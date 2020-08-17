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71 будинок у центрі Києва залишився без світла через аварію

71 будинок у центрі Києва залишився без світла через аварію

На підстанції "Вокзальна" сталося аварійне відключення обладнання. Очікується, що електропостачання відновлять до 20:00.

Про це повідомляє оператор системи розподілу "ДТЕК Київські електромережі", інформує Цензор.НЕТ.

"О 17:35 сталося аварійне відключення обладнання на підстанції "Вокзальна". Без світла залишились 71 житловий будинок та офісні приміщення на вулицях Саксаганського, Жилянська, Петлюри, Володимирська та Велика Васильківська. Спеціалісти вже виїхали на місце аварії. Орієнтовний час відновлення електропостачання до 20.00", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": RAB-тариф створює вимоги до якості електропостачання та надає можливості їх реалізувати, - виконавчий директор "Розумні Електромережі України" Візір

аварія (561) Київ (19796) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+6
Вот если принять новый тариф, такого конечно не будет....
Сраные провокаторы
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17.08.2020 18:59 Відповісти
+3
Бубочка і Квартал з *********** паличками зараз допоможуть.
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17.08.2020 19:20 Відповісти
+2
Все дружно включили кондеи и электросеть старого центра уляглась брюхом к верху... Ахметовэнэрго инвестирует только в себя....
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17.08.2020 19:05 Відповісти
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Вот если принять новый тариф, такого конечно не будет....
Сраные провокаторы
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17.08.2020 18:59 Відповісти
Ойц, коли в 90-х було...купив генератор в Японії..
Автомати вимкнув, в розетку і все ..
На балконі стояв, тихенький і нікому не заважав..
🤗
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17.08.2020 19:02 Відповісти
Пора национализировать электросети!
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17.08.2020 19:02 Відповісти
Все дружно включили кондеи и электросеть старого центра уляглась брюхом к верху... Ахметовэнэрго инвестирует только в себя....
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17.08.2020 19:05 Відповісти
Чи й не новина. Тиждень тому у нас цілий день не було світла і про це ніхто не писав.
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17.08.2020 19:09 Відповісти
Бубочка і Квартал з *********** паличками зараз допоможуть.
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17.08.2020 19:20 Відповісти
 
 