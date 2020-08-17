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Новини Революція в Білорусі
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Латвія і Польща готові прийняти політичних біженців із Білорусі

Латвія і Польща готові прийняти політичних біженців із Білорусі

Хвилю політичних біженців із Білорусі очікують в Польщі та Латвії.

Латвія готова прийняти політичних біженців із Білорусі, заявив міністр закордонних справ Едгарс Рінкевич після засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DELFI.

Рінкевич розповів, що уряд обговорював можливість відкрити кордон для громадян Білорусі. За його словами, Латвія готова прийняти політичних біженців відповідно до нинішніх законів і обмежень, пов'язаними з Covid-19.

Глава МЗС зазначив, що він не прогнозує великий потік біженців, хоча це залежить від розвитку ситуації. Зараз Латвія не отримувала прохань про надання притулку від громадян Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Польщі закликав уряд створити умови прискореного прийому біженців з Білорусі

"Польща готується до можливої ​​хвилі - більшої чи меншої - так званих політичних біженців - тих осіб, які через переслідування захочуть перейти кордон", - сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач, інформуючи РИА Новости.

Він повідомив, що Польща вже підготувала законодавчий пакет для полегшення отримання віз і в'їзду біженцям з Білорусі.

біженці (1911) Білорусь (7987) Латвія (1373) Польща (8670)


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Топ коментарі
+6
А в Україні війна і ніхто не робив заяв,що можуть прийняти біженців.
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17.08.2020 18:17 Відповісти
+6
Польша благородная страна: все 26 лет совково-колхозной диктатуры активно поддерживала борцов за свободу Беларуси и сейчас беларусов в беде не бросит.
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17.08.2020 18:17 Відповісти
+6
Будь ласка,Цепкалу з виводком заберіть,поки йому в Києві рило не начистили.Бо невдобно буде-лідєр з синьою мордою
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17.08.2020 18:21 Відповісти
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Білорусь обезлюднює??
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17.08.2020 18:12 Відповісти
10% не критично.
У нас больше на клубнику уехало.
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17.08.2020 18:21 Відповісти
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17.08.2020 18:19 Відповісти
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17.08.2020 18:21 Відповісти
я бы сперва попробовал раздать беженцам рогатки...
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17.08.2020 18:14 Відповісти
"Пока вы меня не убьете, других выборов не будет"- Лукашенко
-Хто ж тебе Лука, за язик тягне з підказкою самого реалістичного та блискавичного шляху подолання кризи?
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17.08.2020 18:34 Відповісти
Скоро таким может оказаться таракан. Они и его тоже?..
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17.08.2020 18:15 Відповісти
Он же узурпатор, его ждут только 'дома' , в Гааге.
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17.08.2020 18:33 Відповісти
Ну так это ж по дороге.
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17.08.2020 18:36 Відповісти
uzhe oficialjno persona non grata v EU i EES
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17.08.2020 21:19 Відповісти
А в Україні війна і ніхто не робив заяв,що можуть прийняти біженців.
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17.08.2020 18:17 Відповісти
Там политические беженцы,а у нас донбасские сепаратисты,любители русского мира,но не любители в нем жить туда попрут. Кому там этот мусор нужен?
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17.08.2020 19:18 Відповісти
Польша благородная страна: все 26 лет совково-колхозной диктатуры активно поддерживала борцов за свободу Беларуси и сейчас беларусов в беде не бросит.
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17.08.2020 18:17 Відповісти
Как глупо. Большинство будут притворяться политическими, а кто должен был положить жизнь за борьбу против диктатора просто сбегут за пособиями.
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17.08.2020 18:18 Відповісти
Будь ласка,Цепкалу з виводком заберіть,поки йому в Києві рило не начистили.Бо невдобно буде-лідєр з синьою мордою
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17.08.2020 18:21 Відповісти
Как интегрироваться в страны ЕС ?? Замутить Майдан и слинять туда под видом притесняемых и угнетённых.
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17.08.2020 18:23 Відповісти
Это они напрасно. Болотные рабы с собой принесут вирус рузькава мира. Этот зачумленный барак нужно наглухо закрывать снаружи, со всех сторон.
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17.08.2020 18:25 Відповісти
Не принесут. Что бы получить статус беженца - это зае...ться с польской бюрократией.
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17.08.2020 19:59 Відповісти
На всё пойдут, лишь бы негроидов не принимать.
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17.08.2020 18:25 Відповісти
так болотные холопы те же негры, только бледно синие.
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17.08.2020 18:27 Відповісти
Ничего ПУКин Беларуси не зделает !..
.
Его ужэ предупредили КИТАЙССКИЕ ТОВАРИЩИ !!,
,
Лука пойдет на " больничный" .. и новые выборы.
.
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17.08.2020 18:28 Відповісти
Шо, ник поменял, ботоферма?
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17.08.2020 18:30 Відповісти
Польшу можно понять.
Урожай погибает.
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17.08.2020 18:29 Відповісти
Касапов примут .
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17.08.2020 18:36 Відповісти
А что-то кроме урожая у тебя в голове есть?
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17.08.2020 20:00 Відповісти
Jesli ixtamneti ne budut vlezat ,tak bezencev i nebudet.
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17.08.2020 18:33 Відповісти
ну ни кто их за язык не тянул!
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17.08.2020 18:33 Відповісти
Поляки чеченцев принимали. Теперь не знают что с ними делать.
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17.08.2020 18:37 Відповісти
Они транзитом в Германию были Так что проблем у них с ними нет.
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17.08.2020 18:44 Відповісти
Значит принимали поляки, а отдувается вся Европа.

Латвія і Польща готові прийняти політичних біженців із Білорусі - Цензор.НЕТ 6662
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17.08.2020 18:54 Відповісти
ЄС не визнав вибори в Білорусі і визнав луку персоною нон грата.
Тепер постає питання, якщо хтось прикнокає того луку і втече до ЄС, його там визнають терористом, просто вбивцею, чи непідсудним, бо він вчинив злочин задля запобігання більш тяжкого злочину (узурпація або захоплення державної влади)?
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17.08.2020 18:37 Відповісти
Как я понял это не решение ЕС, а заявление части депутатов бутафорского органа, который пафосно называют европарламент.
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17.08.2020 18:42 Відповісти
Латвія і Польща готові прийняти політичних біженців із Білорусі - Цензор.НЕТ 1357
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17.08.2020 18:39 Відповісти
если прислушатся в ролике, то там открыто на *** посылают https://t.me/nexta_live/8627
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17.08.2020 19:13 Відповісти
Правильно!

Промпредприятия на лом!

Все в Польшу на клюбнику!
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17.08.2020 18:46 Відповісти
А тебе скрепней и духовней на российскую орду?
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17.08.2020 19:20 Відповісти
Юра, а почему такая слабая фантазия? Клубника, туалеты и все? Про другие работы ты слышал? Например заводы Вольво, Тайоты, Мебельные фабрики, производство продуктов питания и тп.
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17.08.2020 20:06 Відповісти
 
 