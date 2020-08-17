Латвія і Польща готові прийняти політичних біженців із Білорусі
Хвилю політичних біженців із Білорусі очікують в Польщі та Латвії.
Латвія готова прийняти політичних біженців із Білорусі, заявив міністр закордонних справ Едгарс Рінкевич після засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DELFI.
Рінкевич розповів, що уряд обговорював можливість відкрити кордон для громадян Білорусі. За його словами, Латвія готова прийняти політичних біженців відповідно до нинішніх законів і обмежень, пов'язаними з Covid-19.
Глава МЗС зазначив, що він не прогнозує великий потік біженців, хоча це залежить від розвитку ситуації. Зараз Латвія не отримувала прохань про надання притулку від громадян Білорусі.
"Польща готується до можливої хвилі - більшої чи меншої - так званих політичних біженців - тих осіб, які через переслідування захочуть перейти кордон", - сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач, інформуючи РИА Новости.
Він повідомив, що Польща вже підготувала законодавчий пакет для полегшення отримання віз і в'їзду біженцям з Білорусі.
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У нас больше на клубнику уехало.
-Хто ж тебе Лука, за язик тягне з підказкою самого реалістичного та блискавичного шляху подолання кризи?
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Его ужэ предупредили КИТАЙССКИЕ ТОВАРИЩИ !!,
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Лука пойдет на " больничный" .. и новые выборы.
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Урожай погибает.
Тепер постає питання, якщо хтось прикнокає того луку і втече до ЄС, його там визнають терористом, просто вбивцею, чи непідсудним, бо він вчинив злочин задля запобігання більш тяжкого злочину (узурпація або захоплення державної влади)?
Промпредприятия на лом!
Все в Польшу на клюбнику!