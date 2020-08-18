Мінськ мусить врегулювати ситуацію в країні без Москви, - МЗС Фінляндії

Білорусь має самостійно врегулювати ситуацію в країні після виборів президента, які відбулися 9 серпня.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пеккі Хаавісто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша відповідь в тому, що все в руках Білорусі. Білорусь має сама вийти з глухого кута, що виник через вибори", - сказав Хаавісто, відповідаючи на запитання, що Євросоюз має відповісти Росії в ситуації з Білоруссю.

За його словами, нині Євросоюз критикує саме те, що вибори в Білорусі не були вільними. "Ми критикуємо саме те, що вибори (в Білорусі - ред.) не були вільними: кандидати не могли вільно балотуватися, міжнародні спостерігачі не були допущені, а підрахунок голосів пройшов невідомо як", - додав міністр.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила офіційні результати, згідно з якими Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська - 10,1%. Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.