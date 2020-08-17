Лукашенко стверджує, що вчора йому дзвонила Меркель, щоб "поговорити"
Олександр Лукашенко, "президент", який захопив владу Білорусі", заявив, що йому в неділю дзвонила канцлер ФРН Ангела Меркель, щоб "поговорити".
Про це він сказав під час діалогу з працівниками Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Уже вчора дзвонить Меркель: "Я хочу поговорити". Ці - Науседа (президент Литви. - Ред.), там і інші ... ми хочемо поговорити ... Не треба мене нагинати ні з Заходу, ні зі Сходу", - заявив Лукашенко.
Відеофрагмент розмови показав у вечірньому ефірі телеканал Білорусь-1.
Тим часом, пресслужба литовського президента в понеділок повідомила, що канцлер ФРН Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Литви Гітанасом Науседою заявила, що у вівторок збирається обговорити з російським лідером Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі.
"Канцлер інформувала, що у вівторок у неї відбудеться розмова з президентом Володимиром Путіним і що Берлін нині дипломатичними каналами намагається зв'язатися з Лукашенком для пошуку виходу з ситуації, що (в Білорусі. - Ред.) склалася", - йдеться в повідомленні.
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Причем, мужиком была Меркель.
Переговоры по новой Конституции, Конституция, выборы.
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Я конечно извиняюсь но имею сказать за старую торговку сосисками и бундесинтересами шо уж на, что она не разборчива в знакомствах, но с таким го..м, как Грыгорыч, она даже на одном гектаре какать не присядет, а тут поговорить.
Сам, на космической скорости сразу рванул лизать Уйлу.
Ну, да - кто же, кроме Уйла даст тебе несколько тысяч отморозков обученных нагибать и ломать народ?
Тому Лукашенко там, мабуть, залишиться. Тільки назву змінить. Був єдиний президент, а буде єдиний олігарх.
НЄ ждьот Ростов..
И Ердоган нє ждьот..
Допригался Диктатор...
https://www.youtube.com/watch?v=*********** "В который раз лечу Москва-Одесса..
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