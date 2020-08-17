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Новости Коронавирус и карантин
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С 22 августа возобновляется курсирование поезда Львов-Солотвино, - Укрзализныця

С 22 августа возобновляется курсирование поезда Львов-Солотвино, - Укрзализныця

Из Львова в Солотвино поезд №601/602 впервые отправится 22 августа и будет курсировать по четным числам. В обратном направлении движение восстановят с 23 августа - по нечетным числам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци, поезд будет делать остановки, в частности на станциях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегово, Хуст, Тячев и других.

В ведомстве напоминают об усиленных противоэпидемических мерах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с эпидемической ситуацией в Самборе, Дубно и Клеване с 17 августа будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки, - "Укрзализныця"

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какая соляная шахта была в Солотвино!
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17.08.2020 17:54 Ответить
 
 