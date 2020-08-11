Приблизно 5-10 тис. хасидів можуть приїхати до Умані цього року, - Немчінов

Прибуття від 5 до 10 тис. хасидів до Умані Черкаської області для святкування іудейського свята Рош Ха-Шана очікується в 2020 році.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Одним із ключових питань, що обговорювалися, було плановане у вересні 2020 року масове паломництво брацлавських хасидів до міста Умань Черкаської області для святкування Рош-ха-Шана (Нового року за іудейським календарем)", - зазначив міністр.

За словами Немчінова, цього року очікується від 5 000 до 10 000 віруючих хасидів.

"З огляду на епідемічний стан в Україні, це викликає велике занепокоєння як в Україні, так і у Міністерства закордонних справ Держави Ізраїль", - додав міністр Кабміну.

У зв’язку з цим Державна комісія доручила Міністерству закордонних справ підсилити комунікацію щодо інформування іноземних громадян щодо обмежень, що діють в Україні;

Міністерству внутрішніх справ підсилити та забезпечити безпеку під час святкування Рош-ха-Шана; Державній прикордонній службі розробити пам'ятку перебування в Україні та роздавати при перетині українського кордону, а також інформувати про можливу заборону на в’їзд до України на декілька років у разі порушення карантинних обмежень.

Окрім цього, на засіданні комісії було наголошено, що у 2020 році українські християни та мусульмани утрималися від масових заходів під час відзначення своїх найбільших релігійних свят.

