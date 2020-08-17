Следователя облуправления полиции Киевщины будут судить за преступления против участников Майдана, - ГБР

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего старшего следователя Святошинского райуправления ГУ МВД Украины в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований, следствие установило, что бывший милиционер, который сейчас занимает должность следователя СУ Главного управления Нацполиции в Киевской области, незаконно привлек к уголовной ответственности трех человек за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в центральной части Киева. На самом деле потерпевшие массовых беспорядков не совершали.

Бывший следователь милиции обвиняется в злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК); служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК); привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности совместном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 372 УК); незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ст. 340 УК).

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