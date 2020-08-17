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71 дом в центре Киева остался без света из-за аварии

71 дом в центре Киева остался без света из-за аварии

На подстанции "Вокзальная" произошло аварийное отключение оборудования. Ожидается, что электроснабжение восстановят до 20:00.

Об этом сообщает оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети", информирует Цензор.НЕТ.

"В 17:35 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции "Вокзальная". Без света остались 71 жилой дом и офисные помещения на улицах Саксаганского, Жилянская, Петлюры, Владимирская и Большая Васильковская. Специалисты уже выехали на место аварии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ориентировочное время восстановления электроснабжения - до 20:00.

Также на Цензор.НЕТ: В результате прорыва трубопровода под проезжей частью возле Рады провалился асфальт. ФОТОрепортаж

Автор: 

авария (1285) Киев (25796) электроэнергия (773)


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Топ комментарии
+6
Вот если принять новый тариф, такого конечно не будет....
Сраные провокаторы
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17.08.2020 18:59 Ответить
+3
Бубочка і Квартал з *********** паличками зараз допоможуть.
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17.08.2020 19:20 Ответить
+2
Все дружно включили кондеи и электросеть старого центра уляглась брюхом к верху... Ахметовэнэрго инвестирует только в себя....
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17.08.2020 19:05 Ответить
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Вот если принять новый тариф, такого конечно не будет....
Сраные провокаторы
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17.08.2020 18:59 Ответить
Ойц, коли в 90-х було...купив генератор в Японії..
Автомати вимкнув, в розетку і все ..
На балконі стояв, тихенький і нікому не заважав..
🤗
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17.08.2020 19:02 Ответить
Пора национализировать электросети!
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17.08.2020 19:02 Ответить
Все дружно включили кондеи и электросеть старого центра уляглась брюхом к верху... Ахметовэнэрго инвестирует только в себя....
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17.08.2020 19:05 Ответить
Чи й не новина. Тиждень тому у нас цілий день не було світла і про це ніхто не писав.
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17.08.2020 19:09 Ответить
Бубочка і Квартал з *********** паличками зараз допоможуть.
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17.08.2020 19:20 Ответить
 
 