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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Розслідувати отруєння газами на Майдані допоможе експерт із США

Розслідувати отруєння газами на Майдані допоможе експерт із США

Постраждалі від отруєння газами невідомого походження під час Революції Гідності на Майдані зустрілися із фахівцем-токсикологом із США Іваном Русином.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Токсиколог зі США надаватиме консультативну допомогу для встановлення обставин отруєння потерпілих у межах розслідування злочинів, пов’язаних із насильницькою протидією зібранням громадян, які відбувались у період із 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року у центральній частині Києва", - зазначили у відомстві .

Американський професор українського походження Іван Русин розповів учасникам зібрання про сучасні методи експертного дослідження для діагностування факту хімічних отруєнь та тілесних ушкоджень від них. Спеціаліст відповів на запитання потерпілих щодо періоду розпаду хімічних речовин та їхнього впливу на організм людини.

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На зустрічі визначено подальший план взаємодії для проведення експертиз та досліджень потерпілих на Майдані із використанням сучасних досягнень токсикології в межах міжнародно-правової допомоги, додали в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, в березні Офіс генерального прокурора заявив, що активізував роботу з проведення досліджень, необхідних для завершення комісійної експертизи спеціальних засобів, доставлених у 2014 році з території РФ, від хімічного впливу яких постраждали учасники мирних протестів.

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Автор: 

розслідування (2283) США (23623) експерт (104) Офіс Генпрокурора (3308)


