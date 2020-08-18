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Міносвіти хоче збільшити вагу атестата під час вступу до вишів, - Шкарлет

Міносвіти хоче збільшити вагу атестата під час вступу до вишів, - Шкарлет

Міністерство освіти України планує збільшити вагу атестата під час вступу до закладів вищої освіти.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет 18 серпня під час Всеукраїнської серпневої конференції "Освіта в умовах пандемії", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Маємо на меті збільшення ваги атестата під час вступу до закладу вищої освіти", - сказав Шкарлет.

За його словами, це дозволить збільшити вмотивованість учнів до навчання в середній школі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти: Залишки освітньої субвенції можуть бути використані на організацію дистанційного навчання

Автор: 

Міносвіти (1422) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+20
Не всегда оценки в аттестате справедливы, честно заработаны.
Зелено-рыговский министр этого не знает?
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18.08.2020 10:06 Відповісти
+19
Повна маячня, це тільки збільшить корупцію в школах, будуть вчителі незаслужено штампувати оцінки своїм помазаникам, родичам, тим учням,чиї батьки "занесуть" за своїх дітей.
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18.08.2020 10:08 Відповісти
+17
Не поддерживаю
До тех пор пока сильна коррупционная составляющая, это не будет истинным весом при поступлении, для честной конкурентной борьбы абитуриентов. В ход пойдут «школьные договорняки»
Говорю, так как лично столкнулась с самодурством директора, который уволил гениального математика, несогласного с его недобросовестной политикой, наш класс стал на его защиту.

Математика не вернули, бал аттестата у большинства был в районе 7

Мой сын получил по математикам 6, экзамены ЗНО сдала 197 баллов, многократный победитель олимпиад по математике среди студентов
Весь класс сдал ЗНО не ниже 193 баллов( спецлицей для продвинутых)
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18.08.2020 10:13 Відповісти
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Так с детми и надо КНУТОМ и ПРЯНИКОМ мотивировать.
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18.08.2020 10:01 Відповісти
Поддерживаю...
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18.08.2020 10:04 Відповісти
Не поддерживаю
До тех пор пока сильна коррупционная составляющая, это не будет истинным весом при поступлении, для честной конкурентной борьбы абитуриентов. В ход пойдут «школьные договорняки»
Говорю, так как лично столкнулась с самодурством директора, который уволил гениального математика, несогласного с его недобросовестной политикой, наш класс стал на его защиту.

