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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Расследовать отравление газами на Майдане поможет эксперт из США

Расследовать отравление газами на Майдане поможет эксперт из США

Пострадавшие от отравления газами неизвестного происхождения во время Революции достоинства на Майдане встретились со специалистом-токсикологом из США Иваном Русином.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Токсиколог из США будет оказывать консультативную помощь для установления обстоятельств отравления пострадавших в рамках расследования преступлений, связанных с насильственным противодействием собраниям граждан, проходившим в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года в центральной части г. Киева", - отметили в ведомстве.

Американский профессор украинского происхождения Иван Русин рассказал участникам собрания о современных методах экспертизы для диагностики химических отравлений, ответил на вопросы о периоде распада химических веществ и об их воздействия на организм человека.

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На встрече определен дальнейший план взаимодействия для проведения экспертиз и исследований пострадавших на Майдане с использованием современных достижений токсикологии в рамках международно-правовой помощи, добавили в Офисе Генпрокурора.

Как сообщалось, в марте Офис Генерального прокурора заявил, что активизировал работу по проведению исследований, необходимых для завершения комиссионной экспертизы специальных средств, поставленных в 2014 году с территории РФ, от химического воздействия которых пострадали участники мирных протестов.

Также на Цензор.НЕТ: Дела Майдана: завершено расследование в отношении киевского экс-прокурора, - ГБР

Автор: 

расследование (3052) США (27341) эксперт (2665) Офис Генпрокурора (2520)


