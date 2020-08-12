Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Апеляційний суд Києва на засіданні в середу, 12 серпня, прийняв рішення відмовити в задоволенні скарги захисту ветерана АТО Андрія Антоненка (Рифмайстра), підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, на обраний йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Колегія суддів Апеляційного суду Києва, розглянувши скаргу захисту Андрія Антоненка на обраний йому запобіжний захід, вирішила відмовити в її задоволенні. Отже, Антоненко залишиться під вартою.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.