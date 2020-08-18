3 426 24
Педагоги не мають проходити медогляди у зв'язку з карантинними обмеженнями, - Степанов
В Україні педагоги через карантинні обмеження не мають проходити медогляди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Педагоги не мають проходити медогляди. Відповідні зміни внесені в зв'язку з карантинними обмеженнями", - зазначив Степанов.
Топ коментарі
+7 multissstar .
показати весь коментар18.08.2020 09:58 Відповісти Посилання
+6 Люцифер
показати весь коментар18.08.2020 09:58 Відповісти Посилання
+6 Алла Новосад #194524
показати весь коментар18.08.2020 09:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А то для сферы обслуживания, в магазинах, ресторанах он верит в ковид, а в школах не верит.
Так им перестанут верить даже самые упоротые зе-фанаты.
написано мне, а не https://censor.net/user/86503 .
но зато вводят обязательное тестирование на ковид за свой счет.ашотакова?