Зеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и Уруского, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Соответствующий указ №324/2020 Зеленский подписал в понедельник, 17 августа.
"Согласно документу, в состав СНБО вошли глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский", - говорится в сообщении.
Кроме того, этим же указом из состава СНБО выведены: экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава Нацбанка Яков Смолий.
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Шо за гении стратегии и тактики??
А покакав Зеленський як, нормально?
Попроси совета у своих однодумцев.
Навіть на зустріч з папою Римським.
))
Дилетантизм
Полное непонимание предмета
Коридорные знания
И ВСЁ ЭТО НА ФОНЕ НЕУЁМНОЙ ЖАЖДЫ НРАВИТЬСЯ
СЛАВА УКРАЇНІ.
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ!
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. Так и хочеться спросить ?. -- - А можэт через Берингов пролив ближэ ?.
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Цікаві новини у зв'язку з Зє можкть бути тільки ті, де зустрічаються слова "помер", "втік", "пішов у відставку", etc.
Решта накид лайна на вентілятор.
https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1295372584876478466 4 ч
А чи знає шановне панство, що команда 95-й квартал походить від команди з промовистою назвою «Криворізька ШПАНА»?