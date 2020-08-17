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С 22 августа возобновляется курсирование поезда Львов-Солотвино, - Укрзализныця
Из Львова в Солотвино поезд №601/602 впервые отправится 22 августа и будет курсировать по четным числам. В обратном направлении движение восстановят с 23 августа - по нечетным числам.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци, поезд будет делать остановки, в частности на станциях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегово, Хуст, Тячев и других.
В ведомстве напоминают об усиленных противоэпидемических мерах.
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ruda
показать весь комментарий17.08.2020 17:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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