РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9260 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
7 869 46

Ветераны КГБ Беларуси призвали силовиков не использовать силу против мирных граждан

Ветераны КГБ Беларуси призвали силовиков не использовать силу против мирных граждан

Минское отделение ветеранов спецподразделения группы Альфа БООВ КГБ "Честь" осудило применение силы против мирных граждан во время протестов в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TYT. by.

Ветераны заявили, что "решительно осуждают противоправные насильственные действия и произвол в отношении мирных граждан нашей страны".

По мнению ветеранов, произошедшим событиям необходимо дать правовую оценку, а виновных привлечь к ответственности.

"Обращаемся к руководителям и сотрудникам органов безопасности и правопорядка, командирам спецподразделений следовать принципу законности в своих действиях, помнить об ответственности за его нарушение, — сказано в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Была реальная подготовка к войне против своего народа", - командир роты ППС Махнач о предвыборной кампании в Беларуси. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) ветераны (1122) КГБ Беларуси (65)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Ветераны КГБ Беларуси призвали силовиков не использовать силу против мирных граждан - Цензор.НЕТ 7160
показать весь комментарий
17.08.2020 22:25 Ответить
+7
Ветерани КГБ проти насилля?

Пчіли проти міду, якось так...
показать весь комментарий
17.08.2020 22:27 Ответить
+6
Украина впервые в истории отозвала посла в Беларуси.

"Качественно новые угрозы, как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях", - добавил Кулеба.

Одновременно Кулеба напомнил, что 14 августа власти в Минске передали РФ задержанных, которых считают членами ЧВК Вагнера. "Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям", - указал украинский министр.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кгб...
вони там всі однакові.
хіба здатні підтримати прагнення народу ?
показать весь комментарий
17.08.2020 22:22 Ответить
Ветераны КГБ Беларуси призвали силовиков не использовать силу против мирных граждан - Цензор.НЕТ 7160
показать весь комментарий
17.08.2020 22:25 Ответить
Ветерани КГБ проти насилля?

Пчіли проти міду, якось так...
показать весь комментарий
17.08.2020 22:27 Ответить
старые пчелы против меда - так точнее
показать весь комментарий
17.08.2020 22:36 Ответить
Может быть у вас слишком предвзятое мнение о сотрудниках КГБ? Может там тоже есть люди?! Для меня этот вопрос риторический.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:51 Ответить
Это такой прикол у спец служб мира... ну нравится им носить овечьи шкурки загрызенных ими баранов поверх волчей шерсти
показать весь комментарий
17.08.2020 22:40 Ответить
Щось не зрозуміло, то вона за свого чоловіка переживає чи обіймає садюгу, який наказу чекає ?

Ветерани КДБ Білорусі закликали силовиків не використовувати силу проти мирних громадян - Цензор.НЕТ 9798
показать весь комментарий
17.08.2020 22:41 Ответить
Она - кгбистка, делает сюжет для телеканалов режима.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:48 Ответить
Это внутренние войска, срочники, опустившие щиты
показать весь комментарий
17.08.2020 23:13 Ответить
https://twitter.com/Dodeskaden2
https://twitter.com/Dodeskaden2

George Costanza

@Dodeskaden2


В Минске

Ветерани КДБ Білорусі закликали силовиків не використовувати силу проти мирних громадян - Цензор.НЕТ 6914
показать весь комментарий
17.08.2020 23:49 Ответить
Бджоли кацапе, БДЖОЛИ проти меду !!!
показать весь комментарий
17.08.2020 23:16 Ответить
Ніт! У цьому випадку - конкретно ПЧІЛИ проти МІДУ!
показать весь комментарий
17.08.2020 23:35 Ответить
за битого двох небитих...

https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek @Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 https://twitter.com/Krychek5



Судьба гримасничает.
Бывший полкан милиции Сергей Михасев, который много лет промывал мозги ментам на посту замначальника УВД Витебской области будучи главным идеологом, в ночь выборов был просто так отбуцкан ОМОНом и отсидел неделю ареста.
Теперь плачется. Вопрошает: "За што?"

Ветерани КДБ Білорусі закликали силовиків не використовувати силу проти мирних громадян - Цензор.НЕТ 5923
показать весь комментарий
17.08.2020 23:20 Ответить
Украина впервые в истории отозвала посла в Беларуси.

"Качественно новые угрозы, как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях", - добавил Кулеба.

Одновременно Кулеба напомнил, что 14 августа власти в Минске передали РФ задержанных, которых считают членами ЧВК Вагнера. "Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям", - указал украинский министр.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:28 Ответить
они чо, заранее напрягаются, чтоб если реально пойдет ответка от народа, им за компанию с действующими омонами не прилетело?
а то как-то леопард, отбеливающий собственніе пятна на шкуре странновато віглядит...
показать весь комментарий
17.08.2020 22:32 Ответить
Тезис о пятнистых старых хищниках из КГБ, отбеливающих пятна на своей звериной шкуре, - это просто блеск ! Респект, пани Тетяна.