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Топ коментарі
+4
Мёртвая оппозиция в Беларуси реанимирована Кремлем для "большей крови"
Ну, что, дорогие друзья? После того как я предупредил об угрозе большого кровопролития, в ближайшее время от выстрелов "неизвестных" снайперов в Беларуси и с учётом приезда сегодня в РБ представителей ЕС, для изучения ситуации с протестами, началась ожидаемая волна призывов от тех, кто вроде бы уже и не лидер оппозиции, но внезапно ощутил тягу к возглавлению хаоса.
Итак, дорогие друзья, Светлана Тихановская, которая с себя сложила обязанности великомученицы беларуского протеста (а точнее их с неё сложили), сегодня призвала беларусов в эти выходные массово выйти на улицы.
По имеющейся у меня информации, в эти дни в Минске прольётся кровь. То есть, Светочка Тихановская, прикрывавшаяся несколько дней назад своими детьми, призывает чьих-то детей выйти на улицы, осознавая то, что кто-то из них станет жертвой этих самых выстрелов? Ох уж это лицо оппозиции, которая то отказывается от борьбы, то, когда не арестованным наёмникам т.н. ЧВК "Вагнер" подвезли патроны, начинает резко верещать о сопротивлении.
Что тут скажешь, к домохозяйке и куховарке Свете Тихановской претензий особо быть не может. Ведь она банальная говорящая голова, вещающая до сих пор не через свой собственный, а через YouTube канал её супруга Сергея Тихановского - "Страна для жизни". Сергея Тихановском о котором до 2019 никто не знал, потому что Серёжа работал в Москве свадебным фотооператором! И вершиной его карьеры была аккредитация на встрече с патриархом Кириллом от ТАСС… После этого он резко начинает проявлять элементы поклонения Владимиру Путину, поздравляет своих друзей с Новым Годом в социальных сетях картинками с Путиным. При этом заботливый супруг Сергей Тихановский, через канал которого раскручивалась неврастеничка Светлана, до марта 2019 вообще скрывал тот факт, что женат и имеет детей. А в мае, сразу после того началось вскрытие российских кротов в Беларуси, в том числе и посла РФ Михаила Бабича, появляется беларуский Анатолий Шарий - Серёжа Тихановский!
Кстати, отдельно напомню, что на Сергея Тихановского официально работал Виталий Шкляров, пиартехнолог Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова, а когда Серёжу арестовывали, то вместе с ним загребли четырёх граждан РФ, которые оказались кадровиками ГРУ.
В общем, получилось уж больно объёмное отступление, посвящённое не столько мученице беларуского протеста Светлане Тихановской, сколько её супругу Сергею. Хотя, с учётом всего вышеизложенного, куховарка Света на самом деле ещё менее значимая фигура в этой партии, нежели пешка или шестёрка. Но, как бы ни печально было признавать, эта менее чем шестерка или пешка, используется сейчас кураторами с умом настолько, что может и вправду стать катализатором той реакции, что так нужна Кремлю в Беларуси, для полного поглощения Республики.
Свету рано похоронили. Света продолжается трудиться во имя "партии"!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2395168134122426&id=100008877886960
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15.08.2020 01:23 Відповісти
+3
Правильно говорите! Всем нагнуться и раздвинуть булки!
Ну хоть не палитесь так, кремлеботики
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15.08.2020 01:46 Відповісти
+3
Надо просто закрыть границу с парашей
И перевешать всех агентов кремля
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15.08.2020 02:14 Відповісти
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Мёртвая оппозиция в Беларуси реанимирована Кремлем для "большей крови"
Ну, что, дорогие друзья? После того как я предупредил об угрозе большого кровопролития, в ближайшее время от выстрелов "неизвестных" снайперов в Беларуси и с учётом приезда сегодня в РБ представителей ЕС, для изучения ситуации с протестами, началась ожидаемая волна призывов от тех, кто вроде бы уже и не лидер оппозиции, но внезапно ощутил тягу к возглавлению хаоса.
Итак, дорогие друзья, Светлана Тихановская, которая с себя сложила обязанности великомученицы беларуского протеста (а точнее их с неё сложили), сегодня призвала беларусов в эти выходные массово выйти на улицы.
По имеющейся у меня информации, в эти дни в Минске прольётся кровь. То есть, Светочка Тихановская, прикрывавшаяся несколько дней назад своими детьми, призывает чьих-то детей выйти на улицы, осознавая то, что кто-то из них станет жертвой этих самых выстрелов? Ох уж это лицо оппозиции, которая то отказывается от борьбы, то, когда не арестованным наёмникам т.н. ЧВК "Вагнер" подвезли патроны, начинает резко верещать о сопротивлении.
Что тут скажешь, к домохозяйке и куховарке Свете Тихановской претензий особо быть не может. Ведь она банальная говорящая голова, вещающая до сих пор не через свой собственный, а через YouTube канал её супруга Сергея Тихановского - "Страна для жизни". Сергея Тихановском о котором до 2019 никто не знал, потому что Серёжа работал в Москве свадебным фотооператором! И вершиной его карьеры была аккредитация на встрече с патриархом Кириллом от ТАСС… После этого он резко начинает проявлять элементы поклонения Владимиру Путину, поздравляет своих друзей с Новым Годом в социальных сетях картинками с Путиным. При этом заботливый супруг Сергей Тихановский, через канал которого раскручивалась неврастеничка Светлана, до марта 2019 вообще скрывал тот факт, что женат и имеет детей. А в мае, сразу после того началось вскрытие российских кротов в Беларуси, в том числе и посла РФ Михаила Бабича, появляется беларуский Анатолий Шарий - Серёжа Тихановский!
Кстати, отдельно напомню, что на Сергея Тихановского официально работал Виталий Шкляров, пиартехнолог Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова, а когда Серёжу арестовывали, то вместе с ним загребли четырёх граждан РФ, которые оказались кадровиками ГРУ.
В общем, получилось уж больно объёмное отступление, посвящённое не столько мученице беларуского протеста Светлане Тихановской, сколько её супругу Сергею. Хотя, с учётом всего вышеизложенного, куховарка Света на самом деле ещё менее значимая фигура в этой партии, нежели пешка или шестёрка. Но, как бы ни печально было признавать, эта менее чем шестерка или пешка, используется сейчас кураторами с умом настолько, что может и вправду стать катализатором той реакции, что так нужна Кремлю в Беларуси, для полного поглощения Республики.
Свету рано похоронили. Света продолжается трудиться во имя "партии"!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2395168134122426&id=100008877886960
