані цього року, - Немчінов

Приблизно 5-10 тис. хасидів можуть приїхати до Умані цього року, - Немчінов

Прибуття від 5 до 10 тис. хасидів до Умані Черкаської області для святкування іудейського свята Рош Ха-Шана очікується в 2020 році.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Одним із ключових питань, що обговорювалися, було плановане у вересні 2020 року масове паломництво брацлавських хасидів до міста Умань Черкаської області для святкування Рош-ха-Шана (Нового року за іудейським календарем)", - зазначив міністр.

За словами Немчінова, цього року очікується від 5 000 до 10 000 віруючих хасидів.

"З огляду на епідемічний стан в Україні, це викликає велике занепокоєння як в Україні, так і у Міністерства закордонних справ Держави Ізраїль", - додав міністр Кабміну.

У зв’язку з цим Державна комісія доручила Міністерству закордонних справ підсилити комунікацію щодо інформування іноземних громадян щодо обмежень, що діють в Україні;
Міністерству внутрішніх справ підсилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош-ха-Шана; Державній прикордонній службі розробити пам'ятку перебування в Україні та роздавати при перетині українського кордону, а також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.

Окрім цього, на засіданні комісії було наголошено, що у 2020 році українські християни та мусульмани утрималися від масових заходів під час відзначення своїх найбільших релігійних свят.

Читайте також: МЗС України спростовує інформацію про дозвіл 5 тис. хасидів приїхати в Умань

Автор: 