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Топ комментарии
+4
Мёртвая оппозиция в Беларуси реанимирована Кремлем для "большей крови"
Ну, что, дорогие друзья? После того как я предупредил об угрозе большого кровопролития, в ближайшее время от выстрелов "неизвестных" снайперов в Беларуси и с учётом приезда сегодня в РБ представителей ЕС, для изучения ситуации с протестами, началась ожидаемая волна призывов от тех, кто вроде бы уже и не лидер оппозиции, но внезапно ощутил тягу к возглавлению хаоса.
Итак, дорогие друзья, Светлана Тихановская, которая с себя сложила обязанности великомученицы беларуского протеста (а точнее их с неё сложили), сегодня призвала беларусов в эти выходные массово выйти на улицы.
По имеющейся у меня информации, в эти дни в Минске прольётся кровь. То есть, Светочка Тихановская, прикрывавшаяся несколько дней назад своими детьми, призывает чьих-то детей выйти на улицы, осознавая то, что кто-то из них станет жертвой этих самых выстрелов? Ох уж это лицо оппозиции, которая то отказывается от борьбы, то, когда не арестованным наёмникам т.н. ЧВК "Вагнер" подвезли патроны, начинает резко верещать о сопротивлении.
Что тут скажешь, к домохозяйке и куховарке Свете Тихановской претензий особо быть не может. Ведь она банальная говорящая голова, вещающая до сих пор не через свой собственный, а через YouTube канал её супруга Сергея Тихановского - "Страна для жизни". Сергея Тихановском о котором до 2019 никто не знал, потому что Серёжа работал в Москве свадебным фотооператором! И вершиной его карьеры была аккредитация на встрече с патриархом Кириллом от ТАСС… После этого он резко начинает проявлять элементы поклонения Владимиру Путину, поздравляет своих друзей с Новым Годом в социальных сетях картинками с Путиным. При этом заботливый супруг Сергей Тихановский, через канал которого раскручивалась неврастеничка Светлана, до марта 2019 вообще скрывал тот факт, что женат и имеет детей. А в мае, сразу после того началось вскрытие российских кротов в Беларуси, в том числе и посла РФ Михаила Бабича, появляется беларуский Анатолий Шарий - Серёжа Тихановский!
Кстати, отдельно напомню, что на Сергея Тихановского официально работал Виталий Шкляров, пиартехнолог Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова, а когда Серёжу арестовывали, то вместе с ним загребли четырёх граждан РФ, которые оказались кадровиками ГРУ.
В общем, получилось уж больно объёмное отступление, посвящённое не столько мученице беларуского протеста Светлане Тихановской, сколько её супругу Сергею. Хотя, с учётом всего вышеизложенного, куховарка Света на самом деле ещё менее значимая фигура в этой партии, нежели пешка или шестёрка. Но, как бы ни печально было признавать, эта менее чем шестерка или пешка, используется сейчас кураторами с умом настолько, что может и вправду стать катализатором той реакции, что так нужна Кремлю в Беларуси, для полного поглощения Республики.
Свету рано похоронили. Света продолжается трудиться во имя "партии"!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2395168134122426&id=100008877886960
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15.08.2020 01:23 Ответить
+3
Правильно говорите! Всем нагнуться и раздвинуть булки!
Ну хоть не палитесь так, кремлеботики
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15.08.2020 01:46 Ответить
+3
Надо просто закрыть границу с парашей
И перевешать всех агентов кремля
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15.08.2020 02:14 Ответить
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Мёртвая оппозиция в Беларуси реанимирована Кремлем для "большей крови"
Ну, что, дорогие друзья? После того как я предупредил об угрозе большого кровопролития, в ближайшее время от выстрелов "неизвестных" снайперов в Беларуси и с учётом приезда сегодня в РБ представителей ЕС, для изучения ситуации с протестами, началась ожидаемая волна призывов от тех, кто вроде бы уже и не лидер оппозиции, но внезапно ощутил тягу к возглавлению хаоса.
Итак, дорогие друзья, Светлана Тихановская, которая с себя сложила обязанности великомученицы беларуского протеста (а точнее их с неё сложили), сегодня призвала беларусов в эти выходные массово выйти на улицы.
По имеющейся у меня информации, в эти дни в Минске прольётся кровь. То есть, Светочка Тихановская, прикрывавшаяся несколько дней назад своими детьми, призывает чьих-то детей выйти на улицы, осознавая то, что кто-то из них станет жертвой этих самых выстрелов? Ох уж это лицо оппозиции, которая то отказывается от борьбы, то, когда не арестованным наёмникам т.н. ЧВК "Вагнер" подвезли патроны, начинает резко верещать о сопротивлении.
Что тут скажешь, к домохозяйке и куховарке Свете Тихановской претензий особо быть не может. Ведь она банальная говорящая голова, вещающая до сих пор не через свой собственный, а через YouTube канал её супруга Сергея Тихановского - "Страна для жизни". Сергея Тихановском о котором до 2019 никто не знал, потому что Серёжа работал в Москве свадебным фотооператором! И вершиной его карьеры была аккредитация на встрече с патриархом Кириллом от ТАСС… После этого он резко начинает проявлять элементы поклонения Владимиру Путину, поздравляет своих друзей с Новым Годом в социальных сетях картинками с Путиным. При этом заботливый супруг Сергей Тихановский, через канал которого раскручивалась неврастеничка Светлана, до марта 2019 вообще скрывал тот факт, что женат и имеет детей. А в мае, сразу после того началось вскрытие российских кротов в Беларуси, в том числе и посла РФ Михаила Бабича, появляется беларуский Анатолий Шарий - Серёжа Тихановский!
Кстати, отдельно напомню, что на Сергея Тихановского официально работал Виталий Шкляров, пиартехнолог Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова, а когда Серёжу арестовывали, то вместе с ним загребли четырёх граждан РФ, которые оказались кадровиками ГРУ.
В общем, получилось уж больно объёмное отступление, посвящённое не столько мученице беларуского протеста Светлане Тихановской, сколько её супругу Сергею. Хотя, с учётом всего вышеизложенного, куховарка Света на самом деле ещё менее значимая фигура в этой партии, нежели пешка или шестёрка. Но, как бы ни печально было признавать, эта менее чем шестерка или пешка, используется сейчас кураторами с умом настолько, что может и вправду стать катализатором той реакции, что так нужна Кремлю в Беларуси, для полного поглощения Республики.
