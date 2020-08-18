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Новости Революция в Беларуси
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Минск должен урегулировать ситуацию в стране без Москвы, - МИД Финляндии

Минск должен урегулировать ситуацию в стране без Москвы, - МИД Финляндии

Беларусь должна самостоятельно урегулировать ситуацию в стране после выборов президента, которые состоялись 9 августа.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наш ответ в том, что всё в руках Беларуси. Беларусь должна сама выйти из тупика, возникшего из-за выборов", - сказал Хаависто, отвечая на вопрос, что Евросоюз должен ответить России в ситуации с Беларусью.

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По его словам, ныне Евросоюз критикует именно то, что выборы в Беларуси не были свободными. "Мы критикуем именно то, что выборы (в Беларуси. – Ред.) не были свободными: кандидаты не могли свободно баллотироваться, международные наблюдатели не были допущены, а подсчёт голосов прошёл неизвестно как", - добавил министр.

Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила официальные результаты, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. Сразу после выборов в Беларуси начались выступления граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницы попали не менее 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Автор: 

Беларусь (7937) Финляндия (992) Хаависто Пекка (16)


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Топ комментарии
+5
Просто досели не слыханная рософобия! Что они себе позволяют?!
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18.08.2020 09:59 Ответить
+2
26 лет были с Масквостаном,и теперь будут.Уберут Луку,поставят нового "Луку".
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18.08.2020 09:40 Ответить
+2
Але ж ви розумієте, що такого не буде .
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18.08.2020 09:42 Ответить
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Як це без Москви, це не за сценарієм !! Треба спочатку погодити з кремлівським сценарістом !!)))
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18.08.2020 09:37 Ответить
26 лет были с Масквостаном,и теперь будут.Уберут Луку,поставят нового "Луку".
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18.08.2020 09:40 Ответить
Але ж ви розумієте, що такого не буде .
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18.08.2020 09:42 Ответить
Бортонути кремлівського недопалка, це нереально !!))
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18.08.2020 10:05 Ответить
Усатый тиран украл у страны 26лет. Белорусы давно должны были быть в ЕС
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18.08.2020 09:44 Ответить
Подождите, будут. Только вот примут на себя обязательства вывозить лес кругляк почти задаром, принимать беженцев и проводить парады меньшин и тогда ЕС подумает...
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18.08.2020 09:59 Ответить
Буде ,буде ,шашлик з тебе буде!!))
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18.08.2020 10:01 Ответить
С какой радости белорусы должны быть давно в ЕС.
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18.08.2020 10:40 Ответить
Мне вот интересно куда бы наша нынешняя украинская власть могла бы трудоустроить Сашу Лукашенко, если белорусы откажутся от него? Вот Миху Саакашвили мы определили уже дважды..
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18.08.2020 09:52 Ответить
Ниже президента он не согласится, с его-то опытом.
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18.08.2020 09:55 Ответить
Как куда? Его Зеля поставит командовать ОМОНОМ.
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18.08.2020 09:55 Ответить
Бульбоміністром !!))
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18.08.2020 10:02 Ответить
Просто досели не слыханная рософобия! Что они себе позволяют?!
показать весь комментарий
18.08.2020 09:59 Ответить
 
 