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Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського, - указ

Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського, - указ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідний указ №324 / 2020 Зеленський підписав в понеділок, 17 серпня.

"Згідно з документом, до складу РНБО ввійшли голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, новий очільник Нацбанку Кирило Шевченко, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський", - йдеться в повідомленні.

Цим же указом зі складу РНБО виведені ексголова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, колишній віцепрем’єр-міністр Вадим Пристайко та колишній голова НБУ Яків Смолій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО: Режим перемир'я на Донбасі загалом виконується четвертий тиждень поспіль

Зеленський Володимир (24595) РНБО (2304) Кондратюк Валерій (21) Шевченко Кирило (225) Стефанишина Ольга нардеп (85) Уруський Олег (159)


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Топ коментарі
+20
Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського, - указ - Цензор.НЕТ 9188
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17.08.2020 18:44 Відповісти
+18
Як зазвичай в памперс !!))
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17.08.2020 18:35 Відповісти
+18
УХОДИ-УХОДИ-УХОДИ-УХОДИ
Зеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и Уруского, - указ - Цензор.НЕТ 1822
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17.08.2020 18:39 Відповісти
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17.08.2020 18:31 Відповісти
Пробіл після коми - то нескінченність "нулів"?
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17.08.2020 19:33 Відповісти
Однажды Лебедь Раком Щучил..
Шо за гении стратегии и тактики??
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17.08.2020 18:33 Відповісти
Яка тільки новина!!!!!!!!!!!!!!!
А покакав Зеленський як, нормально?
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17.08.2020 18:34 Відповісти
Як зазвичай в памперс !!))
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17.08.2020 18:35 Відповісти
Видно про Марусю Звіробій згадав.
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17.08.2020 18:36 Відповісти
А шо, вони разом?
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17.08.2020 18:39 Відповісти
В мене одне до тебе питання є: ти нюхаєш чи колишся?
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17.08.2020 18:50 Відповісти
колишся... то в мене ще одне, коли мову вивчиш?
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17.08.2020 18:53 Відповісти
когда такие как ты заткнетесь Хай Щастить
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17.08.2020 23:00 Відповісти
Даже не знаю, что тебе посоветовать.
Попроси совета у своих однодумцев.
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17.08.2020 19:00 Відповісти
Без памперсів він нікуди...
Навіть на зустріч з папою Римським.
Зеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и Уруского, - указ - Цензор.НЕТ 2505
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17.08.2020 18:40 Відповісти
Зачем ему какать, если ему каждый день Порох в штаны какает
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17.08.2020 18:39 Відповісти
Лучче б ***** єнто делал..
))
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17.08.2020 19:21 Відповісти
Перестановка коек в борделе ))
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17.08.2020 18:34 Відповісти
а где можно ознакомиться со списком стратегических отраслей промышленности ?
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17.08.2020 18:36 Відповісти
А хор Веревки? А квартал95? Скрябину посмертно Бубочка Героя Украины дал! А ордена и медали Потапу и Каменской? Вот и стратегические отрасли. Сериалы кловунада песни пляски.
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17.08.2020 18:39 Відповісти
Бессистемность

Дилетантизм

Полное непонимание предмета

Коридорные знания

И ВСЁ ЭТО НА ФОНЕ НЕУЁМНОЙ ЖАЖДЫ НРАВИТЬСЯ
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17.08.2020 18:43 Відповісти
Хто все эти люди? Не с квартала 95?
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17.08.2020 18:37 Відповісти
Думаю и до сепарского выродка из СН Е. шевченка не далеко...
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17.08.2020 18:38 Відповісти
Совет Национальной Бездарности
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17.08.2020 18:39 Відповісти
Крашеное чмо, ты же в штатах.
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17.08.2020 18:40 Відповісти
Я в Україні.
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17.08.2020 18:53 Відповісти
Я вижу.
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17.08.2020 18:58 Відповісти
Я бачу москаля під українським проксі.
СЛАВА УКРАЇНІ.
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ!
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17.08.2020 19:00 Відповісти
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17.08.2020 19:01 Відповісти
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17.08.2020 19:07 Відповісти
Че ти ржешь, моя кобила, сена хочешь, или в рыло?
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17.08.2020 19:09 Відповісти
Нульовка забанена, ти насправді хто?
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17.08.2020 19:11 Відповісти
Да это навароский дебил,срет паскуда на каждой ветке просто спамте.
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17.08.2020 19:59 Відповісти
УХОДИ-УХОДИ-УХОДИ-УХОДИ
Зеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и Уруского, - указ - Цензор.НЕТ 1822
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17.08.2020 18:39 Відповісти
Шош такоє! Одна доріжка вже не вштирює.
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17.08.2020 18:41 Відповісти
Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського, - указ - Цензор.НЕТ 2779
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17.08.2020 20:57 Відповісти
Та дайте порулить еще Кловуну. Мы же еще ржем по приколу. Запасы еще не кончились.
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17.08.2020 18:42 Відповісти
куда б його ще Штепу пристроїть
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17.08.2020 19:52 Відповісти
Дякуємо, дуже дякуємо.
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17.08.2020 18:39 Відповісти
Кого оно может назначить ?? "Ввел в состав... назначил... утвердил..." Этому "петрушке" суют бумаги на подпись... типа, Вовчик, распишись... Оно и расставляет свои автографы где ни попадя... Тупорылая, безвольная и самовлюблённая кукла...
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17.08.2020 18:42 Відповісти
Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського, - указ - Цензор.НЕТ 3823Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського, - указ - Цензор.НЕТ 8014
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17.08.2020 18:42 Відповісти
не надорвался от трудов праведных?стакан молока трударю за шкидлывисть.
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17.08.2020 18:42 Відповісти
Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського, - указ - Цензор.НЕТ 9188
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17.08.2020 18:44 Відповісти
Иногда придурашеные касапы утверждают , мол они на донбассе не с Украинцами воюют , а с АМЕРИКОЙ ...?? .
.

. Так и хочеться спросить ?. -- - А можэт через Берингов пролив ближэ ?.
.
https://uploads.disquscdn.com/images/1d56156a6934b3012d328e6d2755716323a93e07ec116bf0200ed68a0862df12.jpg

..
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17.08.2020 19:03 Відповісти
Штат квартал 95 розширюється.
Цікаві новини у зв'язку з Зє можкть бути тільки ті, де зустрічаються слова "помер", "втік", "пішов у відставку", etc.
Решта накид лайна на вентілятор.
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17.08.2020 19:21 Відповісти
Игоря Кондратюка и Андрея Шевченко?
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17.08.2020 19:38 Відповісти
а Крутоголова с Дизель ШОУ пригласил?
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17.08.2020 19:59 Відповісти
Жаль , что отстранил Сивохо . Он один четыре места занимал . Зеля реально думает , что вокруг одни идиоты , которые млеют от "сватов" , "вечернего Киева" и "95-го квартала" ?
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17.08.2020 20:18 Відповісти
А, блін ... це НЕ ТОЙ Кондратюк!
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17.08.2020 20:35 Відповісти
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1295372584876478466 4 ч

А чи знає шановне панство, що команда 95-й квартал походить від команди з промовистою назвою «Криворізька ШПАНА»?
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17.08.2020 22:42 Відповісти
не знаю кто эти люди, знаю только, что нормальные, а сейчас уже, просто адекватные люди работать в зеко-манду не идут. так что президент ниочём назначил чиновников ниочём, что приблизило его политический конец
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17.08.2020 23:23 Відповісти
 
 