Свету рано похоронили. Света продолжается трудиться во имя "партии"!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2395168134122426&id=100008877886960
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15.08.2020 01:23 Ответить
Правильно говорите! Всем нагнуться и раздвинуть булки!
Ну хоть не палитесь так, кремлеботики
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15.08.2020 01:46 Ответить
Похоже что кремлебот как раз ты, хотя скорее просто дурак или пьяный. А мне теперь понятно неадекватное поведение ОМОНа, когда они нападали на мирно сидящих на лавочке людей или на проезжающие мимо машины. Казалось бы зачем? Чтобы обозлить народ до предела, чтобы выходили даже те, кто и не думал выходить, чтобы устроить в Беларуси гражданскую войну. А Тихановский уже давно засветился на вашем миротворце, можешь проверить, если не веришь. Хотя кому я это объясняю...
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15.08.2020 02:14 Ответить
Кому вы тут объясняете, тут броня в пять пальцев, как услышат про протесты, сразу кровь вскипает. Только дебилов история ничему не учит. Ну "помайданили" в Армении, а Пашинян оказалось с Моцквой друзья навеки.
Так же в Беларуссии под занавесом протестов скоро появятся "вежливые зеленые человечки" для "наведения порядка" и что-то я сильно сомневаюсь, что они оттуда потом уйдут - доказано Крымом.
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15.08.2020 09:25 Ответить
Надо просто закрыть границу с парашей
И перевешать всех агентов кремля
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15.08.2020 02:14 Ответить
Дивись не порви свою дупу путіноїдний тролляка! Кажеш - Робота така?
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15.08.2020 08:07 Ответить
Ця опозиція настільки каламутна що її і опозицією важко назвати...І взагалі коли більшість протестантів чекають і сподіваються на допомогу невьіпенного братського кацапського народу про що взагалі можна говорити ??
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15.08.2020 08:13 Ответить
Есть шанс найти частички газа на Институтской ? О вопрос ребром почему при диабетике не было такого расследования ?недодумались или небыло еще такого оборудования?
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15.08.2020 01:39 Ответить
шансов нет. Пук в лужу.
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15.08.2020 01:45 Ответить
Ты так беспокоишься постоянно о больных диабетом? Сделай доброе дело , помоги им материально, а не своим наваливанием. Говна. А то не дай бог, сам заболеешь какой-то зависимостью . А над тобой, убогим смеяться диабетики будут. Над участочком твоим, например, 1.5х2 м😉😉😉
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15.08.2020 06:32 Ответить
Прошло ещё х@еву тучу лет- "Расследовать отравление газами на Майдане поможет эксперт из США".. Аа? Расследовать? Шо шо...не чую?Расследовать отравление газами на Майдане поможет эксперт из США - Цензор.НЕТ 6572
https://images.cnscdn.com/images/5/4/6/e/546e82548677597c54cdd7406897a316/original.jpg
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15.08.2020 01:42 Ответить
*(Парасюк высказался по событиям на Майдане, спустя столько лет)
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15.08.2020 01:56 Ответить
Смерть русской падали . !
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15.08.2020 02:15 Ответить
Вообще то он украинец. Зря вы так!
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15.08.2020 02:27 Ответить
Какое расследование? Все что могло быть давно распалось.
Кроме выгоды "эксперта" который получит денежек, никаких других перспектив тут нет.
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15.08.2020 01:47 Ответить
А при ком єто всё развалили?
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15.08.2020 09:39 Ответить
А где он раньше был, пан эксперт Иван Русин? Подозрительная активизация какая-то.
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15.08.2020 02:04 Ответить
ПЙЕТСТАВЙЯЮ...
Ой, это у вас чо за спиной волочится? легкое отвалилось? НУ МЫ ЩАС ПО БЫРИКУ РАССЛЕДУЕМ...
главное - не спешить, пострадавшие от химатаки бессмертны!
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15.08.2020 02:30 Ответить
главное, что так своевременно начали расследовать.
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15.08.2020 03:31 Ответить
Это они и спиленные деревья назад посадят?
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15.08.2020 06:17 Ответить
Самое главное в расследовании не выйти на самого себя, по-этому и пилили.
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15.08.2020 09:27 Ответить
кацапские вонючие гранатки...
не - искать конечно нужно...
я бы еще австралийких експертов привлек, шо бы доказать очевидное
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15.08.2020 06:56 Ответить
Что там расследовать?
Всё понятно - надышались резиновым ароматизатором.
Расследовать отравление газами на Майдане поможет эксперт из США - Цензор.НЕТ 8020
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15.08.2020 07:55 Ответить
Мой махнарылый друг, а ты там ЛИЧНО был? Вот и не трынди. Я лично газку нюхнул под библиотекой КПСС. Вставляет!
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15.08.2020 10:00 Ответить
Нужно было меньше жрать всякого дерьма с горохом.
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15.08.2020 10:02 Ответить
незачёт
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15.08.2020 11:04 Ответить
Что за бред...
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15.08.2020 07:58 Ответить
Лучше поздно, чем никогда.
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15.08.2020 08:27 Ответить
Лучше поздно, чем никогда... Ну, ****, реально тормозы. Почти через 7 лет решили этим заняться.
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15.08.2020 09:17 Ответить
Беркутов отпустили,многие следы замели...зачем расследовать, если никто не будет наказан?
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15.08.2020 09:29 Ответить
Меньше каши гороховой есть надо.
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15.08.2020 10:27 Ответить
7-й год, а убийства на Майдане так и не раскрыты, разе это не покрывательство преступлений?, как при Порошенко, так и при Зеленском.
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15.08.2020 20:16 Ответить
Ок. Тогда я 2 дня рыгал после газовых гранат.

Но что можно обнаружить через 6 лет?
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16.08.2020 01:23 Ответить
 
 