Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського, - указ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідний указ №324 / 2020 Зеленський підписав в понеділок, 17 серпня.

"Згідно з документом, до складу РНБО ввійшли голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, новий очільник Нацбанку Кирило Шевченко, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський", - йдеться в повідомленні.

Цим же указом зі складу РНБО виведені ексголова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, колишній віцепрем’єр-міністр Вадим Пристайко та колишній голова НБУ Яків Смолій.

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