Педагоги не мають проходити медогляди у зв'язку з карантинними обмеженнями, - Степанов

В Україні педагоги через карантинні обмеження не мають проходити медогляди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Педагоги не мають проходити медогляди. Відповідні зміни внесені в зв'язку з карантинними обмеженнями", - зазначив Степанов.

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