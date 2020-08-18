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Новини Убивство Шеремета
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Захист Антоненка оприлюднив свої докази у справі Шеремета

Захист Антоненка оприлюднив свої докази у справі Шеремета

Захист ветерана АТО Андрія Антоненка (Ріффмастера), підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, опублікував свої докази у справі. Зокрема, посилання на скачування резервних копій його соціальних профілів, листування з професором Бірчем і органом досудового розслідування.

Паперові матеріали містять два томи, повідомляє Цензор.НЕТ.

Том №1. Порушення прав людини та упередженість слідства.
Том №2. Докази зібрані на спростування обвинувачення.

"Перший том присвячений антології хибного звинувачення, а також опису наклепів на підозрюваних, порушень прав людини в ході розслідування. Другий том містить деякі дослідження фактичних даних, отриманих захисниками в ході досудового розслідування", - розповіли адвокати.

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Крім того, всі охочі можуть завантажити за посиланнями

Повну копію профілю Facebook Андрій Антоненко за 2016 рік.
Повну копію профілю Facebook Loui Cyfer
Повну копію профілю RiffMa$ter VK

"З профілів видалено лише приватне листування, окрім листування з Юлією Кузьменко та іншими особами, які надали згоду на таку публікацію. Однак повні резервні копії зберігаються у нас, їхні контрольні суми зафіксовані і повідомлені стороні обвинувачення. Копії Google-акаунтів і вмісту мобільного телефона повністю і без цензурування передані стороні обвинувачення. Вони не містять таємниці приватного життя третіх осіб. На жаль, ми не можемо поки що їх оприлюднити, оскільки видалення конфіденційної інформації є занадто трудомістким процесом. Фрагменти надамо на запит", - додали адвокати.

"Це не усі докази, на які посилається захист. Частково докази невинуватості (експертизи зросту невідомих на відео і антропометричні вимірювання Антоненка) представила сторона обвинувачення. Ми поступово будемо їх публікувати після отримання обвинувального акта", - наголосили захисники Антоненка.

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"Оригінали висновків професора Бірча, а також документи про його залучення (постановка задачі, листування, оплату, тощо) стороні захисту досі не надані. Зараз захист продовжує проводити низку експертиз і збирає ряд доказів, зокрема візуалізацію і 3D-моделювання, а також аналізує деякі зібрані стороною обвинувачення матеріали. Мурою надходження будемо також їх публікувати, в межах поваги до приватності інших осіб", - резюмували адвокати.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Автор: 

