Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Апеляційний суд Києва на засіданні в середу, 12 серпня, прийняв рішення відмовити в задоволенні скарги захисту ветерана АТО Андрія Антоненка (Рифмайстра), підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, на обраний йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Колегія суддів Апеляційного суду Києва, розглянувши скаргу захисту Андрія Антоненка на обраний йому запобіжний захід, вирішила відмовити в її задоволенні. Отже, Антоненко залишиться під вартою.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ко....Зе...лы. За все в этой жизни нужно отвечать.
кишкомоты !!!
Зєлю геть. Дострокові.