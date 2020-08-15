Розслідувати отруєння газами на Майдані допоможе експерт із США

Постраждалі від отруєння газами невідомого походження під час Революції Гідності на Майдані зустрілися із фахівцем-токсикологом із США Іваном Русином.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Токсиколог зі США надаватиме консультативну допомогу для встановлення обставин отруєння потерпілих у межах розслідування злочинів, пов’язаних із насильницькою протидією зібранням громадян, які відбувались у період із 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року у центральній частині Києва", - зазначили у відомстві .

Американський професор українського походження Іван Русин розповів учасникам зібрання про сучасні методи експертного дослідження для діагностування факту хімічних отруєнь та тілесних ушкоджень від них. Спеціаліст відповів на запитання потерпілих щодо періоду розпаду хімічних речовин та їхнього впливу на організм людини.

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На зустрічі визначено подальший план взаємодії для проведення експертиз та досліджень потерпілих на Майдані із використанням сучасних досягнень токсикології в межах міжнародно-правової допомоги, додали в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, в березні Офіс генерального прокурора заявив, що активізував роботу з проведення досліджень, необхідних для завершення комісійної експертизи спеціальних засобів, доставлених у 2014 році з території РФ, від хімічного впливу яких постраждали учасники мирних протестів.

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