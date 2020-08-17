71 дом в центре Киева остался без света из-за аварии
На подстанции "Вокзальная" произошло аварийное отключение оборудования. Ожидается, что электроснабжение восстановят до 20:00.
Об этом сообщает оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети", информирует Цензор.НЕТ.
"В 17:35 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции "Вокзальная". Без света остались 71 жилой дом и офисные помещения на улицах Саксаганского, Жилянская, Петлюры, Владимирская и Большая Васильковская. Специалисты уже выехали на место аварии", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ориентировочное время восстановления электроснабжения - до 20:00.
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+6 mrSmith
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+2 Артм Воронцов
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Сраные провокаторы
Автомати вимкнув, в розетку і все ..
На балконі стояв, тихенький і нікому не заважав..
🤗