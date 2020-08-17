Лукашенко утверждает, что вчера ему звонила Меркель, чтобы "поговорить"

Захвативший власть Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что ему в воскресенье звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чтобы "поговорить".

Об этом он сказал в ходе диалога с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти - Науседа (президент Литвы. - Ред.) там и прочие... мы хотим поговорить... Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока", - заявил Лукашенко.

Между тем, пресс-служба литовского президента в понедельник сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила, что во вторник собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

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"Канцлер информировала, что во вторник у нее состоится разговор с президентом Владимиром Путиным и что Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся (в Беларуси. - Ред.) ситуации", - говорится в сообщении.