Образное выражение о невозможности грешнику самому лично преодолеть свою греховную природу, как леопарду не избавиться от своих пятен - это, вроде из Ветхого завета?
показать весь комментарий
17.08.2020 23:19 Ответить
КДБшникам вірити - себе не поважати ...
показать весь комментарий
17.08.2020 22:33 Ответить
болотное нквд за нарот. теперь мы видели все.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:34 Ответить
Во времена развала СССР, когда запахло жаренным. именно опытные кгбешники первые сливались и дистанцировались от власти.Невозможно поверить в гуманность ветеранов КГБ Альфы, человечных туда просто не берут, это прожженные циники. Зато почуяли опытные ветераны что табуретка под Лукой вот вот рухнет
показать весь комментарий
17.08.2020 22:34 Ответить
більше того - "во времена развала СССР" саме КДБшники і створювали різних і підконтрольних їм "борців з режимом" ... І й досі їх контролюють !
показать весь комментарий
17.08.2020 22:37 Ответить
Ага например чету Тихановских! Эти традиции силовиков ссср живут и в Украине. взять например связкую дядя Аваков - дядя Белецки
показать весь комментарий
17.08.2020 22:58 Ответить
главное, чтоб его веревка відержала, а табуретку есть кому вібить
показать весь комментарий
17.08.2020 22:39 Ответить
вот пусть и пошуршат для народа: это свои или братья старшие упражнялись на людях?
показать весь комментарий
17.08.2020 22:56 Ответить
выТИРАНЫ против насилия ! Во ***! наливай ишо !!!
показать весь комментарий
17.08.2020 22:34 Ответить
не палитесь ребята сказали ветераны
показать весь комментарий
17.08.2020 22:37 Ответить
Ділять шкіру не вбитого Лукашенка.Схоже на спецоперацію московитів.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:37 Ответить
Ветерани КДБ Білорусі закликали силовиків не використовувати силу проти мирних громадян - Цензор.НЕТ 7524
показать весь комментарий
17.08.2020 22:38 Ответить
А ЕСЛИ ВСЕХ МИТИНГУЮЩИХ ОДЕТЬ В ШЕРСТЯНУЮ ОДЕЖДУ, А ОМОНу РАЗДАТЬ ЭБОНИТОВЫЕ ПАЛОЧИ, ОНИ СМОГУТ ДОБЫВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ?

Ветерани КДБ Білорусі закликали силовиків не використовувати силу проти мирних громадян - Цензор.НЕТ 2661
показать весь комментарий
17.08.2020 22:40 Ответить
обкуренные уйопки
показать весь комментарий
18.08.2020 00:41 Ответить
А Вы сябры уверены что после приказа Лукашенко отвести к западным границам боездатные подразделения армии Вас не будут бить уже кацапские подразделения в масках и форме силовых белоруских подразделенй?Ведь свои то могут и сложить щиты а ,,зеленым человечкам,, то пофиг.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:43 Ответить
Соплі ви, а не ветерани.

Були б ветеранами - показали б голову Міністра Внутрішніх Справ Білорусі окремо від тіла. І повідомили б, що так буде з наступних, хто підніме руку на людей.
Це лікарі, вчені, музиканти можуть заявами воювати. А для КДБ це гантьба.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:48 Ответить
Они в отличии от тебя именно ветераны.
показать весь комментарий
17.08.2020 22:53 Ответить
они в отличие от нас на неплохой пенсии
показать весь комментарий
17.08.2020 22:58 Ответить
Пока украинское ворье растаскивало наследие СССР по карманам и резало заводы на металлолом, Лукашенко по кирпичику отстраивал страну. Сохранил и приумножил.

Беларусы, Вы ступили на очень тонкий лёд. Неверный шаг и это всё превратится в Ад по имени Украина. Даже землю продали.(с)
показать весь комментарий
17.08.2020 22:53 Ответить
Ветерани КДБ Білорусі закликали силовиків не використовувати силу проти мирних громадян - Цензор.НЕТ 972
показать весь комментарий
17.08.2020 22:57 Ответить
игорь из королевства кривых зеркал
показать весь комментарий
17.08.2020 22:59 Ответить
Нет Виктор, я как раз то вышел из заЗЕркалья !!!! ...и если честно - то я туда и не заходил..
показать весь комментарий
17.08.2020 23:19 Ответить
випий ще пігулку
показать весь комментарий
18.08.2020 07:11 Ответить
АД , сама Орда и в Орде .Иди на срувесну , там курлыкай .
показать весь комментарий
17.08.2020 23:03 Ответить
Ого! Скільки білоруси терпіли олігарха лукашенко та його синів біля корита - 28 років!
показать весь комментарий
17.08.2020 23:30 Ответить
Коротше, якщо б в Україні який засидівся 26 років, то і в Україні б бастували. Тільки більш цікаво, який реально рейтинг Лукашенка. Бо інтернет-опитування явно фальшиві. Он в США було розслідування щодо російських інтернет-атак по втручання у вибори. А селянську Білорусь з довгожителем Лукашенком завалити міг будь-хто.
показать весь комментарий
18.08.2020 00:57 Ответить
Силовики против силы....
показать весь комментарий
18.08.2020 06:21 Ответить
 
 