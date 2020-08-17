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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко стверджує, що вчора йому дзвонила Меркель, щоб "поговорити"

Лукашенко стверджує, що вчора йому дзвонила Меркель, щоб

Олександр Лукашенко, "президент", який захопив владу Білорусі", заявив, що йому в неділю дзвонила канцлер ФРН Ангела Меркель, щоб "поговорити".

Про це він сказав під час  діалогу з працівниками Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уже вчора дзвонить Меркель: "Я хочу поговорити". Ці - Науседа (президент Литви. - Ред.), там і інші ... ми хочемо поговорити ... Не треба мене нагинати ні з Заходу, ні зі Сходу", - заявив Лукашенко.

Відеофрагмент розмови показав у вечірньому ефірі телеканал Білорусь-1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми боїмося того, на що він готовий, щоб залишитися при владі, - Тіхановська попросила Меркель поговорити з Лукашенком

Тим часом, пресслужба литовського президента в понеділок повідомила, що канцлер ФРН Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Литви Гітанасом Науседою заявила, що у вівторок збирається обговорити з російським лідером Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі.

"Канцлер інформувала, що у вівторок у неї відбудеться розмова з президентом Володимиром Путіним і що Берлін нині дипломатичними каналами намагається зв'язатися з Лукашенком для пошуку виходу з ситуації, що (в Білорусі. - Ред.) склалася", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Меркель жорстко засудила застосування сили проти мирних демонстрантів у Білорусі

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669) Меркель Ангела (1139) Науседа Гітанас (360)


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Топ коментарі
+12
Лукашенко утверждает, что вчера ему звонила Меркель, чтобы "поговорить" - Цензор.НЕТ 1828
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17.08.2020 22:00 Відповісти
+11
Меркель хотіла пару мішків картоплі купити під шумок.
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17.08.2020 22:01 Відповісти
+9
Вован? Лєксус?
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17.08.2020 21:56 Відповісти
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Да, поболтать о том о сём и тут сашка проснулся.
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17.08.2020 21:55 Відповісти
Лукашенко утверждает, что вчера ему звонила Меркель, чтобы "поговорить" - Цензор.НЕТ 1828
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17.08.2020 22:00 Відповісти
Это был секс по телефону.
Причем, мужиком была Меркель.
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17.08.2020 22:05 Відповісти
Вован? Лєксус?
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17.08.2020 21:56 Відповісти
опередил))
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17.08.2020 21:57 Відповісти
Подзвонила. Попередила. Не піде - введуть луці потужні санкції.
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17.08.2020 21:58 Відповісти
Да,Владимиру Ульянову дали бабла в Швейцарии на революцию.
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17.08.2020 22:04 Відповісти
а вован просто введет
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17.08.2020 23:01 Відповісти
Дядя Сем однозначно всем приказал кышнуть под лавку, бо оставит без помощи.
Переговоры по новой Конституции, Конституция, выборы.
Нет желания?
Все свободны.
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17.08.2020 21:58 Відповісти
пи@дит как троцкий,мы вчера с ней весь день в скайпе провисели,нажрались даже.
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17.08.2020 21:59 Відповісти
Завтра будут звонить марсеане ! В 6ю палату его, проверим на коронавирус !
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17.08.2020 22:00 Відповісти
Лука никогда правды не сказал, только враньё, всё наоборот.
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17.08.2020 22:00 Відповісти
А шо он должен сказать?
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17.08.2020 22:06 Відповісти
Влада це наркотик, у Луки передоз.
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18.08.2020 00:39 Відповісти
Лукашенко Самонадеянный Болван . Вот , что дает правление 26 лет как не потеря ориентации в Пространстве.
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17.08.2020 22:00 Відповісти
Зовсім дєд поганий.....здає....
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17.08.2020 22:00 Відповісти
Меркель хотіла пару мішків картоплі купити під шумок.
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17.08.2020 22:01 Відповісти
Поговорить о видах на урожай картофеля в этом году?
Я конечно извиняюсь но имею сказать за старую торговку сосисками и бундесинтересами шо уж на, что она не разборчива в знакомствах, но с таким го..м, как Грыгорыч, она даже на одном гектаре какать не присядет, а тут поговорить.
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17.08.2020 22:05 Відповісти
А ведь интересно, а сколько раз они до этого общались?
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17.08.2020 22:31 Відповісти
Цього року бульба погано заколосилась.
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18.08.2020 00:49 Відповісти
Да врет он все, не звонила ему Меркель, это все патриоты Украины знают!
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17.08.2020 22:05 Відповісти
А это что-то запредельное если Меркель звонит, или обычно она смс бомжиков кидает?
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17.08.2020 22:14 Відповісти
Кац,здесь водки нет...
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17.08.2020 23:36 Відповісти
А на "восток" тебя и наклонять не нужно.
Сам, на космической скорости сразу рванул лизать Уйлу.
Ну, да - кто же, кроме Уйла даст тебе несколько тысяч отморозков обученных нагибать и ломать народ?
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17.08.2020 22:16 Відповісти
да у них полно общих тем, оба на подсосе у *****.
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17.08.2020 22:18 Відповісти
У Луки сексуальные фантазии, что ему звонят властные немки
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17.08.2020 22:27 Відповісти
Білоруси не готові до революційних змін. Тому, на мою думку, будуть прийняті такі домовленості, за якими Лукшенко збереже вплив на білоруську політику.
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17.08.2020 22:37 Відповісти
пока ленин в сердцах, совок продолжится, скорее всего в составе губернии
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17.08.2020 23:04 Відповісти
Про леніна більшість давно забула. Бачите, що ці брили використали, як дошку оголошень. Тобто усім на них начхати. Інше, що в тих серцях нема потягу до свободи.
Тому Лукашенко там, мабуть, залишиться. Тільки назву змінить. Був єдиний президент, а буде єдиний олігарх.
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17.08.2020 23:32 Відповісти
Я чоловік в літах і коли я запитую в дітей хто такий Ленін чи Сталін, а вони не знають то мене накриває безмежна радість за їхнє щасливе дитинство.
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18.08.2020 00:47 Відповісти
А Сашко війдєт іграть? НЄ-ЄЄТ - крічал папкоВоолодья-Х!
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17.08.2020 22:39 Відповісти
Сашья бери картоха унд яйко драпай нах Ростов.или тебья будут бить палка как это по рузьки *******
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17.08.2020 22:40 Відповісти
Сашья бери картоха унд яйко драпай нах Ростов. или тебья будут вставлять палька, как Каддафи, как это по рузьки *******.
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18.08.2020 07:34 Відповісти
НЄ ждьот на Сашу Магадан...
НЄ ждьот Ростов..
И Ердоган нє ждьот..
Допригался Диктатор...


https://www.youtube.com/watch?v=*********** "В который раз лечу Москва-Одесса..
"-
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18.08.2020 09:16 Відповісти
Кароче ласты луке
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17.08.2020 22:40 Відповісти
Это его разыграли из Квартала.
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18.08.2020 08:00 Відповісти
смотри, какой Лука упорный! Но сколько веревочке ни виться, конец таки придёт...
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18.08.2020 08:25 Відповісти
Когда звонит колокол - это кого то зовут в ад. А как хочется что бы позвонила Ангела.
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18.08.2020 08:46 Відповісти
Меркель вже "відхрестилась" )))
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18.08.2020 09:13 Відповісти
врет
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18.08.2020 09:43 Відповісти
 
 