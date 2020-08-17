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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Следователя облуправления полиции Киевщины будут судить за преступления против участников Майдана, - ГБР

Следователя облуправления полиции Киевщины будут судить за преступления против участников Майдана, - ГБР

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего старшего следователя Святошинского райуправления ГУ МВД Украины в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований, следствие установило, что бывший милиционер, который сейчас занимает должность следователя СУ Главного управления Нацполиции в Киевской области, незаконно привлек к уголовной ответственности трех человек за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в центральной части Киева. На самом деле потерпевшие массовых беспорядков не совершали.

Бывший следователь милиции обвиняется в злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК); служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК); привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности совместном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 372 УК); незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ст. 340 УК).

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Автор: 

Нацполиция (16608) преступления против Майдана (293) ГБР (3081)


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Топ комментарии
+5
Следователя Облуправления судить, а начальника Следственного управления тех времён Татарова - в Офис Президента. Сильно, да.
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17.08.2020 22:17 Ответить
+4
Слідчого облуправління поліції Київщини судитимуть за злочини проти учасників Майдану, - ДБР - Цензор.НЕТ 2095
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17.08.2020 21:42 Ответить
+1
Судьба гримасничает. Бывший полкан милиции Сергей Михасев, который много лет промывал мозги ментам на посту замначальника УВД Витебской области будучи главным идеологом, в ночь выборов был просто так отбуцкан ОМОНом и отсидел неделю ареста. Теперь плачется. Вопрошает: "За что?"

Следователя облуправления полиции Киевщины будут судить за преступления против участников Майдана, - ГБР - Цензор.НЕТ 2290
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17.08.2020 21:38 Ответить
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А того, кто его принял на эту должность будут судить?
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17.08.2020 21:26 Ответить
Слідчого облуправління поліції Київщини судитимуть за злочини проти учасників Майдану, - ДБР - Цензор.НЕТ 2095
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17.08.2020 21:42 Ответить
Судьба гримасничает. Бывший полкан милиции Сергей Михасев, который много лет промывал мозги ментам на посту замначальника УВД Витебской области будучи главным идеологом, в ночь выборов был просто так отбуцкан ОМОНом и отсидел неделю ареста. Теперь плачется. Вопрошает: "За что?"

Следователя облуправления полиции Киевщины будут судить за преступления против участников Майдана, - ГБР - Цензор.НЕТ 2290
показать весь комментарий
17.08.2020 21:38 Ответить
Следователя Облуправления судить, а начальника Следственного управления тех времён Татарова - в Офис Президента. Сильно, да.
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17.08.2020 22:17 Ответить
Не расстраивайтесь, следователю тоже работа найдётся, у них "дел Шеремета" невпроворот.
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18.08.2020 00:26 Ответить
Західна юстиція також довго запрягає - зато пізніше впевнено їде

А як буде тут ? Чи всі докази припруту ?
Чи злютьть .... в унітаз ...?
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18.08.2020 03:12 Ответить
Да ничего ему не будет. Помурыжат полгода и замнут. Если его до сих пор не уволили. А если станет совсем жарко его предупредят и дадут время он смоется в Россию или в ОРДЛО. Система своих не бросает.
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18.08.2020 10:13 Ответить
 
 