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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу"

Лукашенко наградил силовиков медалями

Александр Лукашенко наградил медалями сотрудников Министерства внутренних дел

Указ опубликован на юридическом портале, передает Цензор.НЕТ.

Александр Лукашенко подписал указ о награждении "за образцовое выполнение служебных обязанностей". Он наградил медалями сотрудников Министерства внутренних дел.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Если мечтал ты стать карателем, тебя возьмем к себе в ОМОН, но быть ты должен обязательно отбитый наглухо г#ндон", - белорусы придумали гимн для своего ОМОНа. ВИДЕО

На 25 страницах документа перечислены силовики, награжденные медалями "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени.

Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила официальные результаты, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. Сразу после выборов в Беларуси начались выступления граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницы попали не менее 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) награда (1823) силовики (2799)


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Топ комментарии
+28
Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 6579
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18.08.2020 10:12 Ответить
+20
скорее всего это те убийцы белорусов в последние недели
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18.08.2020 10:12 Ответить
+15
25 страниц для будущих судов...
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18.08.2020 10:12 Ответить
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скорее всего это те убийцы белорусов в последние недели
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18.08.2020 10:12 Ответить
против них надо ввести международные санкции
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18.08.2020 10:13 Ответить
Ні. Виходячи із списку, це дореволюційні кандидати.
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18.08.2020 10:40 Ответить
як всі бачать сценарій такий же самий як і в нас був. примітивно, огидно, рашапоїдно.
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18.08.2020 10:46 Ответить
Швидше за все гуморист Лукашенка започаткував білоруський "Миротворець". 😊
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18.08.2020 11:29 Ответить
Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 6579
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18.08.2020 10:12 Ответить
Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 2866
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18.08.2020 10:13 Ответить
25 страниц для будущих судов...
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18.08.2020 10:12 Ответить
А Бацка юморист
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18.08.2020 10:12 Ответить
******** он
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18.08.2020 10:22 Ответить
Вам з США видніше?
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18.08.2020 10:20 Ответить
А тому, мєнту імпотенту, що двічі згвалтував дівчину поліцайським кийком, і зламав на додачу хребет, що?
«За половиє услугі Пацькє» ?
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18.08.2020 10:14 Ответить
«С, 13:31, 17.08
"Сегодня нашлась моя подруга. "Отпустили с окрестина". Разрыв шейки матки. Выбита ключица. Компресионный перелом позвоночника. Множественные гематомы. Дважды изнасиловали дубинкой".
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18.08.2020 10:16 Ответить
інакше не може бути в країні,
де досі є законним КГБ

Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 8466
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18.08.2020 10:27 Ответить
Суперсовковый дизайн !
Даже щит как у разрядников кызыл орды 😂
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18.08.2020 11:18 Ответить
Кто-то недавно рассказывал, что менты не виноваты, то все лукашеску
В прыжке переобуваемся?
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18.08.2020 10:28 Ответить
Кто-то..кому-то..где-то..как-то... Лишь бы балаболить.
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18.08.2020 11:36 Ответить
Тот кому адресовано поймет)
А вы не влазьте, когда взрослые разговаривают)
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18.08.2020 12:35 Ответить
Иди,лопаткой песочек покидай,"взрослый")
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18.08.2020 13:05 Ответить
Враження таке, що він просто снажиться ще більше розлютити народ.
Але на відміну від кийків та куль ростов може виявитися не гумовим)
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18.08.2020 10:15 Ответить
https://youtu.be/yIDuPpGnRaE
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18.08.2020 10:15 Ответить
И все садюги наградки с гордостью нацепили.
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18.08.2020 10:16 Ответить
дают - бери, бьют - беги
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18.08.2020 10:20 Ответить
Скоро эти медальки будут прятать и выбрасывать в первую очередь...
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18.08.2020 10:16 Ответить
Сейчас самое время анус лизать силовикам
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18.08.2020 10:16 Ответить
Лукашеску наградил своих цепных псов !
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18.08.2020 10:19 Ответить
Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 2293
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18.08.2020 10:29 Ответить
Были совковые аналоги "ветеран КПСС"
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18.08.2020 11:20 Ответить
Глядя на события в Белоруссии,четко понимаешь,зачем нужен был Аваков Пэте и зачем он нужен Зеле
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18.08.2020 10:21 Ответить
ума, как у улитки.
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18.08.2020 10:26 Ответить
И как ты с этим живешь?Тяжело,наверное?
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18.08.2020 10:29 Ответить
Гімн білоруського гондомона.
https://www.youtube.com/embed/jzm6SOboS1c?fbclid=IwAR1m1hRMnxhSplv1IiKI12jsAKQvvRzaZnXew5nmaC7sKog-lcpdZ-wSmeM
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18.08.2020 10:21 Ответить
Дуже добре, що нагородив. Тепер країна повинна знати всіх своїх «героїв».
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18.08.2020 10:21 Ответить
Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 239
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18.08.2020 10:33 Ответить
Немає там гондомонівців.
Так, шелупонь усяка: пожежники, викладачі, начвідділень міліції, даішники.
Правда, є один водій автозака.
Загалом, це ті, на кого нагородні документи подавались іще до революції.
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18.08.2020 10:35 Ответить
Осталось наградить их картирами в Москве- чтобы было куда драпать!!!!
И трудоустроить там же!
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18.08.2020 10:21 Ответить
Ходят утки по двору
Серенькие, крякают
**** в жопу казака
Аж медальки звякают...
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18.08.2020 10:24 Ответить
Медальки, которые страшно и стыдно кому нибудь показать.
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18.08.2020 10:25 Ответить
Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 2464
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18.08.2020 10:27 Ответить
Eisernes Kreuz тут при чем???
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18.08.2020 10:35 Ответить
Цього треба нагородити:
Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 2887
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18.08.2020 10:27 Ответить
Навальный отъелся?
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18.08.2020 11:38 Ответить
іще лавреат...

