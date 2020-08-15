Расследовать отравление газами на Майдане поможет эксперт из США
Пострадавшие от отравления газами неизвестного происхождения во время Революции достоинства на Майдане встретились со специалистом-токсикологом из США Иваном Русином.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"Токсиколог из США будет оказывать консультативную помощь для установления обстоятельств отравления пострадавших в рамках расследования преступлений, связанных с насильственным противодействием собраниям граждан, проходившим в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года в центральной части г. Киева", - отметили в ведомстве.
Американский профессор украинского происхождения Иван Русин рассказал участникам собрания о современных методах экспертизы для диагностики химических отравлений, ответил на вопросы о периоде распада химических веществ и об их воздействия на организм человека.
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На встрече определен дальнейший план взаимодействия для проведения экспертиз и исследований пострадавших на Майдане с использованием современных достижений токсикологии в рамках международно-правовой помощи, добавили в Офисе Генпрокурора.
Как сообщалось, в марте Офис Генерального прокурора заявил, что активизировал работу по проведению исследований, необходимых для завершения комиссионной экспертизы специальных средств, поставленных в 2014 году с территории РФ, от химического воздействия которых пострадали участники мирных протестов.
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Ну, что, дорогие друзья? После того как я предупредил об угрозе большого кровопролития, в ближайшее время от выстрелов "неизвестных" снайперов в Беларуси и с учётом приезда сегодня в РБ представителей ЕС, для изучения ситуации с протестами, началась ожидаемая волна призывов от тех, кто вроде бы уже и не лидер оппозиции, но внезапно ощутил тягу к возглавлению хаоса.
Итак, дорогие друзья, Светлана Тихановская, которая с себя сложила обязанности великомученицы беларуского протеста (а точнее их с неё сложили), сегодня призвала беларусов в эти выходные массово выйти на улицы.
По имеющейся у меня информации, в эти дни в Минске прольётся кровь. То есть, Светочка Тихановская, прикрывавшаяся несколько дней назад своими детьми, призывает чьих-то детей выйти на улицы, осознавая то, что кто-то из них станет жертвой этих самых выстрелов? Ох уж это лицо оппозиции, которая то отказывается от борьбы, то, когда не арестованным наёмникам т.н. ЧВК "Вагнер" подвезли патроны, начинает резко верещать о сопротивлении.
Что тут скажешь, к домохозяйке и куховарке Свете Тихановской претензий особо быть не может. Ведь она банальная говорящая голова, вещающая до сих пор не через свой собственный, а через YouTube канал её супруга Сергея Тихановского - "Страна для жизни". Сергея Тихановском о котором до 2019 никто не знал, потому что Серёжа работал в Москве свадебным фотооператором! И вершиной его карьеры была аккредитация на встрече с патриархом Кириллом от ТАСС… После этого он резко начинает проявлять элементы поклонения Владимиру Путину, поздравляет своих друзей с Новым Годом в социальных сетях картинками с Путиным. При этом заботливый супруг Сергей Тихановский, через канал которого раскручивалась неврастеничка Светлана, до марта 2019 вообще скрывал тот факт, что женат и имеет детей. А в мае, сразу после того началось вскрытие российских кротов в Беларуси, в том числе и посла РФ Михаила Бабича, появляется беларуский Анатолий Шарий - Серёжа Тихановский!
Кстати, отдельно напомню, что на Сергея Тихановского официально работал Виталий Шкляров, пиартехнолог Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова, а когда Серёжу арестовывали, то вместе с ним загребли четырёх граждан РФ, которые оказались кадровиками ГРУ.
В общем, получилось уж больно объёмное отступление, посвящённое не столько мученице беларуского протеста Светлане Тихановской, сколько её супругу Сергею. Хотя, с учётом всего вышеизложенного, куховарка Света на самом деле ещё менее значимая фигура в этой партии, нежели пешка или шестёрка. Но, как бы ни печально было признавать, эта менее чем шестерка или пешка, используется сейчас кураторами с умом настолько, что может и вправду стать катализатором той реакции, что так нужна Кремлю в Беларуси, для полного поглощения Республики.
Свету рано похоронили. Света продолжается трудиться во имя "партии"!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2395168134122426&id=100008877886960
Ну хоть не палитесь так, кремлеботики
Так же в Беларуссии под занавесом протестов скоро появятся "вежливые зеленые человечки" для "наведения порядка" и что-то я сильно сомневаюсь, что они оттуда потом уйдут - доказано Крымом.
И перевешать всех агентов кремля
https://images.cnscdn.com/images/5/4/6/e/546e82548677597c54cdd7406897a316/original.jpg
Кроме выгоды "эксперта" который получит денежек, никаких других перспектив тут нет.
Ой, это у вас чо за спиной волочится? легкое отвалилось? НУ МЫ ЩАС ПО БЫРИКУ РАССЛЕДУЕМ...
главное - не спешить, пострадавшие от химатаки бессмертны!
не - искать конечно нужно...
я бы еще австралийких експертов привлек, шо бы доказать очевидное
Всё понятно - надышались резиновым ароматизатором.
Но что можно обнаружить через 6 лет?