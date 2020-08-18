Защита Антоненко обнародовала свои доказательства по делу Шеремета

Защита ветерана АТО Андрея Антоненко (Риффмастера), подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, опубликовала свои доказательства по делу. В частности, ссылки на скачивание резервных копий его социальных профилей, переписка с профессором Бирчем и органом досудебного расследования.

Бумажные материалы содержат два тома, сообщает Цензор.НЕТ.

Том №1. Порушення прав людини та упередженість слідства.

Том №2. Докази зібрані на спростування обвинувачення.

"Первый том посвящен антологии ложного обвинения, а также описанию клеветы на подозреваемых, нарушений прав человека в ходе расследования. Второй том содержит некоторые исследования фактических данных, полученных защитниками в ходе досудебного расследования", - рассказали адвокаты.

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Кроме того, все желающие могут скачать по ссылкам

Повну копію профілю Facebook Андрій Антоненко за 2016 рік.

Повну копію профілю Facebook Loui Cyfer

Повну копію профілю RiffMa$ter VK

"Из профилей удалена только частная переписка, кроме переписки с Юлией Кузьменко и другими лицами, которые дали согласие на такую ​​публикацию. Однако полные резервные копии хранятся у нас, их контрольные суммы зафиксированы и сообщены стороне обвинения. Копии Google аккаунтов и содержания мобильного телефона полностью и без цензуры переданы стороне обвинения. Они не содержат тайны частной жизни третьих лиц. К сожалению, мы не можем пока их обнародовать, поскольку удаление конфиденциальной информации слишком трудоемкий процесс. Фрагменты предоставим по запросу", - добавили адвокаты.

"Это не все доказательства, на которые ссылается защита. Частично доказательства невиновности (экспертизы роста неизвестных на видео и антопометрические измерения Антоненко) представила сторона обвинения. Мы постепенно будем их публиковать после получения обвинительного акта", - отметили защитники Антоненко.

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"Оригиналы выводов профессора Бирча, а также документы о его привлечении (постановка задачи, переписка, оплата и т.д.) строне защиты до сих пор не предоставлены. Сейчас защита продолжает проводить ряд экспертиз и собирает ряд доказательств, включая визуализацию и 3D-моделирование, а также анализирует некоторые собранные стороной обвинения материалы. По мере поступления будем также их публиковать, в пределах уважения к приватности других лиц", - резюмировали адвокаты.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

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22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.