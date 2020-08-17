71 будинок у центрі Києва залишився без світла через аварію
На підстанції "Вокзальна" сталося аварійне відключення обладнання. Очікується, що електропостачання відновлять до 20:00.
Про це повідомляє оператор системи розподілу "ДТЕК Київські електромережі", інформує Цензор.НЕТ.
"О 17:35 сталося аварійне відключення обладнання на підстанції "Вокзальна". Без світла залишились 71 житловий будинок та офісні приміщення на вулицях Саксаганського, Жилянська, Петлюри, Володимирська та Велика Васильківська. Спеціалісти вже виїхали на місце аварії. Орієнтовний час відновлення електропостачання до 20.00", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+6 mrSmith
показати весь коментар17.08.2020 18:59 Відповісти Посилання
+3 Люцифер
показати весь коментар17.08.2020 19:20 Відповісти Посилання
+2 Артм Воронцов
показати весь коментар17.08.2020 19:05 Відповісти Посилання
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Сраные провокаторы
Автомати вимкнув, в розетку і все ..
На балконі стояв, тихенький і нікому не заважав..
🤗