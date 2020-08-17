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Із 22 серпня відновлюється курсування поїзда Львів-Солотвино, - Укрзалізниця
Зі Львова в Солотвино поїзд №601 / 602 вперше вирушить 22 серпня і буде курсувати по парних числах. У зворотному напрямку рух відновлять з 23 серпня - по непарних числах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці, потяг буде робити зупинки, зокрема на станціях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегово, Хуст, Тячів і інших.
У відомстві нагадують про посилені протиепідемічні заходи.
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ruda
показати весь коментар17.08.2020 17:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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