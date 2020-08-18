Педагоги не должны проходить медосмотры в связи с карантинными ограничениями, - Степанов

В Украине педагоги из-за карантинных ограничений не должны проходить медосмотры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Педагоги не должны проходить медосмотры. Соответствующие изменения внесены в связи с карантинными ограничениями", - отметил Степанов.

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