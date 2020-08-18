Минск должен урегулировать ситуацию в стране без Москвы, - МИД Финляндии

Беларусь должна самостоятельно урегулировать ситуацию в стране после выборов президента, которые состоялись 9 августа.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наш ответ в том, что всё в руках Беларуси. Беларусь должна сама выйти из тупика, возникшего из-за выборов", - сказал Хаависто, отвечая на вопрос, что Евросоюз должен ответить России в ситуации с Беларусью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В США осудили "опрометчивое" предложение Путина "обеспечить военную поддержку режима Лукашенко в Беларуси"

По его словам, ныне Евросоюз критикует именно то, что выборы в Беларуси не были свободными. "Мы критикуем именно то, что выборы (в Беларуси. – Ред.) не были свободными: кандидаты не могли свободно баллотироваться, международные наблюдатели не были допущены, а подсчёт голосов прошёл неизвестно как", - добавил министр.

Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила официальные результаты, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. Сразу после выборов в Беларуси начались выступления граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницы попали не менее 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.