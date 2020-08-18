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Новини Коронавірус і карантин
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Педагоги не мають проходити медогляди у зв'язку з карантинними обмеженнями, - Степанов

Педагоги не мають проходити медогляди у зв'язку з карантинними обмеженнями, - Степанов

В Україні педагоги через карантинні обмеження не мають проходити медогляди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Педагоги не мають проходити медогляди. Відповідні зміни внесені в зв'язку з карантинними обмеженнями", - зазначив Степанов.

Також читайте: За добу коронавірус виявили у 107 дітей та 65 медпрацівників, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) вчитель (401) медогляд (16) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
в смысле? у нас уже нет карантина? или он выборочный?
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18.08.2020 09:58 Відповісти
+6
??????????????
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18.08.2020 09:58 Відповісти
+6
Пусть больные учителя заражают детей?
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18.08.2020 09:59 Відповісти
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??????????????
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18.08.2020 09:58 Відповісти
Нет денег и нет желания. Если задача -- ввести ЧС и удержаться у власти, сорвав выборы -- тогда все делают правильно

Педагоги не мають проходити медогляди у зв'язку з карантинними обмеженнями, - Степанов - Цензор.НЕТ 7052
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18.08.2020 10:39 Відповісти
Педагоги, освітяни, водії громадського транспорту, поліція, пожежні, продавці в магазинах, працівники перукарень та громадських закладів мають отримати сертифікат здоров'я зі здачею тестів на коронавірус, туберкульоз та інші небезпечні хвороби і продовжувати цей сертифікат кожні 15 діб, здаючи повторні ПЛР тести на коронавірус. Так само всі учні та студенти мають отримати сертифікати здоров'я і кожні 15 діб проходити повторні ПЛР тести на коронавріус, продовжуючи дію свого сертифікату!
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18.08.2020 12:03 Відповісти
в смысле? у нас уже нет карантина? или он выборочный?
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18.08.2020 09:58 Відповісти
МОН указал МОЗу что это они у них бегать что то просить будут за места в Вузах. Вот и результат - педагоги Ковидом не болеют! Никаких чудес, просто договорились...
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18.08.2020 10:00 Відповісти
Пусть больные учителя заражают детей?
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18.08.2020 09:59 Відповісти
А не наоборот? Вы, верующие в Ковид, должны как то определится кто кого заражает.
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18.08.2020 10:01 Відповісти
Степанов верит в ковид?
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18.08.2020 10:04 Відповісти
Конечно нет! Он на нем зарабатывает большие Деньги.
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18.08.2020 10:06 Відповісти
Он хотя бы должен придерживаться одной линии поведения.
А то для сферы обслуживания, в магазинах, ресторанах он верит в ковид, а в школах не верит.
Так им перестанут верить даже самые упоротые зе-фанаты.
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18.08.2020 10:10 Відповісти
С чего это вдруг? Вы представляете это Степу как фанатика держащегося Догмы о Вирусе аки слепой стены. Он делец, а тут ради кэша возможны любые варианты. В том числе максимально абсурдные с точки зрения фанатиков-ковидианцев.
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18.08.2020 10:18 Відповісти
У вас галлюцинации. Где здесь фанатики-ковидианцы?
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18.08.2020 10:36 Відповісти
"Вы, верующие в Ковид, должны как то определится кто кого заражает."

написано мне, а не https://censor.net/user/86503 .
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18.08.2020 10:45 Відповісти
То есть, я должен принести справку 086 для ребёнка, при этом ещё дети должны сдать анализ на антитела, а учителя не должны медкомисию проходить? Где логика?
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18.08.2020 10:05 Відповісти
Логика? Все, что связано с Ковид-19, напрочь отрицает логику и здравый смысл. Аналог Религии. Вы ведь не спрашиваете где логика что Божья Матерь девственницей была и осталась после рождения Мессии.
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18.08.2020 10:07 Відповісти
каким боком божья матерь к зеленой плесени?
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18.08.2020 10:21 Відповісти
Должны. Но не получиццо скорее всего. К примеру моему ребенку сообщили когда попробовал пройти медосмотр, что в связи с пандемией медосмотров нет. Только флюорография и общий анализ крови. Все. Парадоксально. Школа требует медосмотр, а его пройти невозможно.
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18.08.2020 10:25 Відповісти
де Ви побачили за Ковід? Медогляд комплексний, а це флюшка - туберкульоз, + сифіліс (якого зараз просто уйма з'явилось) гепатити. Це звичайний медогляд! з слів Степанова я розумію що робітники харчових закладів теж можуть без санітарної книги працювати. Олень!
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18.08.2020 10:06 Відповісти
яникуянепонял
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18.08.2020 10:10 Відповісти
ежегодную медкомиссию теперь отменяют...когда уже подавляющее число педагогов ее прошли.
но зато вводят обязательное тестирование на ковид за свой счет.ашотакова?
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18.08.2020 10:20 Відповісти
Паскуда чиновницька. Такі заяви потрібно робити вчасно. Сволота насамперед думає про своє крісло.
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18.08.2020 10:25 Відповісти
Моего ребенка последний раз гриппом заразила именно учитель. Со слов дочки учитель чихала и жаловалась что все у нее болит. Дочку с задней парты при этом попросила сесть вперед. Ребенок заболел и три недели лечился тогда.
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18.08.2020 10:26 Відповісти
Передайте дегенерату, что все уже прошли медосмотр. Как у нас говорят, поздно всрались!
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18.08.2020 10:48 Відповісти
 
 