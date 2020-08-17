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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Слідчого облуправління поліції Київщини судитимуть за злочини проти учасників Майдану, - ДБР

Слідчого облуправління поліції Київщини судитимуть за злочини проти учасників Майдану, - ДБР

До суду направлено обвинувальний висновок стосовно колишнього старшого слідчого Святошинського райуправління ГУ МВС України в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань, слідством встановлено, що колишній слідчий міліції, який наразі обіймає посаду слідчого СУ Головного управління Нацполіції в Київській області, незаконно притягнув до кримінальної відповідальності 3-х осіб за нібито участь у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва. Насправді потерпілі масових заворушень не вчиняли. 

Колишній слідчий міліції обвинувачується узловживанні владою та службовим становищем (ч. 1 ст. 364 ККУ); службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ); притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією (ч. 2 ст. 372 ККУ); незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340 ККУ).

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Нацполіція (15327) злочини проти Майдану (309) ДБР (3595)


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Топ коментарі
+5
Следователя Облуправления судить, а начальника Следственного управления тех времён Татарова - в Офис Президента. Сильно, да.
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17.08.2020 22:17 Відповісти
+4
Слідчого облуправління поліції Київщини судитимуть за злочини проти учасників Майдану, - ДБР - Цензор.НЕТ 2095
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17.08.2020 21:42 Відповісти
+1
Судьба гримасничает. Бывший полкан милиции Сергей Михасев, который много лет промывал мозги ментам на посту замначальника УВД Витебской области будучи главным идеологом, в ночь выборов был просто так отбуцкан ОМОНом и отсидел неделю ареста. Теперь плачется. Вопрошает: "За что?"

Следователя облуправления полиции Киевщины будут судить за преступления против участников Майдана, - ГБР - Цензор.НЕТ 2290
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17.08.2020 21:38 Відповісти
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А того, кто его принял на эту должность будут судить?
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17.08.2020 21:26 Відповісти
Слідчого облуправління поліції Київщини судитимуть за злочини проти учасників Майдану, - ДБР - Цензор.НЕТ 2095
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17.08.2020 21:42 Відповісти
Судьба гримасничает. Бывший полкан милиции Сергей Михасев, который много лет промывал мозги ментам на посту замначальника УВД Витебской области будучи главным идеологом, в ночь выборов был просто так отбуцкан ОМОНом и отсидел неделю ареста. Теперь плачется. Вопрошает: "За что?"

Следователя облуправления полиции Киевщины будут судить за преступления против участников Майдана, - ГБР - Цензор.НЕТ 2290
показати весь коментар
17.08.2020 21:38 Відповісти
Следователя Облуправления судить, а начальника Следственного управления тех времён Татарова - в Офис Президента. Сильно, да.
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17.08.2020 22:17 Відповісти
Не расстраивайтесь, следователю тоже работа найдётся, у них "дел Шеремета" невпроворот.
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18.08.2020 00:26 Відповісти
Західна юстиція також довго запрягає - зато пізніше впевнено їде

А як буде тут ? Чи всі докази припруту ?
Чи злютьть .... в унітаз ...?
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18.08.2020 03:12 Відповісти
Да ничего ему не будет. Помурыжат полгода и замнут. Если его до сих пор не уволили. А если станет совсем жарко его предупредят и дадут время он смоется в Россию или в ОРДЛО. Система своих не бросает.
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18.08.2020 10:13 Відповісти
 
 