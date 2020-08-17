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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко утверждает, что вчера ему звонила Меркель, чтобы "поговорить"

Лукашенко утверждает, что вчера ему звонила Меркель, чтобы

Захвативший власть Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что ему в воскресенье звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чтобы "поговорить".

Об этом он сказал в ходе диалога с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти - Науседа (президент Литвы. - Ред.) там и прочие... мы хотим поговорить... Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока", - заявил Лукашенко.

Между тем, пресс-служба литовского президента в понедельник сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила, что во вторник собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

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"Канцлер информировала, что во вторник у нее состоится разговор с президентом Владимиром Путиным и что Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся (в Беларуси. - Ред.) ситуации", - говорится в сообщении.

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) Меркель Ангела (2125) Науседа Гитанас (289)


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Топ комментарии
+12
Лукашенко утверждает, что вчера ему звонила Меркель, чтобы "поговорить" - Цензор.НЕТ 1828
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17.08.2020 22:00 Ответить
+11
Меркель хотіла пару мішків картоплі купити під шумок.
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17.08.2020 22:01 Ответить
+9
Вован? Лєксус?
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17.08.2020 21:56 Ответить
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Да, поболтать о том о сём и тут сашка проснулся.
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17.08.2020 21:55 Ответить
Лукашенко утверждает, что вчера ему звонила Меркель, чтобы "поговорить" - Цензор.НЕТ 1828
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17.08.2020 22:00 Ответить
Это был секс по телефону.
Причем, мужиком была Меркель.
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17.08.2020 22:05 Ответить
Вован? Лєксус?
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17.08.2020 21:56 Ответить
опередил))
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17.08.2020 21:57 Ответить
Подзвонила. Попередила. Не піде - введуть луці потужні санкції.
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17.08.2020 21:58 Ответить
Да,Владимиру Ульянову дали бабла в Швейцарии на революцию.
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17.08.2020 22:04 Ответить
а вован просто введет
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17.08.2020 23:01 Ответить
Дядя Сем однозначно всем приказал кышнуть под лавку, бо оставит без помощи.
Переговоры по новой Конституции, Конституция, выборы.
Нет желания?
Все свободны.
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17.08.2020 21:58 Ответить
пи@дит как троцкий,мы вчера с ней весь день в скайпе провисели,нажрались даже.
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17.08.2020 21:59 Ответить
Завтра будут звонить марсеане ! В 6ю палату его, проверим на коронавирус !
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17.08.2020 22:00 Ответить
Лука никогда правды не сказал, только враньё, всё наоборот.
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17.08.2020 22:00 Ответить
А шо он должен сказать?
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17.08.2020 22:06 Ответить
Влада це наркотик, у Луки передоз.
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18.08.2020 00:39 Ответить
Лукашенко Самонадеянный Болван . Вот , что дает правление 26 лет как не потеря ориентации в Пространстве.
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17.08.2020 22:00 Ответить
Зовсім дєд поганий.....здає....
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17.08.2020 22:00 Ответить
Меркель хотіла пару мішків картоплі купити під шумок.
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17.08.2020 22:01 Ответить
Поговорить о видах на урожай картофеля в этом году?
Я конечно извиняюсь но имею сказать за старую торговку сосисками и бундесинтересами шо уж на, что она не разборчива в знакомствах, но с таким го..м, как Грыгорыч, она даже на одном гектаре какать не присядет, а тут поговорить.
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17.08.2020 22:05 Ответить
А ведь интересно, а сколько раз они до этого общались?
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17.08.2020 22:31 Ответить
Цього року бульба погано заколосилась.
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18.08.2020 00:49 Ответить
Да врет он все, не звонила ему Меркель, это все патриоты Украины знают!
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17.08.2020 22:05 Ответить
А это что-то запредельное если Меркель звонит, или обычно она смс бомжиков кидает?
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17.08.2020 22:14 Ответить
Кац,здесь водки нет...
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17.08.2020 23:36 Ответить
А на "восток" тебя и наклонять не нужно.
Сам, на космической скорости сразу рванул лизать Уйлу.
Ну, да - кто же, кроме Уйла даст тебе несколько тысяч отморозков обученных нагибать и ломать народ?
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17.08.2020 22:16 Ответить
да у них полно общих тем, оба на подсосе у *****.
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17.08.2020 22:18 Ответить
У Луки сексуальные фантазии, что ему звонят властные немки
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17.08.2020 22:27 Ответить
Білоруси не готові до революційних змін. Тому, на мою думку, будуть прийняті такі домовленості, за якими Лукшенко збереже вплив на білоруську політику.
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17.08.2020 22:37 Ответить
пока ленин в сердцах, совок продолжится, скорее всего в составе губернии
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17.08.2020 23:04 Ответить
Про леніна більшість давно забула. Бачите, що ці брили використали, як дошку оголошень. Тобто усім на них начхати. Інше, що в тих серцях нема потягу до свободи.
Тому Лукашенко там, мабуть, залишиться. Тільки назву змінить. Був єдиний президент, а буде єдиний олігарх.
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17.08.2020 23:32 Ответить
Я чоловік в літах і коли я запитую в дітей хто такий Ленін чи Сталін, а вони не знають то мене накриває безмежна радість за їхнє щасливе дитинство.
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18.08.2020 00:47 Ответить
А Сашко війдєт іграть? НЄ-ЄЄТ - крічал папкоВоолодья-Х!
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17.08.2020 22:39 Ответить
Сашья бери картоха унд яйко драпай нах Ростов.или тебья будут бить палка как это по рузьки *******
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17.08.2020 22:40 Ответить
Сашья бери картоха унд яйко драпай нах Ростов. или тебья будут вставлять палька, как Каддафи, как это по рузьки *******.
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18.08.2020 07:34 Ответить
НЄ ждьот на Сашу Магадан...
НЄ ждьот Ростов..
И Ердоган нє ждьот..
Допригался Диктатор...


https://www.youtube.com/watch?v=*********** "В который раз лечу Москва-Одесса..
"-
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18.08.2020 09:16 Ответить
Кароче ласты луке
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17.08.2020 22:40 Ответить
Это его разыграли из Квартала.
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18.08.2020 08:00 Ответить
смотри, какой Лука упорный! Но сколько веревочке ни виться, конец таки придёт...
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18.08.2020 08:25 Ответить
Когда звонит колокол - это кого то зовут в ад. А как хочется что бы позвонила Ангела.
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18.08.2020 08:46 Ответить
Меркель вже "відхрестилась" )))
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18.08.2020 09:13 Ответить
врет
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18.08.2020 09:43 Ответить
 
 