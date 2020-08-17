Ветераны КГБ Беларуси призвали силовиков не использовать силу против мирных граждан

Минское отделение ветеранов спецподразделения группы Альфа БООВ КГБ "Честь" осудило применение силы против мирных граждан во время протестов в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TYT. by.

Ветераны заявили, что "решительно осуждают противоправные насильственные действия и произвол в отношении мирных граждан нашей страны".

По мнению ветеранов, произошедшим событиям необходимо дать правовую оценку, а виновных привлечь к ответственности.

"Обращаемся к руководителям и сотрудникам органов безопасности и правопорядка, командирам спецподразделений следовать принципу законности в своих действиях, помнить об ответственности за его нарушение, — сказано в заявлении.

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