https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2/100009009229834?hc_ref=ARQP4osnvNdC4xqb3tksbfsz2xIQUJ6lCmS6KeLrxf9kTJ6jkc-ifRYhpcYbbyEI8LA&fref=nf Александр Лебедев https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2563696107274005&set=a.1389784087998552&type=3 19 ч. ·
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2563696107274005&set=a.1389784087998552&type=3#

Шпаковский Анатолий, проживает в Минске, сотрудник ОМОН.
Хвастался "мы их так пи*дим, что дубинки ломаются"

Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 9698
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18.08.2020 10:29 Ответить
На Буншу нашего Усика не нашего похож!
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18.08.2020 11:19 Ответить
Ещё с зубами, пока 🤔
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18.08.2020 11:22 Ответить
Оформил расстрельный список.
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18.08.2020 10:29 Ответить
https://mobile.twitter.com/nadezdanba

https://mobile.twitter.com/nadezdanba ௵_Надежда @nadezdanba

https://mobile.twitter.com/nadezdanba https://mobile.twitter.com/nadezdanba



Еще один орк!
На фото - Владислав Королевский.
Он служит в омоне и считает протестующих животными, которые достойны быть забитыми дубинками.

Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 7112
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18.08.2020 10:30 Ответить
И морда такая вся благородная и оба глаза есть.
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18.08.2020 10:37 Ответить
Оба глаза - это временно, до коктейлей 🤔
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18.08.2020 11:23 Ответить
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18.08.2020 11:27 Ответить
Это и есть безупречная служба избивать и насиловать людей?
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18.08.2020 10:32 Ответить
УКАЗ
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
13 жніўня 2020 г. № 305
Аб узнагароджанні
За ўзорнае выкананне службовых абавязкаў узнагародзіць:
медалём «За бездакорную службу» І ступені
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18.08.2020 10:41 Ответить
Ти ба !На былоруську перейшов !
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18.08.2020 11:06 Ответить
а медальки "За присоединение Белоруссии" уже льются?
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18.08.2020 10:44 Ответить
Уже видимо заранее отлиты, как за Крым. А ЕС и ООН снова обеспокоятся.
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18.08.2020 10:49 Ответить
У путина зондеркоманда "росгвардейцы" а у луки "белогвардейцы". Шо в лоб, шо по лбу.
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18.08.2020 10:46 Ответить
Уже только за это Лукашенко надо подвесить вниз головой. Как Муссолини.
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18.08.2020 10:49 Ответить
Муссолини висел рядом с женой
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18.08.2020 10:51 Ответить
С любовницей.
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18.08.2020 11:01 Ответить
Муссолини и его шльондру подвесили друзья по бывшей его партии каммуняки. Кстати Бенито в 20-х годах начинал свою политическую карьеру итальянским каммунякой.
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18.08.2020 10:58 Ответить
Служи дурачок - получишь значок
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18.08.2020 10:55 Ответить
Так тама уже усё?
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18.08.2020 11:00 Ответить
А хорошо и блестяще будут смотреться эти железки-медальки на памятниках ОМОНовцев?
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18.08.2020 11:25 Ответить
лукашенко нужно готовиться к путешествию к своему другу чавесу)))
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18.08.2020 11:30 Ответить
Это чёрная метка. Все кто будет обнаружен с этим "знаком доблести" будет забит на месте обнаружения. И это будет законно и справедливо по отношению к жертвам беларуского ГКЧП.
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18.08.2020 11:53 Ответить
Ця медаль білоруським мєнтам буде міткою як номерне тавро есесівцям на передпліччі. Так есесівців і відловлювали по номеру.
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18.08.2020 12:35 Ответить
А денежная премия?
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18.08.2020 12:50 Ответить
 
 