Міносвіти хоче збільшити вагу атестата під час вступу до вишів, - Шкарлет

Міністерство освіти України планує збільшити вагу атестата під час вступу до закладів вищої освіти.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет 18 серпня під час Всеукраїнської серпневої конференції "Освіта в умовах пандемії", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Маємо на меті збільшення ваги атестата під час вступу до закладу вищої освіти", - сказав Шкарлет.

За його словами, це дозволить збільшити вмотивованість учнів до навчання в середній школі.

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