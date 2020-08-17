Лукашенко утверждает, что вчера ему звонила Меркель, чтобы "поговорить"
Захвативший власть Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что ему в воскресенье звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чтобы "поговорить".
Об этом он сказал в ходе диалога с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти - Науседа (президент Литвы. - Ред.) там и прочие... мы хотим поговорить... Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока", - заявил Лукашенко.
Между тем, пресс-служба литовского президента в понедельник сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила, что во вторник собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.
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"Канцлер информировала, что во вторник у нее состоится разговор с президентом Владимиром Путиным и что Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся (в Беларуси. - Ред.) ситуации", - говорится в сообщении.
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Причем, мужиком была Меркель.
Переговоры по новой Конституции, Конституция, выборы.
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Я конечно извиняюсь но имею сказать за старую торговку сосисками и бундесинтересами шо уж на, что она не разборчива в знакомствах, но с таким го..м, как Грыгорыч, она даже на одном гектаре какать не присядет, а тут поговорить.
Сам, на космической скорости сразу рванул лизать Уйлу.
Ну, да - кто же, кроме Уйла даст тебе несколько тысяч отморозков обученных нагибать и ломать народ?
Тому Лукашенко там, мабуть, залишиться. Тільки назву змінить. Був єдиний президент, а буде єдиний олігарх.
НЄ ждьот Ростов..
И Ердоган нє ждьот..
Допригался Диктатор...
https://www.youtube.com/watch?v=*********** "В который раз лечу Москва-Одесса..
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