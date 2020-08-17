РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7599 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 602 3

18 медиков заболели COVID-19 в закрытой на карантин больнице Херсона

18 медиков заболели COVID-19 в закрытой на карантин больнице Херсона

В городской больнице Херсона, где в реанимации произошла вспышка COVID-19, коронавирус обнаружили у 18 медиков, 1 охранника, 5 больных и 6 контактных лиц.

Об этом сообщил на брифинге начальник областного штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации Юрий Ромаскевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На 17 августа по очагу (вспышки COVID-19 в городской больнице им. Лучанского в Херсоне. - Ред.) имеем подтвержденных случаев - 30, из которых 18 - это медицинские работники, один работник заведения, который не является медицинским работником (охранник), 5 больных, находившихся на лечении в учреждении, и 6 контактных в семьях", - отметил Ромаскевич.

Эпидемиологическое расследование не обнаружило фактов нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

Читайте на Цензор.НЕТ: Херсонскую городскую больницу закрыли на две недели из-за вспышки COVID-19, - ОГА

Всего с начала эпидемии в Херсонской области коронавирусом был инфицирован 51 медицинский работник. "Это примерно 16-17% от всех инфицированных на территории области", - отметил Ромаскевич.

Автор: 

карантин (16729) Херсон (2926) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оргии на карантине забулы забороныты...
показать весь комментарий
17.08.2020 18:38 Ответить
Перевожу:
Оргії на карантині забули заборонити...
показать весь комментарий
17.08.2020 18:42 Ответить
Зедебил?
показать весь комментарий
17.08.2020 19:15 Ответить
 
 