суд (11763) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+30
зеублюдок вместе с аваковым будут на коленях у этих троих прощения просить в прямом эфире.
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18.08.2020 08:32 Відповісти
+15
Все що треба знати про цю справу (навіть не читаючи її томи): 9 місяців назад на пресконференції ссучений Головний Мусор, Зелене Гавно і Рябе чудо в шапці об'явили на весь світ, що затримали ймовірних вбивць Шеремета і мають проти них "незаперечні докази" їхньої вини. Пройшло 9 місяців: справа в суд не передана, "незаперечні докази" лопаються як мильні бульбашки. Висновок: ссучений Головний Мусор, Зелене Гавно, а тепер ще й Стєрва генпрокурорша держать далі під арештом українських патріотів і намагаються сфабрикувати інші "незаперечні докази", бо вони дуже сильно обісралися, а признатися "в падло".
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18.08.2020 09:18 Відповісти
+8
кому ти пишеш - воно ж тупе як двері...
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18.08.2020 09:10 Відповісти
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зеублюдок вместе с аваковым будут на коленях у этих троих прощения просить в прямом эфире.
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18.08.2020 08:32 Відповісти
Не будут, даже не покраснеют, но государство выплатит деньги за нарушение им прав человека.
Именно им, государством, поскольку, эти люди представляют государство Украина.
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18.08.2020 08:45 Відповісти
Та такое! На "стрелочниках" всё ококошится, отпишутся, что следователи уволены в связи с уходом на пенсию по выслуге лет.
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18.08.2020 08:46 Відповісти
Защита Антоненко обнародовала свои доказательства по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 3458
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18.08.2020 08:49 Відповісти
Монік Лукович Шмаркля?
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18.08.2020 08:59 Відповісти
*изда под носом ему идет
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18.08.2020 09:13 Відповісти
Ні, звичайно. На колінах будуть інші - актори-стріличники.
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18.08.2020 09:01 Відповісти
Зеленский подонок и мусорская гнида,
Срать он хотел на лохов
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18.08.2020 09:24 Відповісти
зато красивая вышла профессионально сделанная презентация предстоящего шоу-обвинения с участием самого-самого лучезарного преЗЕдента (тут режиссеру 5 и постановщику 5))))....
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18.08.2020 08:56 Відповісти
К сожалению, мы не можем пока их обнародовать, поскольку удаление конфиденциальной информации слишком трудоемкий процесс.
Защита "чистит" доказательную базу, удаляет информацию, сама (!!) пишет контрольные суммы и тут же орёт что она самая честная. Ну-ну.
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18.08.2020 08:58 Відповісти
мы не можем пока их обнародовать
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18.08.2020 09:09 Відповісти
кому ти пишеш - воно ж тупе як двері...
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18.08.2020 09:10 Відповісти
Из профилей удалена только частная переписка, кроме переписки с Юлией Кузьменко и другими лицами, которые дали согласие на такую ​​публикацию. Однако полные резервные копии хранятся у нас, их контрольные суммы зафиксированы и сообщены стороне обвинения.
Сами почистили, замерили контрольные суммы после зачистки и передали СУММЫ не копии стороны обвинения. А надо было ВМЕСТЕ с обвинением замерить сумму, подписать акт и хранить по одной полной копии у себя и у обвинения. Жульё мелкое.
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18.08.2020 10:17 Відповісти
пипец, ********...
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18.08.2020 09:09 Відповісти
Все що треба знати про цю справу (навіть не читаючи її томи): 9 місяців назад на пресконференції ссучений Головний Мусор, Зелене Гавно і Рябе чудо в шапці об'явили на весь світ, що затримали ймовірних вбивць Шеремета і мають проти них "незаперечні докази" їхньої вини. Пройшло 9 місяців: справа в суд не передана, "незаперечні докази" лопаються як мильні бульбашки. Висновок: ссучений Головний Мусор, Зелене Гавно, а тепер ще й Стєрва генпрокурорша держать далі під арештом українських патріотів і намагаються сфабрикувати інші "незаперечні докази", бо вони дуже сильно обісралися, а признатися "в падло".
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18.08.2020 09:18 Відповісти
Соевый девиз: Волю бандитам!
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18.08.2020 11:05 Відповісти
Зеленский конченый подонок
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18.08.2020 09:25 Відповісти
Ты можешь даже голову об асфальт разбить, Зеленский --- Президент Украины!
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18.08.2020 11:06 Відповісти
та толку твою голову об асвальт розбивати- в ній же зелений вакуум.
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18.08.2020 11:19 Відповісти
Зеленского и авакоаа в отставку !
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18.08.2020 09:27 Відповісти
в СІЗО ,а не в отставку !
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18.08.2020 09:38 Відповісти
А судьи кто? Белые, пушистые? Система требует замены а не зеля Зеля делает то что хочет система. Менять витю на петю,петю на зеллю марна праця. Самоуправлениеи и республика громад может и поможет.
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18.08.2020 10:15 Відповісти
Пока в стране 73% идиотов никакая республика громад не поможет вылезти из дерьма, зеленого или любого иного цвета. Хотя зедерьмо - особо вонючее.
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18.08.2020 10:34 Відповісти
ерунда..
поцЗедент с сАбаковым сказали что виновны-значит виновны..
И самый справедливый суд под их давлением держит людей взаперти
Ждет..или Ишак сдохнет ..или Падишах сбежит в Италию
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18.08.2020 10:34 Відповісти
Если соевые пэдриоты сказали невиновны, значит так оно и есть!
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18.08.2020 11:08 Відповісти
Зеленый кондом вместе с армянской мразью должны получить уголовный срок за фальсификацию дела против невиновных граждан
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18.08.2020 10:40 Відповісти
ну, де ви, борцуни ссані, які кричали, що Порох посадив 7500 патріотів??? де ваші плюшеві собачки, зелені жабки, чому ви не засипаєте ними собакова і маленьке зелене чмо? де бігусеня з шокуючими фактами викриття зловживань владою? ой, та воно ніяк апеляцію не може подати на рішення суду про спростування брехні...
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18.08.2020 11:17 Відповісти
мы, когда котлы из Италии завозили, то один из каждой группы товаров всегда разбирали, распиливали и проверяли материалы на соответствие ДБН, потом весь котел проверяли на соответсвие требованиям а после чего сертифицировали. И вот после сертификата его можно было использовать. Теперь вопрос - где сертификат технологии профессора Бирча. Ее должны у профессора купить, разобрать, адаптировать к нашим ДБН, собрать и выдать в пользование сертифицированному в Украине эксперту Петренко. Хто этот Бирч? Откуда вообще берутся основания ему верить?
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18.08.2020 13:44 Відповісти
 
 