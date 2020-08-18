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Новини Революція в Білорусі
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Мінськ мусить врегулювати ситуацію в країні без Москви, - МЗС Фінляндії

Мінськ мусить врегулювати ситуацію в країні без Москви, - МЗС Фінляндії

Білорусь має самостійно врегулювати ситуацію в країні після виборів президента, які відбулися 9 серпня.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пеккі Хаавісто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша відповідь в тому, що все в руках Білорусі. Білорусь має сама вийти з глухого кута, що виник через вибори", - сказав Хаавісто, відповідаючи на запитання, що Євросоюз має відповісти Росії в ситуації з Білоруссю.

За його словами, нині Євросоюз критикує саме те, що вибори в Білорусі не були вільними. "Ми критикуємо саме те, що вибори (в Білорусі - ред.) не були вільними: кандидати не могли вільно балотуватися, міжнародні спостерігачі не були допущені, а підрахунок голосів пройшов невідомо як", - додав міністр.

Також читайте: Канада не визнає результатів "шахрайських виборів" у Білорусі і закликає провести нові, - глава МЗС Шампань

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила офіційні результати, згідно з якими Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська - 10,1%. Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.

Автор: 

Білорусь (7987) Фінляндія (1340) Хаавісто Пекка (26)


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Топ коментарі
+5
Просто досели не слыханная рософобия! Что они себе позволяют?!
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18.08.2020 09:59 Відповісти
+2
26 лет были с Масквостаном,и теперь будут.Уберут Луку,поставят нового "Луку".
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18.08.2020 09:40 Відповісти
+2
Але ж ви розумієте, що такого не буде .
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18.08.2020 09:42 Відповісти
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Як це без Москви, це не за сценарієм !! Треба спочатку погодити з кремлівським сценарістом !!)))
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18.08.2020 09:37 Відповісти
26 лет были с Масквостаном,и теперь будут.Уберут Луку,поставят нового "Луку".
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18.08.2020 09:40 Відповісти
Але ж ви розумієте, що такого не буде .
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18.08.2020 09:42 Відповісти
Бортонути кремлівського недопалка, це нереально !!))
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18.08.2020 10:05 Відповісти
Усатый тиран украл у страны 26лет. Белорусы давно должны были быть в ЕС
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18.08.2020 09:44 Відповісти
Подождите, будут. Только вот примут на себя обязательства вывозить лес кругляк почти задаром, принимать беженцев и проводить парады меньшин и тогда ЕС подумает...
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18.08.2020 09:59 Відповісти
Буде ,буде ,шашлик з тебе буде!!))
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18.08.2020 10:01 Відповісти
С какой радости белорусы должны быть давно в ЕС.
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18.08.2020 10:40 Відповісти
Мне вот интересно куда бы наша нынешняя украинская власть могла бы трудоустроить Сашу Лукашенко, если белорусы откажутся от него? Вот Миху Саакашвили мы определили уже дважды..
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18.08.2020 09:52 Відповісти
Ниже президента он не согласится, с его-то опытом.
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18.08.2020 09:55 Відповісти
Как куда? Его Зеля поставит командовать ОМОНОМ.
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18.08.2020 09:55 Відповісти
Бульбоміністром !!))
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18.08.2020 10:02 Відповісти
Просто досели не слыханная рософобия! Что они себе позволяют?!
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18.08.2020 09:59 Відповісти
 
 