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15.08.2020 01:23 Відповісти
Правильно говорите! Всем нагнуться и раздвинуть булки!
Ну хоть не палитесь так, кремлеботики
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15.08.2020 01:46 Відповісти
Похоже что кремлебот как раз ты, хотя скорее просто дурак или пьяный. А мне теперь понятно неадекватное поведение ОМОНа, когда они нападали на мирно сидящих на лавочке людей или на проезжающие мимо машины. Казалось бы зачем? Чтобы обозлить народ до предела, чтобы выходили даже те, кто и не думал выходить, чтобы устроить в Беларуси гражданскую войну. А Тихановский уже давно засветился на вашем миротворце, можешь проверить, если не веришь. Хотя кому я это объясняю...
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15.08.2020 02:14 Відповісти
Кому вы тут объясняете, тут броня в пять пальцев, как услышат про протесты, сразу кровь вскипает. Только дебилов история ничему не учит. Ну "помайданили" в Армении, а Пашинян оказалось с Моцквой друзья навеки.
Так же в Беларуссии под занавесом протестов скоро появятся "вежливые зеленые человечки" для "наведения порядка" и что-то я сильно сомневаюсь, что они оттуда потом уйдут - доказано Крымом.
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15.08.2020 09:25 Відповісти
Надо просто закрыть границу с парашей
И перевешать всех агентов кремля
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15.08.2020 02:14 Відповісти
Дивись не порви свою дупу путіноїдний тролляка! Кажеш - Робота така?
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15.08.2020 08:07 Відповісти
Ця опозиція настільки каламутна що її і опозицією важко назвати...І взагалі коли більшість протестантів чекають і сподіваються на допомогу невьіпенного братського кацапського народу про що взагалі можна говорити ??
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15.08.2020 08:13 Відповісти
Есть шанс найти частички газа на Институтской ? О вопрос ребром почему при диабетике не было такого расследования ?недодумались или небыло еще такого оборудования?
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15.08.2020 01:39 Відповісти
шансов нет. Пук в лужу.
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15.08.2020 01:45 Відповісти
Ты так беспокоишься постоянно о больных диабетом? Сделай доброе дело , помоги им материально, а не своим наваливанием. Говна. А то не дай бог, сам заболеешь какой-то зависимостью . А над тобой, убогим смеяться диабетики будут. Над участочком твоим, например, 1.5х2 м😉😉😉
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15.08.2020 06:32 Відповісти
Прошло ещё х@еву тучу лет- "Расследовать отравление газами на Майдане поможет эксперт из США".. Аа? Расследовать? Шо шо...не чую?Расследовать отравление газами на Майдане поможет эксперт из США - Цензор.НЕТ 6572
https://images.cnscdn.com/images/5/4/6/e/546e82548677597c54cdd7406897a316/original.jpg
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15.08.2020 01:42 Відповісти
*(Парасюк высказался по событиям на Майдане, спустя столько лет)
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15.08.2020 01:56 Відповісти
Смерть русской падали . !
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15.08.2020 02:15 Відповісти
Вообще то он украинец. Зря вы так!
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15.08.2020 02:27 Відповісти
Какое расследование? Все что могло быть давно распалось.
Кроме выгоды "эксперта" который получит денежек, никаких других перспектив тут нет.
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15.08.2020 01:47 Відповісти
А при ком єто всё развалили?
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15.08.2020 09:39 Відповісти
А где он раньше был, пан эксперт Иван Русин? Подозрительная активизация какая-то.
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15.08.2020 02:04 Відповісти
ПЙЕТСТАВЙЯЮ...
Ой, это у вас чо за спиной волочится? легкое отвалилось? НУ МЫ ЩАС ПО БЫРИКУ РАССЛЕДУЕМ...
главное - не спешить, пострадавшие от химатаки бессмертны!
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15.08.2020 02:30 Відповісти
главное, что так своевременно начали расследовать.
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15.08.2020 03:31 Відповісти
Это они и спиленные деревья назад посадят?
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15.08.2020 06:17 Відповісти
Самое главное в расследовании не выйти на самого себя, по-этому и пилили.
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15.08.2020 09:27 Відповісти
кацапские вонючие гранатки...
не - искать конечно нужно...
я бы еще австралийких експертов привлек, шо бы доказать очевидное
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15.08.2020 06:56 Відповісти
Что там расследовать?
Всё понятно - надышались резиновым ароматизатором.
Расследовать отравление газами на Майдане поможет эксперт из США - Цензор.НЕТ 8020
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15.08.2020 07:55 Відповісти
Мой махнарылый друг, а ты там ЛИЧНО был? Вот и не трынди. Я лично газку нюхнул под библиотекой КПСС. Вставляет!
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15.08.2020 10:00 Відповісти
Нужно было меньше жрать всякого дерьма с горохом.
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15.08.2020 10:02 Відповісти
незачёт
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15.08.2020 11:04 Відповісти
Что за бред...
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15.08.2020 07:58 Відповісти
Лучше поздно, чем никогда.
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15.08.2020 08:27 Відповісти
Лучше поздно, чем никогда... Ну, ****, реально тормозы. Почти через 7 лет решили этим заняться.
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15.08.2020 09:17 Відповісти
Беркутов отпустили,многие следы замели...зачем расследовать, если никто не будет наказан?
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15.08.2020 09:29 Відповісти
Меньше каши гороховой есть надо.
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15.08.2020 10:27 Відповісти
7-й год, а убийства на Майдане так и не раскрыты, разе это не покрывательство преступлений?, как при Порошенко, так и при Зеленском.
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15.08.2020 20:16 Відповісти
Ок. Тогда я 2 дня рыгал после газовых гранат.

Но что можно обнаружить через 6 лет?
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16.08.2020 01:23 Відповісти
 
 