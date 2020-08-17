Зеленський ввів до складу РНБО Кондратюка, Шевченка, Стефанішину та Уруського, - указ
Президент України Володимир Зеленський своїм указом вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
Відповідний указ №324 / 2020 Зеленський підписав в понеділок, 17 серпня.
"Згідно з документом, до складу РНБО ввійшли голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, новий очільник Нацбанку Кирило Шевченко, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський", - йдеться в повідомленні.
Цим же указом зі складу РНБО виведені ексголова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, колишній віцепрем’єр-міністр Вадим Пристайко та колишній голова НБУ Яків Смолій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шо за гении стратегии и тактики??
А покакав Зеленський як, нормально?
Попроси совета у своих однодумцев.
Навіть на зустріч з папою Римським.
))
Дилетантизм
Полное непонимание предмета
Коридорные знания
И ВСЁ ЭТО НА ФОНЕ НЕУЁМНОЙ ЖАЖДЫ НРАВИТЬСЯ
СЛАВА УКРАЇНІ.
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ!
.
. Так и хочеться спросить ?. -- - А можэт через Берингов пролив ближэ ?.
.
https://uploads.disquscdn.com/images/1d56156a6934b3012d328e6d2755716323a93e07ec116bf0200ed68a0862df12.jpg
..
Цікаві новини у зв'язку з Зє можкть бути тільки ті, де зустрічаються слова "помер", "втік", "пішов у відставку", etc.
Решта накид лайна на вентілятор.
https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1295372584876478466 4 ч
А чи знає шановне панство, що команда 95-й квартал походить від команди з промовистою назвою «Криворізька ШПАНА»?