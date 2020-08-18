Минобразования хочет увеличить вес аттестата при поступлении в вузы, - Шкарлет

Министерство образования Украины планирует увеличить вес аттестата при поступлении в учреждения высшего образования.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет 18 августа в ходе Всеукраинской Августовской конференции "Образование в условиях пандемии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Имеем цель увеличение веса аттестата при поступлении в учреждения высшего образования", - сказал Шкарлет.

По его словам, это позволит увеличить мотивированность учеников к обучению в средней школе.

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