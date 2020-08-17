РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7310 посетителей онлайн
Новости
9 439 50

Зеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и Уруского, - указ

Зеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и Уруского, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ №324/2020 Зеленский подписал в понедельник, 17 августа.

"Согласно документу, в состав СНБО вошли глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский", - говорится в сообщении.

Кроме того, этим же указом из состава СНБО выведены: экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава Нацбанка Яков Смолий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада назначила Шевченко главой Нацбанка. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) СНБО (4448) Кондратюк Валерий (21) Шевченко Кирилл (69) Стефанишина Ольга нардеп (79) Уруский Олег (116)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського, - указ - Цензор.НЕТ 9188
показать весь комментарий
17.08.2020 18:44 Ответить
+18
Як зазвичай в памперс !!))
показать весь комментарий
17.08.2020 18:35 Ответить
+18
УХОДИ-УХОДИ-УХОДИ-УХОДИ
Зеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и Уруского, - указ - Цензор.НЕТ 1822
показать весь комментарий
17.08.2020 18:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рейтинг новости - 0, 01(01).
показать весь комментарий
17.08.2020 18:31 Ответить
Пробіл після коми - то нескінченність "нулів"?
показать весь комментарий
17.08.2020 19:33 Ответить
Однажды Лебедь Раком Щучил..
Шо за гении стратегии и тактики??
показать весь комментарий
17.08.2020 18:33 Ответить
Яка тільки новина!!!!!!!!!!!!!!!
А покакав Зеленський як, нормально?
показать весь комментарий
17.08.2020 18:34 Ответить
Як зазвичай в памперс !!))
показать весь комментарий
17.08.2020 18:35 Ответить
Видно про Марусю Звіробій згадав.
показать весь комментарий
17.08.2020 18:36 Ответить
А шо, вони разом?
показать весь комментарий
17.08.2020 18:39 Ответить
В мене одне до тебе питання є: ти нюхаєш чи колишся?
показать весь комментарий
17.08.2020 18:50 Ответить
колишся... то в мене ще одне, коли мову вивчиш?
показать весь комментарий
17.08.2020 18:53 Ответить
когда такие как ты заткнетесь Хай Щастить
показать весь комментарий
17.08.2020 23:00 Ответить
Даже не знаю, что тебе посоветовать.
Попроси совета у своих однодумцев.
показать весь комментарий
17.08.2020 19:00 Ответить
Без памперсів він нікуди...
Навіть на зустріч з папою Римським.
Зеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и Уруского, - указ - Цензор.НЕТ 2505
показать весь комментарий
17.08.2020 18:40 Ответить
Зачем ему какать, если ему каждый день Порох в штаны какает
показать весь комментарий
17.08.2020 18:39 Ответить
Лучче б ***** єнто делал..
))
показать весь комментарий
17.08.2020 19:21 Ответить
Перестановка коек в борделе ))
показать весь комментарий
17.08.2020 18:34 Ответить
а где можно ознакомиться со списком стратегических отраслей промышленности ?
показать весь комментарий
17.08.2020 18:36 Ответить
А хор Веревки? А квартал95? Скрябину посмертно Бубочка Героя Украины дал! А ордена и медали Потапу и Каменской? Вот и стратегические отрасли. Сериалы кловунада песни пляски.
показать весь комментарий
17.08.2020 18:39 Ответить
Бессистемность

