Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу"

Александр Лукашенко наградил медалями сотрудников Министерства внутренних дел

Указ опубликован на юридическом портале, передает Цензор.НЕТ.

Александр Лукашенко подписал указ о награждении "за образцовое выполнение служебных обязанностей". Он наградил медалями сотрудников Министерства внутренних дел.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Если мечтал ты стать карателем, тебя возьмем к себе в ОМОН, но быть ты должен обязательно отбитый наглухо г#ндон", - белорусы придумали гимн для своего ОМОНа. ВИДЕО

На 25 страницах документа перечислены силовики, награжденные медалями "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени.

Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила официальные результаты, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. Сразу после выборов в Беларуси начались выступления граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницы попали не менее 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.