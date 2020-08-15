Расследовать отравление газами на Майдане поможет эксперт из США

Пострадавшие от отравления газами неизвестного происхождения во время Революции достоинства на Майдане встретились со специалистом-токсикологом из США Иваном Русином.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Токсиколог из США будет оказывать консультативную помощь для установления обстоятельств отравления пострадавших в рамках расследования преступлений, связанных с насильственным противодействием собраниям граждан, проходившим в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года в центральной части г. Киева", - отметили в ведомстве.

Американский профессор украинского происхождения Иван Русин рассказал участникам собрания о современных методах экспертизы для диагностики химических отравлений, ответил на вопросы о периоде распада химических веществ и об их воздействия на организм человека.

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На встрече определен дальнейший план взаимодействия для проведения экспертиз и исследований пострадавших на Майдане с использованием современных достижений токсикологии в рамках международно-правовой помощи, добавили в Офисе Генпрокурора.

Как сообщалось, в марте Офис Генерального прокурора заявил, что активизировал работу по проведению исследований, необходимых для завершения комиссионной экспертизы специальных средств, поставленных в 2014 году с территории РФ, от химического воздействия которых пострадали участники мирных протестов.

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