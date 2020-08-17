Слідчого облуправління поліції Київщини судитимуть за злочини проти учасників Майдану, - ДБР

До суду направлено обвинувальний висновок стосовно колишнього старшого слідчого Святошинського райуправління ГУ МВС України в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань, слідством встановлено, що колишній слідчий міліції, який наразі обіймає посаду слідчого СУ Головного управління Нацполіції в Київській області, незаконно притягнув до кримінальної відповідальності 3-х осіб за нібито участь у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва. Насправді потерпілі масових заворушень не вчиняли.

Колишній слідчий міліції обвинувачується узловживанні владою та службовим становищем (ч. 1 ст. 364 ККУ); службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ); притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією (ч. 2 ст. 372 ККУ); незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340 ККУ).

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