Ізраїль (1830) Кабмін (14392) карантин (18172) хасиди (181) COVID-19 (19768) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Це після того, як Ізраїль попросив не приймати паломників?
показати весь коментар
11.08.2020 13:31 Відповісти
+11
Мало гівна в Умані, ще з того року не все вимили...
показати весь коментар
11.08.2020 13:30 Відповісти
+8
Ну шо - 14 дней карантина, или тест на КОВИД за стопицот денег...
показати весь коментар
11.08.2020 13:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мало гівна в Умані, ще з того року не все вимили...
показати весь коментар
11.08.2020 13:30 Відповісти
Може їх помиють в аеропорту після прильоту і будуть возити спецтранспортом, бо воняють вони в більшості як рідкісні бомжи і не дотримуються жодних санітарних норм! В Ізраїді хасидів вважають найбільш брудними та безвідповідальними громадянами, тому українська влада має зробити надзвичайні зусилля щоб убезпечити населення України від небезпеки розповсюдження смертельних інфекційних хвороб від гостей з Ізраїля. Умань потрібно закрити на час перебування хасидів та на місяць після їх відльоту і провести кілька разів тотальне тестування мешканців Умані на коронавірус, туберкульоз та інші небезпечні хвороби! Інфекція не має розповсюдитись з Умані по всій Україні! Перевозити хасидів потрібно виключно спецтранспортом, щоб водій не контактував з пасажирами, а самі пасажири не могли по дорозі заходити в кафе на заправках і лишати свою інфекцію на поверхнях.
показати весь коментар
11.08.2020 14:12 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2020 14:19 Відповісти
Приїдуть десять, а уїдуть - п'ять.
показати весь коментар
11.08.2020 16:12 Відповісти
Це після того, як Ізраїль попросив не приймати паломників?
показати весь коментар
11.08.2020 13:31 Відповісти
Ж - Жадность.
показати весь коментар
11.08.2020 13:52 Відповісти
Если хасиды своим приездом вызовут вторую волну эпидемии (это очень вероятно), то это обойдётся казне Умани в разы больше, чем прибыль от их приезда.
показати весь коментар
11.08.2020 13:58 Відповісти
См. ниже мой пост от https://censor.net/comments/locate/3213060/019214ca-6ae0-7285-af8c-f87bdbc65ea8
показати весь коментар
11.08.2020 13:59 Відповісти
Какое отношение имеет казна Умани к эпидемии? На эпидемию зебилы тратят государственный бюджет, а не бюджет Умани.
показати весь коментар
11.08.2020 14:01 Відповісти
Узко мыслите. Эпидемия = остановка/ограничения в работе многих местных бизнесов и объектов инфраструктуры.
показати весь коментар
12.08.2020 03:42 Відповісти
Проблема именно в Хасидах, а не во всех евреях, из-за них у нас в НЙ коронавирус в Марте получил такое сильное распространение: они не признают защитных средств, гуляют свадьбы и прочие массовые мероприятия... итд. Устраивайте митинги протеста и не пускайте их в страну, иначе вам будет скорей всего обеспечена вторая волна эпидемии.
показати весь коментар
11.08.2020 13:50 Відповісти
Хватит и 500 хасидов, шоб не привезли ещё корововирусу нам, но денег содрать с них как с 50 тыс. Чи мы не евреи?
показати весь коментар
11.08.2020 13:32 Відповісти
Ну когда украинец родился - еврей заплакал.
И когда евреи шли в землю обетованную - украинцы оттуда уже возвращались.
Шутке, если что.
показати весь коментар
11.08.2020 13:56 Відповісти
Ну шо - 14 дней карантина, или тест на КОВИД за стопицот денег...
показати весь коментар
11.08.2020 13:35 Відповісти
Скорее всего так и будет.
показати весь коментар
11.08.2020 16:18 Відповісти
Представляю этот вой на болотах...
показати весь коментар
11.08.2020 16:19 Відповісти
В Умане есть вспышка короновируса? Если нету, то пейсатые уже вам ее везут!
Общ
показати весь коментар
11.08.2020 13:39 Відповісти
вчера двух гостей уже видел..босиком бродили на Садовой, возле Черняховского..
показати весь коментар
11.08.2020 13:42 Відповісти
Вот не надо властям Умани быть такими жадными и прислушаться к здравым призывам израильтян. Если люди просят не принимать хасидов, значит что-то знают. А COVID-19 у нас и собственного до фига и больше.
показати весь коментар
11.08.2020 13:47 Відповісти
Пусть прилетают. Проведут 14 дней на обсервации и домой.
показати весь коментар
11.08.2020 13:50 Відповісти
где ж им столько обсерваторов найти? правда, после них вся Умань сплошной обсерватор...
показати весь коментар
11.08.2020 13:55 Відповісти
Сделайте всё, что возможно мирным путём, но чтобы хасиды к вам не приезжали, иначе у вас будет, как у нас в New York в Марте. Они не будут соблюдать карантинные нормы, они считают, что Бог их спасёт. Ага, как он спас их во время Второй Мировой. Я согласен, есть тупые евреи, которых не учит ни жизнь, ни История!
показати весь коментар
11.08.2020 13:55 Відповісти
здрасьте вам......так сказали ж им по-нормальному - не переться в этот раз
не?! таки попрутся?
показати весь коментар
11.08.2020 13:57 Відповісти
Кто сказал? Я сказал пусть приезжают.
показати весь коментар
11.08.2020 13:59 Відповісти
та пусть приезжают, раз так
///
Хасидов попросили воздержаться от паломничества в Умань и остаться дома из-за пандемии. Соответствующее обращение сделали посол Израиля в Украине Йоэль Лион и мэр Умани Александр Цебрий
показати весь коментар
11.08.2020 14:01 Відповісти
Спасибо за ответ.
показати весь коментар
11.08.2020 14:04 Відповісти
а если им полоски на асфальте намалевать?
Приблизно 5-10 тис. хасидів можуть приїхати до Умані цього року, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6904
показати весь коментар
11.08.2020 14:00 Відповісти
ой..та хоть на лбу)))
они в Умани так отрываются))) (и им там все дозволено))) что те полоски никто не заметит за слоем мусора и хлама
показати весь коментар
11.08.2020 14:03 Відповісти
Представь, что они там все заболеют этой хренью... А ведь шансы у них великолепные.
показати весь коментар
11.08.2020 14:11 Відповісти
то ли там заболеют...то ли свою разнесут ...... лотерея ))))
показати весь коментар
11.08.2020 14:13 Відповісти
Шо, бабло превыше всего, уманчане?! Даде здравого смысла?😕
показати весь коментар
11.08.2020 13:58 Відповісти
причем тут уманчане?? кто уманчан спрашивает?
показати весь коментар
11.08.2020 14:08 Відповісти
Чем больше приедут - тем лучше. Евреи умные.
показати весь коментар
11.08.2020 13:58 Відповісти
Евреи умные./ ещё они называют себя избранными.
показати весь коментар
11.08.2020 16:19 Відповісти
Около 5-10 тыс. хасидов могут приехать/ Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани. 20 сент. 2017 г/ Задержание наркобарона Сильвера было частью крупнейшей международной операции, экстрадицию в Израиль готовили к визиту Нетаньяху.16.08.19/ Оно нам надо.
показати весь коментар
11.08.2020 14:00 Відповісти
Да выкопайте наконец тот фейковый "труп цадика" и передайте хасидам для поклонения в Израиль! Пусть у себя дома гадят!
показати весь коментар
11.08.2020 14:04 Відповісти
"труп цадика" только повод. Вы правильно взяли его в скобки!
показати весь коментар
11.08.2020 14:11 Відповісти
Израильские полицаи с хасидами не цере.моня.ться - в Умань пр. года и вроде еще раньше прибыли - наши стоят и сопли жуют, а израильские - наводят порядок.
показати весь коментар
11.08.2020 14:07 Відповісти
из Израиля 5-10 полицаев, как они наведут порядок среди 30 000 сектантов...?
показати весь коментар
11.08.2020 14:10 Відповісти
А зачем?
Они буйных выцепляют, а дальше получается что Украина не смогла сдержать беспредел.
Наши просто ссут, либо такой приказ - не трогать, как и всегда. По ТВ Израиля покажут шо - наши мол сделали что смогли, а вот украинцы как всегда.
показати весь коментар
11.08.2020 14:27 Відповісти
после безвиза с китаем, это очередной шаг власти в борьбе с ковидом, овцы хавают.
показати весь коментар
11.08.2020 14:31 Відповісти
Танунах!
показати весь коментар
11.08.2020 14:33 Відповісти
цинизм наших властей в том. что хасидам для вьезда в Украину продают по 200 долларов вид на жительство.
показати весь коментар
11.08.2020 14:34 Відповісти
Они и без карантина во время паломничества не моются, а теперь вообще станут рассадниками заразы.
показати весь коментар
11.08.2020 14:57 Відповісти
Ну так а шо мы можем сделать,у нас режим прекращения огня?
показати весь коментар
11.08.2020 15:00 Відповісти
зачем этот триппер нужен,пусть летит пердит и радуедтса в израиль ..
показати весь коментар
11.08.2020 16:49 Відповісти
але, Умань? у вас нет коронавируса? тогда мы летим к вам, с уважением , хасиды)))
страна не пуганных идиотов во власти, зебараны , короче))))
показати весь коментар
11.08.2020 17:02 Відповісти
азохен вей товарищи бояре
показати весь коментар
11.08.2020 23:55 Відповісти
 
 