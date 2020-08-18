Минобразования хочет увеличить вес аттестата при поступлении в вузы, - Шкарлет
Министерство образования Украины планирует увеличить вес аттестата при поступлении в учреждения высшего образования.
Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет 18 августа в ходе Всеукраинской Августовской конференции "Образование в условиях пандемии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Имеем цель увеличение веса аттестата при поступлении в учреждения высшего образования", - сказал Шкарлет.
По его словам, это позволит увеличить мотивированность учеников к обучению в средней школе.
Топ комментарии
+20 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий18.08.2020 10:06 Ответить Ссылка
+19 Данило Гутенко.
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+17 Tcvetana Goncharova
показать весь комментарий18.08.2020 10:13 Ответить Ссылка
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До тех пор пока сильна коррупционная составляющая, это не будет истинным весом при поступлении, для честной конкурентной борьбы абитуриентов. В ход пойдут «школьные договорняки»
Говорю, так как лично столкнулась с самодурством директора, который уволил гениального математика, несогласного с его недобросовестной политикой, наш класс стал на его защиту.
Математика не вернули, бал аттестата у большинства был в районе 7
Мой сын получил по математикам 6, экзамены ЗНО сдала 197 баллов, многократный победитель олимпиад по математике среди студентов
Весь класс сдал ЗНО не ниже 193 баллов( спецлицей для продвинутых)
Зелено-рыговский министр этого не знает?
Треба ж виконати свою маячню про 4 тисячі долярів