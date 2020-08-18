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Новости Коронавирус и карантин
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Педагоги не должны проходить медосмотры в связи с карантинными ограничениями, - Степанов

Педагоги не должны проходить медосмотры в связи с карантинными ограничениями, - Степанов

В Украине педагоги из-за карантинных ограничений не должны проходить медосмотры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Педагоги не должны проходить медосмотры. Соответствующие изменения внесены в связи с карантинными ограничениями", - отметил Степанов.

Читайте: За сутки коронавирус выявили у 107 детей и 65 медработников, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) учитель (498) медосмотр (22) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
в смысле? у нас уже нет карантина? или он выборочный?
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18.08.2020 09:58 Ответить
+6
??????????????
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18.08.2020 09:58 Ответить
+6
Пусть больные учителя заражают детей?
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18.08.2020 09:59 Ответить
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??????????????
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18.08.2020 09:58 Ответить
Нет денег и нет желания. Если задача -- ввести ЧС и удержаться у власти, сорвав выборы -- тогда все делают правильно

Педагоги не мають проходити медогляди у зв'язку з карантинними обмеженнями, - Степанов - Цензор.НЕТ 7052
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18.08.2020 10:39 Ответить
Педагоги, освітяни, водії громадського транспорту, поліція, пожежні, продавці в магазинах, працівники перукарень та громадських закладів мають отримати сертифікат здоров'я зі здачею тестів на коронавірус, туберкульоз та інші небезпечні хвороби і продовжувати цей сертифікат кожні 15 діб, здаючи повторні ПЛР тести на коронавірус. Так само всі учні та студенти мають отримати сертифікати здоров'я і кожні 15 діб проходити повторні ПЛР тести на коронавріус, продовжуючи дію свого сертифікату!
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18.08.2020 12:03 Ответить
в смысле? у нас уже нет карантина? или он выборочный?
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18.08.2020 09:58 Ответить
МОН указал МОЗу что это они у них бегать что то просить будут за места в Вузах. Вот и результат - педагоги Ковидом не болеют! Никаких чудес, просто договорились...
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18.08.2020 10:00 Ответить
Пусть больные учителя заражают детей?
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18.08.2020 09:59 Ответить
А не наоборот? Вы, верующие в Ковид, должны как то определится кто кого заражает.
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18.08.2020 10:01 Ответить
Степанов верит в ковид?
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18.08.2020 10:04 Ответить
Конечно нет! Он на нем зарабатывает большие Деньги.
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18.08.2020 10:06 Ответить
Он хотя бы должен придерживаться одной линии поведения.
А то для сферы обслуживания, в магазинах, ресторанах он верит в ковид, а в школах не верит.
Так им перестанут верить даже самые упоротые зе-фанаты.
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18.08.2020 10:10 Ответить
С чего это вдруг? Вы представляете это Степу как фанатика держащегося Догмы о Вирусе аки слепой стены. Он делец, а тут ради кэша возможны любые варианты. В том числе максимально абсурдные с точки зрения фанатиков-ковидианцев.
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18.08.2020 10:18 Ответить
У вас галлюцинации. Где здесь фанатики-ковидианцы?
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18.08.2020 10:36 Ответить
"Вы, верующие в Ковид, должны как то определится кто кого заражает."

написано мне, а не https://censor.net/user/86503 .
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18.08.2020 10:45 Ответить
То есть, я должен принести справку 086 для ребёнка, при этом ещё дети должны сдать анализ на антитела, а учителя не должны медкомисию проходить? Где логика?
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18.08.2020 10:05 Ответить
Логика? Все, что связано с Ковид-19, напрочь отрицает логику и здравый смысл. Аналог Религии. Вы ведь не спрашиваете где логика что Божья Матерь девственницей была и осталась после рождения Мессии.
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18.08.2020 10:07 Ответить
каким боком божья матерь к зеленой плесени?
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18.08.2020 10:21 Ответить
Должны. Но не получиццо скорее всего. К примеру моему ребенку сообщили когда попробовал пройти медосмотр, что в связи с пандемией медосмотров нет. Только флюорография и общий анализ крови. Все. Парадоксально. Школа требует медосмотр, а его пройти невозможно.
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18.08.2020 10:25 Ответить
де Ви побачили за Ковід? Медогляд комплексний, а це флюшка - туберкульоз, + сифіліс (якого зараз просто уйма з'явилось) гепатити. Це звичайний медогляд! з слів Степанова я розумію що робітники харчових закладів теж можуть без санітарної книги працювати. Олень!
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18.08.2020 10:06 Ответить
яникуянепонял
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18.08.2020 10:10 Ответить
ежегодную медкомиссию теперь отменяют...когда уже подавляющее число педагогов ее прошли.
но зато вводят обязательное тестирование на ковид за свой счет.ашотакова?
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18.08.2020 10:20 Ответить
Паскуда чиновницька. Такі заяви потрібно робити вчасно. Сволота насамперед думає про своє крісло.
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18.08.2020 10:25 Ответить
Моего ребенка последний раз гриппом заразила именно учитель. Со слов дочки учитель чихала и жаловалась что все у нее болит. Дочку с задней парты при этом попросила сесть вперед. Ребенок заболел и три недели лечился тогда.
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18.08.2020 10:26 Ответить
Передайте дегенерату, что все уже прошли медосмотр. Как у нас говорят, поздно всрались!
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18.08.2020 10:48 Ответить
 
 