Математика не вернули, бал аттестата у большинства был в районе 7

Мой сын получил по математикам 6, экзамены ЗНО сдала 197 баллов, многократный победитель олимпиад по математике среди студентов
Весь класс сдал ЗНО не ниже 193 баллов( спецлицей для продвинутых)
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18.08.2020 10:13 Відповісти
Не всегда оценки в аттестате справедливы, честно заработаны.
Зелено-рыговский министр этого не знает?
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18.08.2020 10:06 Відповісти
Він хоче збільшить "вагу атестату"? Чим? Пачкою доларів, вкладеною всередину? Характерний приклад ще з радянської епохи - в україномовній школі, при тому, що виріс у україномовному середовищі, отримав у атестаті "четвірки" з української мови і літератури з простої причини - учителька, класна керівничка, любила "зубрил", у яких "від зубів відскакували" правила правопису... А я їх ніколи не вчив, однак писав грамотніше, ніж відмінники. Та ще й "незручні" питання задавав, під час "ідеологічної накачки", при написанні патріотичних творів... Один Гастелло, з його "вогненним тараном", чого був вартий...
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18.08.2020 10:22 Відповісти
Это правильно! Так учителя-предметники быстрее себе насобирают на зарплату в 4 тыс. долларов. А то у государства иначе что-то не получается дать то, что наобещали до выборов.
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18.08.2020 10:07 Відповісти
Таки да
Треба ж виконати свою маячню про 4 тисячі долярів
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18.08.2020 11:10 Відповісти
Повна маячня, це тільки збільшить корупцію в школах, будуть вчителі незаслужено штампувати оцінки своїм помазаникам, родичам, тим учням,чиї батьки "занесуть" за своїх дітей.
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18.08.2020 10:08 Відповісти
Плагиатор принялся за схемы.
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18.08.2020 10:11 Відповісти
Рехворми Бариги закінчились , розпочались рішучі зелені рехворми !!))
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18.08.2020 10:14 Відповісти
В мое школькое время у нас был ОДИН медалист-выпускник, а у моей дочки в 11 классе в 2004 году было больше десятка!!!!!"медалистов", правда - из них больше половины никуда не поступили и уехали на заработки. Вот вам и "вес аттестата".
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18.08.2020 10:15 Відповісти
В мій час син директора школи отримав "золоту медаль"... При здачі вступного екзамену по математиці в університеті отримав "двійку"...
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18.08.2020 10:25 Відповісти
С "золотой медалью" поступали без экзаменов. Но потом "медалистов" выгоняли за неуспеваемость.
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18.08.2020 10:41 Відповісти
Якщо не знаєш, не "грузи"... В 80-ті так, без екзаменів... Майже ... Крім одного, на вибір абітурієнта... Він сам мав право вибору, по якому саме з предметів він буде здавать...
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18.08.2020 11:15 Відповісти
О, давайте атестати на сталевих пластинах карбувати, ото вага буде!
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18.08.2020 10:15 Відповісти
Учить детей коррупции со школы? (оценки в аттестат покупаются). Или дать-таки учителям возможность зарабатывать по 4 000$ - хотя бы в предвыпускные месяцы? Браво, зебуины!!!
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18.08.2020 10:21 Відповісти
Барыга Шкарлет решил на атестатах бабло набарыжить! Банду Геть!
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18.08.2020 10:22 Відповісти
Міносвіти хоче збільшити вагу атестата під час вступу до вишів, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1653
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18.08.2020 10:24 Відповісти
"Міносвіти хоче збільшити вагу атестата..." - ну так вибивайте його зубилом на кам'яних дощечках.
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18.08.2020 10:28 Відповісти
Граверувати на хромових пластинах, що не іржавіли !!!))
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18.08.2020 10:34 Відповісти
полный дебилизм! оценка в школе вообще не является объективной, зависит не только от опыта учителя, но и от его знаний, которые бывают сомнительнее, чем у некоторых сообразительных учеников. Из личного опыта знаю самодурок училок, которые ставят туповатым, но покладистым ученикам нормальные оценки, а умных и ершистых недолюбливают и занижают оценки. А как подарки на праздники учителя любят, и не только на праздники... Какая объективность может быть при повышенном человеческом факторе!
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18.08.2020 10:34 Відповісти
Він хоче товстішу обкладинку зробити чи збільшити кількість сторінок?
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18.08.2020 10:36 Відповісти
Взятки гладки Одно из немногих действительных достижений Украины- это как раз ЗНО.
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18.08.2020 10:44 Відповісти
Вес аттестата можно увеличить методом пришпондоривания к нему металлической пластины.. Лайфак для клоунов.
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18.08.2020 10:52 Відповісти
Директора и завучи школ аплодируют стоя...
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18.08.2020 10:54 Відповісти
Вес аттестата напрямую связан со взятками учителям?
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18.08.2020 11:34 Відповісти
Назад в прошлое. Каков поп таков и приход
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18.08.2020 11:34 Відповісти
Т.е. сместить приоритет с реальных знаний на бумажку, которую можно купить.
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18.08.2020 11:47 Відповісти
В этом году, когда баллы за ЗНО засчитывались, как ДПА, стало особенно очевидно, как завышают оценки в школе.
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18.08.2020 11:50 Відповісти
хочет увеличить вес аттестата ------ Путём вложения в него Нной сумы подношения корумпированной системе освиты.
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18.08.2020 11:56 Відповісти
 
 