Розслідувати отруєння газами на Майдані допоможе експерт із США
Постраждалі від отруєння газами невідомого походження під час Революції Гідності на Майдані зустрілися із фахівцем-токсикологом із США Іваном Русином.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Токсиколог зі США надаватиме консультативну допомогу для встановлення обставин отруєння потерпілих у межах розслідування злочинів, пов’язаних із насильницькою протидією зібранням громадян, які відбувались у період із 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року у центральній частині Києва", - зазначили у відомстві .
Американський професор українського походження Іван Русин розповів учасникам зібрання про сучасні методи експертного дослідження для діагностування факту хімічних отруєнь та тілесних ушкоджень від них. Спеціаліст відповів на запитання потерпілих щодо періоду розпаду хімічних речовин та їхнього впливу на організм людини.
На зустрічі визначено подальший план взаємодії для проведення експертиз та досліджень потерпілих на Майдані із використанням сучасних досягнень токсикології в межах міжнародно-правової допомоги, додали в Офісі генпрокурора.
Як повідомлялося, в березні Офіс генерального прокурора заявив, що активізував роботу з проведення досліджень, необхідних для завершення комісійної експертизи спеціальних засобів, доставлених у 2014 році з території РФ, від хімічного впливу яких постраждали учасники мирних протестів.
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Ну, что, дорогие друзья? После того как я предупредил об угрозе большого кровопролития, в ближайшее время от выстрелов "неизвестных" снайперов в Беларуси и с учётом приезда сегодня в РБ представителей ЕС, для изучения ситуации с протестами, началась ожидаемая волна призывов от тех, кто вроде бы уже и не лидер оппозиции, но внезапно ощутил тягу к возглавлению хаоса.
Итак, дорогие друзья, Светлана Тихановская, которая с себя сложила обязанности великомученицы беларуского протеста (а точнее их с неё сложили), сегодня призвала беларусов в эти выходные массово выйти на улицы.
По имеющейся у меня информации, в эти дни в Минске прольётся кровь. То есть, Светочка Тихановская, прикрывавшаяся несколько дней назад своими детьми, призывает чьих-то детей выйти на улицы, осознавая то, что кто-то из них станет жертвой этих самых выстрелов? Ох уж это лицо оппозиции, которая то отказывается от борьбы, то, когда не арестованным наёмникам т.н. ЧВК "Вагнер" подвезли патроны, начинает резко верещать о сопротивлении.
Что тут скажешь, к домохозяйке и куховарке Свете Тихановской претензий особо быть не может. Ведь она банальная говорящая голова, вещающая до сих пор не через свой собственный, а через YouTube канал её супруга Сергея Тихановского - "Страна для жизни". Сергея Тихановском о котором до 2019 никто не знал, потому что Серёжа работал в Москве свадебным фотооператором! И вершиной его карьеры была аккредитация на встрече с патриархом Кириллом от ТАСС… После этого он резко начинает проявлять элементы поклонения Владимиру Путину, поздравляет своих друзей с Новым Годом в социальных сетях картинками с Путиным. При этом заботливый супруг Сергей Тихановский, через канал которого раскручивалась неврастеничка Светлана, до марта 2019 вообще скрывал тот факт, что женат и имеет детей. А в мае, сразу после того началось вскрытие российских кротов в Беларуси, в том числе и посла РФ Михаила Бабича, появляется беларуский Анатолий Шарий - Серёжа Тихановский!
Кстати, отдельно напомню, что на Сергея Тихановского официально работал Виталий Шкляров, пиартехнолог Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова, а когда Серёжу арестовывали, то вместе с ним загребли четырёх граждан РФ, которые оказались кадровиками ГРУ.
В общем, получилось уж больно объёмное отступление, посвящённое не столько мученице беларуского протеста Светлане Тихановской, сколько её супругу Сергею. Хотя, с учётом всего вышеизложенного, куховарка Света на самом деле ещё менее значимая фигура в этой партии, нежели пешка или шестёрка. Но, как бы ни печально было признавать, эта менее чем шестерка или пешка, используется сейчас кураторами с умом настолько, что может и вправду стать катализатором той реакции, что так нужна Кремлю в Беларуси, для полного поглощения Республики.
Свету рано похоронили. Света продолжается трудиться во имя "партии"!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2395168134122426&id=100008877886960
Ну хоть не палитесь так, кремлеботики
Так же в Беларуссии под занавесом протестов скоро появятся "вежливые зеленые человечки" для "наведения порядка" и что-то я сильно сомневаюсь, что они оттуда потом уйдут - доказано Крымом.
И перевешать всех агентов кремля
https://images.cnscdn.com/images/5/4/6/e/546e82548677597c54cdd7406897a316/original.jpg
Кроме выгоды "эксперта" который получит денежек, никаких других перспектив тут нет.
Ой, это у вас чо за спиной волочится? легкое отвалилось? НУ МЫ ЩАС ПО БЫРИКУ РАССЛЕДУЕМ...
главное - не спешить, пострадавшие от химатаки бессмертны!
не - искать конечно нужно...
я бы еще австралийких експертов привлек, шо бы доказать очевидное
Всё понятно - надышались резиновым ароматизатором.
Но что можно обнаружить через 6 лет?