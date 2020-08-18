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Новости Убийство Шеремета
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Защита Антоненко обнародовала свои доказательства по делу Шеремета

Защита Антоненко обнародовала свои доказательства по делу Шеремета

Защита ветерана АТО Андрея Антоненко (Риффмастера), подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, опубликовала свои доказательства по делу. В частности, ссылки на скачивание резервных копий его социальных профилей, переписка с профессором Бирчем и органом досудебного расследования.

Бумажные материалы содержат два тома, сообщает Цензор.НЕТ.

Том №1. Порушення прав людини та упередженість слідства.
Том №2. Докази зібрані на спростування обвинувачення.

"Первый том посвящен антологии ложного обвинения, а также описанию клеветы на подозреваемых, нарушений прав человека в ходе расследования. Второй том содержит некоторые исследования фактических данных, полученных защитниками в ходе досудебного расследования", - рассказали адвокаты.

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Кроме того, все желающие могут скачать по ссылкам

Повну копію профілю Facebook Андрій Антоненко за 2016 рік.
Повну копію профілю Facebook Loui Cyfer
Повну копію профілю RiffMa$ter VK

"Из профилей удалена только частная переписка, кроме переписки с Юлией Кузьменко и другими лицами, которые дали согласие на такую ​​публикацию. Однако полные резервные копии хранятся у нас, их контрольные суммы зафиксированы и сообщены стороне обвинения. Копии Google аккаунтов и содержания мобильного телефона полностью и без цензуры переданы стороне обвинения. Они не содержат тайны частной жизни третьих лиц. К сожалению, мы не можем пока их обнародовать, поскольку удаление конфиденциальной информации слишком трудоемкий процесс. Фрагменты предоставим по запросу", - добавили адвокаты.

"Это не все доказательства, на которые ссылается защита. Частично доказательства невиновности (экспертизы роста неизвестных на видео и антопометрические измерения Антоненко) представила сторона обвинения. Мы постепенно будем их публиковать после получения обвинительного акта", - отметили защитники Антоненко.

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"Оригиналы выводов профессора Бирча, а также документы о его привлечении (постановка задачи, переписка, оплата и т.д.) строне защиты до сих пор не предоставлены. Сейчас защита продолжает проводить ряд экспертиз и собирает ряд доказательств, включая визуализацию и 3D-моделирование, а также анализирует некоторые собранные стороной обвинения материалы. По мере поступления будем также их публиковать, в пределах уважения к приватности других лиц", - резюмировали адвокаты.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: арест Антоненко продлили еще на два месяца

