Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу"
Александр Лукашенко наградил медалями сотрудников Министерства внутренних дел
Указ опубликован на юридическом портале, передает Цензор.НЕТ.
Александр Лукашенко подписал указ о награждении "за образцовое выполнение служебных обязанностей". Он наградил медалями сотрудников Министерства внутренних дел.
На 25 страницах документа перечислены силовики, награжденные медалями "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени.
Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. ЦИК 14 августа объявила официальные результаты, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. Сразу после выборов в Беларуси начались выступления граждан, не согласных с официальными результатами. Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницы попали не менее 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.
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«За половиє услугі Пацькє» ?
"Сегодня нашлась моя подруга. "Отпустили с окрестина". Разрыв шейки матки. Выбита ключица. Компресионный перелом позвоночника. Множественные гематомы. Дважды изнасиловали дубинкой".
де досі є законним КГБ
Даже щит как у разрядников кызыл орды 😂
В прыжке переобуваемся?
А вы не влазьте, когда взрослые разговаривают)
Але на відміну від кийків та куль ростов може виявитися не гумовим)
https://www.youtube.com/embed/jzm6SOboS1c?fbclid=IwAR1m1hRMnxhSplv1IiKI12jsAKQvvRzaZnXew5nmaC7sKog-lcpdZ-wSmeM
Так, шелупонь усяка: пожежники, викладачі, начвідділень міліції, даішники.
Правда, є один водій автозака.
Загалом, це ті, на кого нагородні документи подавались іще до революції.
И трудоустроить там же!
Серенькие, крякают
**** в жопу казака
Аж медальки звякают...
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2/100009009229834?hc_ref=ARQP4osnvNdC4xqb3tksbfsz2xIQUJ6lCmS6KeLrxf9kTJ6jkc-ifRYhpcYbbyEI8LA&fref=nf Александр Лебедев https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2563696107274005&set=a.1389784087998552&type=3 19 ч. ·
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2563696107274005&set=a.1389784087998552&type=3#
Шпаковский Анатолий, проживает в Минске, сотрудник ОМОН.
Хвастался "мы их так пи*дим, что дубинки ломаются"
Буншу нашегоУсика не нашего похож!
https://mobile.twitter.com/nadezdanba ௵_Надежда @nadezdanba
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Еще один орк!
На фото - Владислав Королевский.
Он служит в омоне и считает протестующих животными, которые достойны быть забитыми дубинками.
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
13 жніўня 2020 г. № 305
Аб узнагароджанні
За ўзорнае выкананне службовых абавязкаў узнагародзіць:
медалём «За бездакорную службу» І ступені