71 будинок у центрі Києва залишився без світла через аварію

На підстанції "Вокзальна" сталося аварійне відключення обладнання. Очікується, що електропостачання відновлять до 20:00.

Про це повідомляє оператор системи розподілу "ДТЕК Київські електромережі", інформує Цензор.НЕТ.

"О 17:35 сталося аварійне відключення обладнання на підстанції "Вокзальна". Без світла залишились 71 житловий будинок та офісні приміщення на вулицях Саксаганського, Жилянська, Петлюри, Володимирська та Велика Васильківська. Спеціалісти вже виїхали на місце аварії. Орієнтовний час відновлення електропостачання до 20.00", - йдеться у повідомленні.

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