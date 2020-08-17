Лукашенко стверджує, що вчора йому дзвонила Меркель, щоб "поговорити"

Олександр Лукашенко, "президент", який захопив владу Білорусі", заявив, що йому в неділю дзвонила канцлер ФРН Ангела Меркель, щоб "поговорити".

Про це він сказав під час діалогу з працівниками Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уже вчора дзвонить Меркель: "Я хочу поговорити". Ці - Науседа (президент Литви. - Ред.), там і інші ... ми хочемо поговорити ... Не треба мене нагинати ні з Заходу, ні зі Сходу", - заявив Лукашенко.

Відеофрагмент розмови показав у вечірньому ефірі телеканал Білорусь-1.

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Тим часом, пресслужба литовського президента в понеділок повідомила, що канцлер ФРН Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Литви Гітанасом Науседою заявила, що у вівторок збирається обговорити з російським лідером Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі.

"Канцлер інформувала, що у вівторок у неї відбудеться розмова з президентом Володимиром Путіним і що Берлін нині дипломатичними каналами намагається зв'язатися з Лукашенком для пошуку виходу з ситуації, що (в Білорусі. - Ред.) склалася", - йдеться в повідомленні.

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