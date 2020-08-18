Захист Антоненка оприлюднив свої докази у справі Шеремета

Захист ветерана АТО Андрія Антоненка (Ріффмастера), підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, опублікував свої докази у справі. Зокрема, посилання на скачування резервних копій його соціальних профілів, листування з професором Бірчем і органом досудового розслідування.

Паперові матеріали містять два томи, повідомляє Цензор.НЕТ.

Том №1. Порушення прав людини та упередженість слідства.

Том №2. Докази зібрані на спростування обвинувачення.

"Перший том присвячений антології хибного звинувачення, а також опису наклепів на підозрюваних, порушень прав людини в ході розслідування. Другий том містить деякі дослідження фактичних даних, отриманих захисниками в ході досудового розслідування", - розповіли адвокати.

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Крім того, всі охочі можуть завантажити за посиланнями

Повну копію профілю Facebook Андрій Антоненко за 2016 рік.

Повну копію профілю Facebook Loui Cyfer

Повну копію профілю RiffMa$ter VK

"З профілів видалено лише приватне листування, окрім листування з Юлією Кузьменко та іншими особами, які надали згоду на таку публікацію. Однак повні резервні копії зберігаються у нас, їхні контрольні суми зафіксовані і повідомлені стороні обвинувачення. Копії Google-акаунтів і вмісту мобільного телефона повністю і без цензурування передані стороні обвинувачення. Вони не містять таємниці приватного життя третіх осіб. На жаль, ми не можемо поки що їх оприлюднити, оскільки видалення конфіденційної інформації є занадто трудомістким процесом. Фрагменти надамо на запит", - додали адвокати.

"Це не усі докази, на які посилається захист. Частково докази невинуватості (експертизи зросту невідомих на відео і антропометричні вимірювання Антоненка) представила сторона обвинувачення. Ми поступово будемо їх публікувати після отримання обвинувального акта", - наголосили захисники Антоненка.

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"Оригінали висновків професора Бірча, а також документи про його залучення (постановка задачі, листування, оплату, тощо) стороні захисту досі не надані. Зараз захист продовжує проводити низку експертиз і збирає ряд доказів, зокрема візуалізацію і 3D-моделювання, а також аналізує деякі зібрані стороною обвинувачення матеріали. Мурою надходження будемо також їх публікувати, в межах поваги до приватності інших осіб", - резюмували адвокати.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.