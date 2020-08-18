Міносвіти хоче збільшити вагу атестата під час вступу до вишів, - Шкарлет
Міністерство освіти України планує збільшити вагу атестата під час вступу до закладів вищої освіти.
Про це заявив виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет 18 серпня під час Всеукраїнської серпневої конференції "Освіта в умовах пандемії", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Маємо на меті збільшення ваги атестата під час вступу до закладу вищої освіти", - сказав Шкарлет.
За його словами, це дозволить збільшити вмотивованість учнів до навчання в середній школі.
Топ коментарі
+20 Алла Новосад #194524
показати весь коментар18.08.2020 10:06 Відповісти Посилання
+19 Данило Гутенко.
показати весь коментар18.08.2020 10:08 Відповісти Посилання
+17 Tcvetana Goncharova
показати весь коментар18.08.2020 10:13 Відповісти Посилання
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До тех пор пока сильна коррупционная составляющая, это не будет истинным весом при поступлении, для честной конкурентной борьбы абитуриентов. В ход пойдут «школьные договорняки»
Говорю, так как лично столкнулась с самодурством директора, который уволил гениального математика, несогласного с его недобросовестной политикой, наш класс стал на его защиту.
Математика не вернули, бал аттестата у большинства был в районе 7
Мой сын получил по математикам 6, экзамены ЗНО сдала 197 баллов, многократный победитель олимпиад по математике среди студентов
Весь класс сдал ЗНО не ниже 193 баллов( спецлицей для продвинутых)
Зелено-рыговский министр этого не знает?
Треба ж виконати свою маячню про 4 тисячі долярів