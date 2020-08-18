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Новости Революция в Беларуси
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МИД Латвии направил ноту протеста Беларуси из-за задержания двух латвийских граждан

МИД Латвии направил ноту протеста Беларуси из-за задержания двух латвийских граждан

Министерство иностранных дел Латвии направило ноту протеста Беларуси в связи с задержанием двух латвийских граждан в ходе акций протеста

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба МИД Латвии.

"Министерство решительно осуждает применение белорусскими правоохранительными органами физической силы против мирных демонстрантов и требует немедленного освобождения задержанных демонстрантов", - говорится в сообщении.

В частности, МИД отмечает, что правоохранительные органы Беларуси необоснованно задержали двух граждан Латвии, которые подверглись физическому и психологическому насилию.

"Министерство иностранных дел Латвии требуют от белорусских властей проведения полного расследования инцидента с задержанием латвийских граждан во время акций протеста", - подчеркнули в пресс-службе министерства.

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Автор: 

Беларусь (7937) Латвия (1358)


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Топ комментарии
+5
Та ни-че ....Вже скоро й беларуси зрозуміють чому ми так кацапів не любимо ...
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18.08.2020 00:55 Ответить
+2
єту карту разыгрывать никто не будет.. у беларусов на самом деле одна беда - нет лидера - истинного Национал Патриота, поэтому и нет вообще каких-либо лозунгов, вектора направления и т.д.?! Кацапы их возьмут голыми руками , и потом кричать "мама пАмАги"" будет поздно.
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18.08.2020 01:15 Ответить
+2
У бєларусів поки нема таких лідерів, які не орієнтуються на путіна.
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18.08.2020 01:56 Ответить
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Та ни-че ....Вже скоро й беларуси зрозуміють чому ми так кацапів не любимо ...
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18.08.2020 00:55 Ответить
так то теоретически да, но ведь можно разыграть карту Украинского беркута - только они били белорусов, а их более 20 к таракану на службе находиться - так кого возненавидит? Вот так вот.
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18.08.2020 01:07 Ответить
єту карту разыгрывать никто не будет.. у беларусов на самом деле одна беда - нет лидера - истинного Национал Патриота, поэтому и нет вообще каких-либо лозунгов, вектора направления и т.д.?! Кацапы их возьмут голыми руками , и потом кричать "мама пАмАги"" будет поздно.
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18.08.2020 01:15 Ответить
я понел, у них нет сцарья и куда мужику без сцарья
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18.08.2020 01:23 Ответить
У бєларусів поки нема таких лідерів, які не орієнтуються на путіна.
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18.08.2020 01:56 Ответить
Такі лідери звичайно в білорусів є, тільки вони переховуються.
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18.08.2020 02:51 Ответить
Такі лідери повинні брати участь у нових виборах, бо без цього вони не лідери.
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18.08.2020 02:55 Ответить
назви хоч одного чи аби шось бовкнути
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18.08.2020 07:24 Ответить
Назви хоч одного лідера під час нашого Майдану.
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18.08.2020 08:05 Ответить
Парубий.
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18.08.2020 11:18 Ответить
А как же минские договоренности теперь.?
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18.08.2020 01:00 Ответить
Совсем забрехался Таракан
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18.08.2020 08:00 Ответить
Учись у МИД Латвии зевласть импотентов. Как надо защищать интересы Страны в каждом гражданине своей Страны.
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18.08.2020 09:11 Ответить
 
 