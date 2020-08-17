18 медиков заболели COVID-19 в закрытой на карантин больнице Херсона

В городской больнице Херсона, где в реанимации произошла вспышка COVID-19, коронавирус обнаружили у 18 медиков, 1 охранника, 5 больных и 6 контактных лиц.

Об этом сообщил на брифинге начальник областного штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации Юрий Ромаскевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На 17 августа по очагу (вспышки COVID-19 в городской больнице им. Лучанского в Херсоне. - Ред.) имеем подтвержденных случаев - 30, из которых 18 - это медицинские работники, один работник заведения, который не является медицинским работником (охранник), 5 больных, находившихся на лечении в учреждении, и 6 контактных в семьях", - отметил Ромаскевич.

Эпидемиологическое расследование не обнаружило фактов нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

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Всего с начала эпидемии в Херсонской области коронавирусом был инфицирован 51 медицинский работник. "Это примерно 16-17% от всех инфицированных на территории области", - отметил Ромаскевич.