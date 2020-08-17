Латвия и Польша готовы принять политических беженцев из Беларуси

Волну политических беженцев из Беларуси ожидают в Польше и Латвии.

Латвия готова принять политических соискателей убежища из Беларуси, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич после заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DELFI.

Ринкевич рассказал, что правительство обсуждало возможность открыть границу для граждан Беларуси. По его словам, Латвия готова принять политических беженцев в соответствии с нынешними законами и ограничениями, связанными с Covid-19.

Глава МИД отметил, что он не прогнозирует большой поток беженцев, хотя это зависит от развития ситуации. На данный момент Латвия не получала просьб о предоставлении убежища от граждан Беларуси.

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"Польша готовится к возможной волне - большей или меньшей - так называемых политических беженцев - тех лиц, которые из-за преследований захотят перейти границу", - сказал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, информирует РИА Новости.

Он сообщил, что Польша уже подготовила законодательный пакет для облегчения получения виз и въезда беженцам из Беларуси.