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Новости Революция в Беларуси
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Латвия и Польша готовы принять политических беженцев из Беларуси

Латвия и Польша готовы принять политических беженцев из Беларуси

Волну политических беженцев из Беларуси ожидают в Польше и Латвии.

Латвия готова принять политических соискателей убежища из Беларуси, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич после заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DELFI.

Ринкевич рассказал, что правительство обсуждало возможность открыть границу для граждан Беларуси. По его словам, Латвия готова принять политических беженцев в соответствии с нынешними законами и ограничениями, связанными с Covid-19.

Глава МИД отметил, что он не прогнозирует большой поток беженцев, хотя это зависит от развития ситуации. На данный момент Латвия не получала просьб о предоставлении убежища от граждан Беларуси.

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"Польша готовится к возможной волне - большей или меньшей - так называемых политических беженцев - тех лиц, которые из-за преследований захотят перейти границу", - сказал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, информирует РИА Новости.

Он сообщил, что Польша уже подготовила законодательный пакет для облегчения получения виз и въезда беженцам из Беларуси.

Автор: 

беженцы (1659) Беларусь (7937) Латвия (1358) Польша (8548)


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Топ комментарии
+6
А в Україні війна і ніхто не робив заяв,що можуть прийняти біженців.
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17.08.2020 18:17 Ответить
+6
Польша благородная страна: все 26 лет совково-колхозной диктатуры активно поддерживала борцов за свободу Беларуси и сейчас беларусов в беде не бросит.
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17.08.2020 18:17 Ответить
+6
Будь ласка,Цепкалу з виводком заберіть,поки йому в Києві рило не начистили.Бо невдобно буде-лідєр з синьою мордою
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17.08.2020 18:21 Ответить
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Білорусь обезлюднює??
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17.08.2020 18:12 Ответить
10% не критично.
У нас больше на клубнику уехало.
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17.08.2020 18:21 Ответить
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17.08.2020 18:19 Ответить
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17.08.2020 18:21 Ответить
я бы сперва попробовал раздать беженцам рогатки...
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17.08.2020 18:14 Ответить
"Пока вы меня не убьете, других выборов не будет"- Лукашенко
-Хто ж тебе Лука, за язик тягне з підказкою самого реалістичного та блискавичного шляху подолання кризи?
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17.08.2020 18:34 Ответить
Скоро таким может оказаться таракан. Они и его тоже?..
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17.08.2020 18:15 Ответить
Он же узурпатор, его ждут только 'дома' , в Гааге.
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17.08.2020 18:33 Ответить
Ну так это ж по дороге.
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17.08.2020 18:36 Ответить
uzhe oficialjno persona non grata v EU i EES
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17.08.2020 21:19 Ответить
А в Україні війна і ніхто не робив заяв,що можуть прийняти біженців.
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17.08.2020 18:17 Ответить
Там политические беженцы,а у нас донбасские сепаратисты,любители русского мира,но не любители в нем жить туда попрут. Кому там этот мусор нужен?
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17.08.2020 19:18 Ответить
Польша благородная страна: все 26 лет совково-колхозной диктатуры активно поддерживала борцов за свободу Беларуси и сейчас беларусов в беде не бросит.
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17.08.2020 18:17 Ответить
Как глупо. Большинство будут притворяться политическими, а кто должен был положить жизнь за борьбу против диктатора просто сбегут за пособиями.
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17.08.2020 18:18 Ответить
Будь ласка,Цепкалу з виводком заберіть,поки йому в Києві рило не начистили.Бо невдобно буде-лідєр з синьою мордою
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17.08.2020 18:21 Ответить
Как интегрироваться в страны ЕС ?? Замутить Майдан и слинять туда под видом притесняемых и угнетённых.
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17.08.2020 18:23 Ответить
Это они напрасно. Болотные рабы с собой принесут вирус рузькава мира. Этот зачумленный барак нужно наглухо закрывать снаружи, со всех сторон.
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17.08.2020 18:25 Ответить
Не принесут. Что бы получить статус беженца - это зае...ться с польской бюрократией.
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17.08.2020 19:59 Ответить
На всё пойдут, лишь бы негроидов не принимать.
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17.08.2020 18:25 Ответить
так болотные холопы те же негры, только бледно синие.
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17.08.2020 18:27 Ответить
Ничего ПУКин Беларуси не зделает !..
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Его ужэ предупредили КИТАЙССКИЕ ТОВАРИЩИ !!,
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Лука пойдет на " больничный" .. и новые выборы.
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17.08.2020 18:28 Ответить
Шо, ник поменял, ботоферма?
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17.08.2020 18:30 Ответить
Польшу можно понять.
Урожай погибает.
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17.08.2020 18:29 Ответить
Касапов примут .
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17.08.2020 18:36 Ответить
А что-то кроме урожая у тебя в голове есть?
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17.08.2020 20:00 Ответить
Jesli ixtamneti ne budut vlezat ,tak bezencev i nebudet.
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17.08.2020 18:33 Ответить
ну ни кто их за язык не тянул!
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17.08.2020 18:33 Ответить
Поляки чеченцев принимали. Теперь не знают что с ними делать.
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17.08.2020 18:37 Ответить
Они транзитом в Германию были Так что проблем у них с ними нет.
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17.08.2020 18:44 Ответить
Значит принимали поляки, а отдувается вся Европа.

Латвія і Польща готові прийняти політичних біженців із Білорусі - Цензор.НЕТ 6662
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17.08.2020 18:54 Ответить
ЄС не визнав вибори в Білорусі і визнав луку персоною нон грата.
Тепер постає питання, якщо хтось прикнокає того луку і втече до ЄС, його там визнають терористом, просто вбивцею, чи непідсудним, бо він вчинив злочин задля запобігання більш тяжкого злочину (узурпація або захоплення державної влади)?
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17.08.2020 18:37 Ответить
Как я понял это не решение ЕС, а заявление части депутатов бутафорского органа, который пафосно называют европарламент.
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17.08.2020 18:42 Ответить
Латвія і Польща готові прийняти політичних біженців із Білорусі - Цензор.НЕТ 1357
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17.08.2020 18:39 Ответить
если прислушатся в ролике, то там открыто на *** посылают https://t.me/nexta_live/8627
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17.08.2020 19:13 Ответить
Правильно!

Промпредприятия на лом!

Все в Польшу на клюбнику!
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17.08.2020 18:46 Ответить
А тебе скрепней и духовней на российскую орду?
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17.08.2020 19:20 Ответить
Юра, а почему такая слабая фантазия? Клубника, туалеты и все? Про другие работы ты слышал? Например заводы Вольво, Тайоты, Мебельные фабрики, производство продуктов питания и тп.
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17.08.2020 20:06 Ответить
 
 