Дилетантизм

Полное непонимание предмета

Коридорные знания

И ВСЁ ЭТО НА ФОНЕ НЕУЁМНОЙ ЖАЖДЫ НРАВИТЬСЯ
показать весь комментарий
17.08.2020 18:43 Ответить
Хто все эти люди? Не с квартала 95?
показать весь комментарий
17.08.2020 18:37 Ответить
Думаю и до сепарского выродка из СН Е. шевченка не далеко...
показать весь комментарий
17.08.2020 18:38 Ответить
Совет Национальной Бездарности
показать весь комментарий
17.08.2020 18:39 Ответить
Крашеное чмо, ты же в штатах.
показать весь комментарий
17.08.2020 18:40 Ответить
Я в Україні.
показать весь комментарий
17.08.2020 18:53 Ответить
Я вижу.
показать весь комментарий
17.08.2020 18:58 Ответить
Я бачу москаля під українським проксі.
СЛАВА УКРАЇНІ.
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ!
показать весь комментарий
17.08.2020 19:00 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2020 19:01 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2020 19:07 Ответить
Че ти ржешь, моя кобила, сена хочешь, или в рыло?
показать весь комментарий
17.08.2020 19:09 Ответить
Нульовка забанена, ти насправді хто?
показать весь комментарий
17.08.2020 19:11 Ответить
Да это навароский дебил,срет паскуда на каждой ветке просто спамте.
показать весь комментарий
17.08.2020 19:59 Ответить
УХОДИ-УХОДИ-УХОДИ-УХОДИ
Зеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и Уруского, - указ - Цензор.НЕТ 1822
показать весь комментарий
17.08.2020 18:39 Ответить
Шош такоє! Одна доріжка вже не вштирює.
показать весь комментарий
17.08.2020 18:41 Ответить
Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського, - указ - Цензор.НЕТ 2779
показать весь комментарий
17.08.2020 20:57 Ответить
Та дайте порулить еще Кловуну. Мы же еще ржем по приколу. Запасы еще не кончились.
показать весь комментарий
17.08.2020 18:42 Ответить
куда б його ще Штепу пристроїть
показать весь комментарий
17.08.2020 19:52 Ответить
Дякуємо, дуже дякуємо.
показать весь комментарий
17.08.2020 18:39 Ответить
Кого оно может назначить ?? "Ввел в состав... назначил... утвердил..." Этому "петрушке" суют бумаги на подпись... типа, Вовчик, распишись... Оно и расставляет свои автографы где ни попадя... Тупорылая, безвольная и самовлюблённая кукла...
показать весь комментарий
17.08.2020 18:42 Ответить
Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського, - указ - Цензор.НЕТ 3823Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського, - указ - Цензор.НЕТ 8014
показать весь комментарий
17.08.2020 18:42 Ответить
не надорвался от трудов праведных?стакан молока трударю за шкидлывисть.
показать весь комментарий
17.08.2020 18:42 Ответить
Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського, - указ - Цензор.НЕТ 9188
показать весь комментарий
17.08.2020 18:44 Ответить
Иногда придурашеные касапы утверждают , мол они на донбассе не с Украинцами воюют , а с АМЕРИКОЙ ...?? .
.

. Так и хочеться спросить ?. -- - А можэт через Берингов пролив ближэ ?.
.
https://uploads.disquscdn.com/images/1d56156a6934b3012d328e6d2755716323a93e07ec116bf0200ed68a0862df12.jpg

..
показать весь комментарий
17.08.2020 19:03 Ответить
Штат квартал 95 розширюється.
Цікаві новини у зв'язку з Зє можкть бути тільки ті, де зустрічаються слова "помер", "втік", "пішов у відставку", etc.
Решта накид лайна на вентілятор.
показать весь комментарий
17.08.2020 19:21 Ответить
Игоря Кондратюка и Андрея Шевченко?
показать весь комментарий
17.08.2020 19:38 Ответить
а Крутоголова с Дизель ШОУ пригласил?
показать весь комментарий
17.08.2020 19:59 Ответить
Жаль , что отстранил Сивохо . Он один четыре места занимал . Зеля реально думает , что вокруг одни идиоты , которые млеют от "сватов" , "вечернего Киева" и "95-го квартала" ?
показать весь комментарий
17.08.2020 20:18 Ответить
А, блін ... це НЕ ТОЙ Кондратюк!
показать весь комментарий
17.08.2020 20:35 Ответить
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1295372584876478466 4 ч

А чи знає шановне панство, що команда 95-й квартал походить від команди з промовистою назвою «Криворізька ШПАНА»?
показать весь комментарий
17.08.2020 22:42 Ответить
не знаю кто эти люди, знаю только, что нормальные, а сейчас уже, просто адекватные люди работать в зеко-манду не идут. так что президент ниочём назначил чиновников ниочём, что приблизило его политический конец
показать весь комментарий
17.08.2020 23:23 Ответить
 
 