Лукашенко нагородив силовиків медалями "За бездоганну службу"

Олександр Лукашенко нагородив медалями співробітників Міністерства внутрішніх справ.

Указ опубліковано на юридичному порталі, передає Цензор.НЕТ.

Олександр Лукашенко підписав указ про нагородження "за зразкове виконання службових обов'язків". Він нагородив медалями співробітників Міністерства внутрішніх справ.

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На 25 сторінках документа перераховані силовики, нагороджені медалями "За бездоганну службу" першої, другої і третьої ступені.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила офіційні результати, згідно з якими Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська - 10,1%. Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.