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

суд (25157) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+30
зеублюдок вместе с аваковым будут на коленях у этих троих прощения просить в прямом эфире.
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18.08.2020 08:32 Ответить
+15
Все що треба знати про цю справу (навіть не читаючи її томи): 9 місяців назад на пресконференції ссучений Головний Мусор, Зелене Гавно і Рябе чудо в шапці об'явили на весь світ, що затримали ймовірних вбивць Шеремета і мають проти них "незаперечні докази" їхньої вини. Пройшло 9 місяців: справа в суд не передана, "незаперечні докази" лопаються як мильні бульбашки. Висновок: ссучений Головний Мусор, Зелене Гавно, а тепер ще й Стєрва генпрокурорша держать далі під арештом українських патріотів і намагаються сфабрикувати інші "незаперечні докази", бо вони дуже сильно обісралися, а признатися "в падло".
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18.08.2020 09:18 Ответить
+8
кому ти пишеш - воно ж тупе як двері...
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18.08.2020 09:10 Ответить
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зеублюдок вместе с аваковым будут на коленях у этих троих прощения просить в прямом эфире.
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18.08.2020 08:32 Ответить
Не будут, даже не покраснеют, но государство выплатит деньги за нарушение им прав человека.
Именно им, государством, поскольку, эти люди представляют государство Украина.
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18.08.2020 08:45 Ответить
Та такое! На "стрелочниках" всё ококошится, отпишутся, что следователи уволены в связи с уходом на пенсию по выслуге лет.
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18.08.2020 08:46 Ответить
Защита Антоненко обнародовала свои доказательства по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 3458
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18.08.2020 08:49 Ответить
Монік Лукович Шмаркля?
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18.08.2020 08:59 Ответить
*изда под носом ему идет
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18.08.2020 09:13 Ответить
Ні, звичайно. На колінах будуть інші - актори-стріличники.
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18.08.2020 09:01 Ответить
Зеленский подонок и мусорская гнида,
Срать он хотел на лохов
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18.08.2020 09:24 Ответить
зато красивая вышла профессионально сделанная презентация предстоящего шоу-обвинения с участием самого-самого лучезарного преЗЕдента (тут режиссеру 5 и постановщику 5))))....
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18.08.2020 08:56 Ответить
К сожалению, мы не можем пока их обнародовать, поскольку удаление конфиденциальной информации слишком трудоемкий процесс.
Защита "чистит" доказательную базу, удаляет информацию, сама (!!) пишет контрольные суммы и тут же орёт что она самая честная. Ну-ну.
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18.08.2020 08:58 Ответить
мы не можем пока их обнародовать
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18.08.2020 09:09 Ответить
кому ти пишеш - воно ж тупе як двері...
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18.08.2020 09:10 Ответить
Из профилей удалена только частная переписка, кроме переписки с Юлией Кузьменко и другими лицами, которые дали согласие на такую ​​публикацию. Однако полные резервные копии хранятся у нас, их контрольные суммы зафиксированы и сообщены стороне обвинения.
Сами почистили, замерили контрольные суммы после зачистки и передали СУММЫ не копии стороны обвинения. А надо было ВМЕСТЕ с обвинением замерить сумму, подписать акт и хранить по одной полной копии у себя и у обвинения. Жульё мелкое.
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18.08.2020 10:17 Ответить
пипец, ********...
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18.08.2020 09:09 Ответить
Все що треба знати про цю справу (навіть не читаючи її томи): 9 місяців назад на пресконференції ссучений Головний Мусор, Зелене Гавно і Рябе чудо в шапці об'явили на весь світ, що затримали ймовірних вбивць Шеремета і мають проти них "незаперечні докази" їхньої вини. Пройшло 9 місяців: справа в суд не передана, "незаперечні докази" лопаються як мильні бульбашки. Висновок: ссучений Головний Мусор, Зелене Гавно, а тепер ще й Стєрва генпрокурорша держать далі під арештом українських патріотів і намагаються сфабрикувати інші "незаперечні докази", бо вони дуже сильно обісралися, а признатися "в падло".
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18.08.2020 09:18 Ответить
Соевый девиз: Волю бандитам!
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18.08.2020 11:05 Ответить
Зеленский конченый подонок
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18.08.2020 09:25 Ответить
Ты можешь даже голову об асфальт разбить, Зеленский --- Президент Украины!
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18.08.2020 11:06 Ответить
та толку твою голову об асвальт розбивати- в ній же зелений вакуум.
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18.08.2020 11:19 Ответить
Зеленского и авакоаа в отставку !
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18.08.2020 09:27 Ответить
в СІЗО ,а не в отставку !
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18.08.2020 09:38 Ответить
А судьи кто? Белые, пушистые? Система требует замены а не зеля Зеля делает то что хочет система. Менять витю на петю,петю на зеллю марна праця. Самоуправлениеи и республика громад может и поможет.
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18.08.2020 10:15 Ответить
Пока в стране 73% идиотов никакая республика громад не поможет вылезти из дерьма, зеленого или любого иного цвета. Хотя зедерьмо - особо вонючее.
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18.08.2020 10:34 Ответить
ерунда..
поцЗедент с сАбаковым сказали что виновны-значит виновны..
И самый справедливый суд под их давлением держит людей взаперти
Ждет..или Ишак сдохнет ..или Падишах сбежит в Италию
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18.08.2020 10:34 Ответить
Если соевые пэдриоты сказали невиновны, значит так оно и есть!
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18.08.2020 11:08 Ответить
Зеленый кондом вместе с армянской мразью должны получить уголовный срок за фальсификацию дела против невиновных граждан
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18.08.2020 10:40 Ответить
ну, де ви, борцуни ссані, які кричали, що Порох посадив 7500 патріотів??? де ваші плюшеві собачки, зелені жабки, чому ви не засипаєте ними собакова і маленьке зелене чмо? де бігусеня з шокуючими фактами викриття зловживань владою? ой, та воно ніяк апеляцію не може подати на рішення суду про спростування брехні...
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18.08.2020 11:17 Ответить
мы, когда котлы из Италии завозили, то один из каждой группы товаров всегда разбирали, распиливали и проверяли материалы на соответствие ДБН, потом весь котел проверяли на соответсвие требованиям а после чего сертифицировали. И вот после сертификата его можно было использовать. Теперь вопрос - где сертификат технологии профессора Бирча. Ее должны у профессора купить, разобрать, адаптировать к нашим ДБН, собрать и выдать в пользование сертифицированному в Украине эксперту Петренко. Хто этот Бирч? Откуда вообще берутся основания ему верить?
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18.08.2020 13:44 Ответить
 
 