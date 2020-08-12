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Новини Убивство Шеремета
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Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Апеляційний суд Києва на засіданні в середу, 12 серпня, прийняв рішення відмовити в задоволенні скарги захисту ветерана АТО Андрія Антоненка (Рифмайстра), підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, на обраний йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Колегія суддів Апеляційного суду Києва, розглянувши скаргу захисту Андрія Антоненка на обраний йому запобіжний захід, вирішила відмовити в її задоволенні. Отже, Антоненко залишиться під вартою.

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 01

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 02

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 03

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 04

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 05

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 06

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 07

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 08

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 09

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 10

Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 11

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд відпустив Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

апеляція (503) суд (11757) юстиція (732) домашній арешт (198) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+31
Антоненко, на которого кроме отдаленной схожести по бороде ничего у мусоров нет это же не Волчара с окружного суда с подельниками! Но та гнида на свободе, бо судья, а патриот в кутузке. Вот такая власть - ЗЕлено-сАбаковская.
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12.08.2020 16:12 Відповісти
+27
Развлєкаюцца дыбіли зєльониє. Как умєют...пока. Ну-ну!
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12.08.2020 16:10 Відповісти
+22
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою - Цензор.НЕТ 1611
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12.08.2020 16:23 Відповісти
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12.08.2020 16:29 Відповісти
Ты
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12.08.2020 16:32 Відповісти
Развлєкаюцца дыбіли зєльониє. Как умєют...пока. Ну-ну!
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12.08.2020 16:10 Відповісти
До ада и долго. Все будет ближе.
Ко....Зе...лы. За все в этой жизни нужно отвечать.
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12.08.2020 16:12 Відповісти
Антоненко, на которого кроме отдаленной схожести по бороде ничего у мусоров нет это же не Волчара с окружного суда с подельниками! Но та гнида на свободе, бо судья, а патриот в кутузке. Вот такая власть - ЗЕлено-сАбаковская.
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12.08.2020 16:12 Відповісти
так с бородами сейчас 50% молодых
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12.08.2020 20:37 Відповісти
воно і зразу було видно !!!
кишкомоты !!!
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12.08.2020 16:15 Відповісти
Хуже - оборзевшая мразь!
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12.08.2020 16:34 Відповісти
сыпется же все дело, потому-то гнилое..., столько людей занято херней разной, прокуроры высасывают из пальца обвинения, построенные на домыслах, судьи в упор не видят очевидного отсутствия доказательств..., но все типо работают и получают за это деньги..., столько судеб поломано, непонятно зачем, а настоящие преступники остаются на воле и спокойно себе готовят новый подрыв, если уже не совершили еще 10, жаль, что до них нет никакого дела никому...
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12.08.2020 16:17 Відповісти
«Слуги 🤢🤡🎪👺👿 ************» , будьте прокляты , иуды !!!
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12.08.2020 16:31 Відповісти
От ...ляді.
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12.08.2020 16:20 Відповісти
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою - Цензор.НЕТ 1611
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12.08.2020 16:23 Відповісти
Аваков собирай пресс-конференцию, - тут за тебя дело раскрыли!
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12.08.2020 16:26 Відповісти
А вот это уже очень странно, - Кузьменко отпустили, а Антоненко оставили... Очень плохо пахнет...
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12.08.2020 16:25 Відповісти
Саме так. Пані Кузьменко треба надати охорону, бо Аваков буде намагатись її ліквідувати, як свідка фальсіфікації слідства, а звинуватити якогось луцького терориста разом з броварськими стрілками.
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12.08.2020 16:42 Відповісти
Антоненка випустять пізніше, не всіх відразу, бо буде явне ж визнання, що справа "лопнула", ще "потянуть" резину по методу Ходжі Насреддіна.
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12.08.2020 18:56 Відповісти
Аваков молодец.Нашёл убийц журналиста Шеремета.
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12.08.2020 16:30 Відповісти
Зєля і Пєця - два російських шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові.
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12.08.2020 16:39 Відповісти
Скотська влада, яку давно пора на гіляку
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12.08.2020 17:02 Відповісти
ЗеБанду геть.
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12.08.2020 20:24 Відповісти
 
 