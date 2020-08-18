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Педагоги не должны проходить медосмотры в связи с карантинными ограничениями, - Степанов
В Украине педагоги из-за карантинных ограничений не должны проходить медосмотры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Педагоги не должны проходить медосмотры. Соответствующие изменения внесены в связи с карантинными ограничениями", - отметил Степанов.
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+7 multissstar .
показать весь комментарий18.08.2020 09:58 Ответить Ссылка
+6 Люцифер
показать весь комментарий18.08.2020 09:58 Ответить Ссылка
+6 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий18.08.2020 09:59 Ответить Ссылка
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А то для сферы обслуживания, в магазинах, ресторанах он верит в ковид, а в школах не верит.
Так им перестанут верить даже самые упоротые зе-фанаты.
написано мне, а не https://censor.net/user/86503 .
но зато вводят обязательное тестирование на ковид за свой счет.ашотакова?