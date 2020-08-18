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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко нагородив силовиків медалями "За бездоганну службу"

Лукашенко нагородив силовиків медалями

Олександр Лукашенко нагородив медалями співробітників Міністерства внутрішніх справ.

Указ опубліковано на юридичному порталі, передає Цензор.НЕТ.

Олександр Лукашенко підписав указ про нагородження "за зразкове виконання службових обов'язків". Він нагородив медалями співробітників Міністерства внутрішніх справ.

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На 25 сторінках документа перераховані силовики, нагороджені медалями "За бездоганну службу" першої, другої і третьої ступені.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила офіційні результати, згідно з якими Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська - 10,1%. Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2669) нагорода (1286) силовики (2515)


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Топ коментарі
+28
Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 6579
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18.08.2020 10:12 Відповісти
+20
скорее всего это те убийцы белорусов в последние недели
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18.08.2020 10:12 Відповісти
+15
25 страниц для будущих судов...
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18.08.2020 10:12 Відповісти
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скорее всего это те убийцы белорусов в последние недели
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18.08.2020 10:12 Відповісти
против них надо ввести международные санкции
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18.08.2020 10:13 Відповісти
Ні. Виходячи із списку, це дореволюційні кандидати.
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18.08.2020 10:40 Відповісти
як всі бачать сценарій такий же самий як і в нас був. примітивно, огидно, рашапоїдно.
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18.08.2020 10:46 Відповісти
Швидше за все гуморист Лукашенка започаткував білоруський "Миротворець". 😊
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18.08.2020 11:29 Відповісти
Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 6579
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18.08.2020 10:12 Відповісти
Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 2866
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18.08.2020 10:13 Відповісти
25 страниц для будущих судов...
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18.08.2020 10:12 Відповісти
А Бацка юморист
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18.08.2020 10:12 Відповісти
******** он
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18.08.2020 10:22 Відповісти
Вам з США видніше?
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18.08.2020 10:20 Відповісти
А тому, мєнту імпотенту, що двічі згвалтував дівчину поліцайським кийком, і зламав на додачу хребет, що?
«За половиє услугі Пацькє» ?
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18.08.2020 10:14 Відповісти
«С, 13:31, 17.08
"Сегодня нашлась моя подруга. "Отпустили с окрестина". Разрыв шейки матки. Выбита ключица. Компресионный перелом позвоночника. Множественные гематомы. Дважды изнасиловали дубинкой".
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18.08.2020 10:16 Відповісти
інакше не може бути в країні,
де досі є законним КГБ

Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 8466
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18.08.2020 10:27 Відповісти
Суперсовковый дизайн !
Даже щит как у разрядников кызыл орды 😂
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18.08.2020 11:18 Відповісти
Кто-то недавно рассказывал, что менты не виноваты, то все лукашеску
В прыжке переобуваемся?
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18.08.2020 10:28 Відповісти
Кто-то..кому-то..где-то..как-то... Лишь бы балаболить.
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18.08.2020 11:36 Відповісти
Тот кому адресовано поймет)
А вы не влазьте, когда взрослые разговаривают)
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18.08.2020 12:35 Відповісти
Иди,лопаткой песочек покидай,"взрослый")
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18.08.2020 13:05 Відповісти
Враження таке, що він просто снажиться ще більше розлютити народ.
Але на відміну від кийків та куль ростов може виявитися не гумовим)
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18.08.2020 10:15 Відповісти
https://youtu.be/yIDuPpGnRaE
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18.08.2020 10:15 Відповісти
И все садюги наградки с гордостью нацепили.
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18.08.2020 10:16 Відповісти
дают - бери, бьют - беги
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18.08.2020 10:20 Відповісти
Скоро эти медальки будут прятать и выбрасывать в первую очередь...
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18.08.2020 10:16 Відповісти
Сейчас самое время анус лизать силовикам
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18.08.2020 10:16 Відповісти
Лукашеску наградил своих цепных псов !
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18.08.2020 10:19 Відповісти
Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 2293
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18.08.2020 10:29 Відповісти
Были совковые аналоги "ветеран КПСС"
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18.08.2020 11:20 Відповісти
Глядя на события в Белоруссии,четко понимаешь,зачем нужен был Аваков Пэте и зачем он нужен Зеле
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18.08.2020 10:21 Відповісти
ума, как у улитки.
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18.08.2020 10:26 Відповісти
И как ты с этим живешь?Тяжело,наверное?
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18.08.2020 10:29 Відповісти
Гімн білоруського гондомона.
https://www.youtube.com/embed/jzm6SOboS1c?fbclid=IwAR1m1hRMnxhSplv1IiKI12jsAKQvvRzaZnXew5nmaC7sKog-lcpdZ-wSmeM
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18.08.2020 10:21 Відповісти
Дуже добре, що нагородив. Тепер країна повинна знати всіх своїх «героїв».
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18.08.2020 10:21 Відповісти
Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 239
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18.08.2020 10:33 Відповісти
Немає там гондомонівців.
Так, шелупонь усяка: пожежники, викладачі, начвідділень міліції, даішники.
Правда, є один водій автозака.
Загалом, це ті, на кого нагородні документи подавались іще до революції.
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18.08.2020 10:35 Відповісти
Осталось наградить их картирами в Москве- чтобы было куда драпать!!!!
И трудоустроить там же!
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18.08.2020 10:21 Відповісти
Ходят утки по двору
Серенькие, крякают
**** в жопу казака
Аж медальки звякают...
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18.08.2020 10:24 Відповісти
Медальки, которые страшно и стыдно кому нибудь показать.
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18.08.2020 10:25 Відповісти
Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 2464
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18.08.2020 10:27 Відповісти
Eisernes Kreuz тут при чем???
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18.08.2020 10:35 Відповісти
Цього треба нагородити:
Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 2887
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18.08.2020 10:27 Відповісти
Навальный отъелся?
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18.08.2020 11:38 Відповісти
іще лавреат...

https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2/100009009229834?hc_ref=ARQP4osnvNdC4xqb3tksbfsz2xIQUJ6lCmS6KeLrxf9kTJ6jkc-ifRYhpcYbbyEI8LA&fref=nf Александр Лебедев https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2563696107274005&set=a.1389784087998552&type=3 19 ч. ·
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2563696107274005&set=a.1389784087998552&type=3#

Шпаковский Анатолий, проживает в Минске, сотрудник ОМОН.
Хвастался "мы их так пи*дим, что дубинки ломаются"

Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 9698
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18.08.2020 10:29 Відповісти
На Буншу нашего Усика не нашего похож!
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18.08.2020 11:19 Відповісти
Ещё с зубами, пока 🤔
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18.08.2020 11:22 Відповісти
Оформил расстрельный список.
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18.08.2020 10:29 Відповісти
https://mobile.twitter.com/nadezdanba

https://mobile.twitter.com/nadezdanba ௵_Надежда @nadezdanba

https://mobile.twitter.com/nadezdanba https://mobile.twitter.com/nadezdanba



Еще один орк!
На фото - Владислав Королевский.
Он служит в омоне и считает протестующих животными, которые достойны быть забитыми дубинками.

Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу" - Цензор.НЕТ 7112
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18.08.2020 10:30 Відповісти
И морда такая вся благородная и оба глаза есть.
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18.08.2020 10:37 Відповісти
Оба глаза - это временно, до коктейлей 🤔
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18.08.2020 11:23 Відповісти
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18.08.2020 11:27 Відповісти
Это и есть безупречная служба избивать и насиловать людей?
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18.08.2020 10:32 Відповісти
УКАЗ
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
13 жніўня 2020 г. № 305
Аб узнагароджанні
За ўзорнае выкананне службовых абавязкаў узнагародзіць:
медалём «За бездакорную службу» І ступені
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18.08.2020 10:41 Відповісти
Ти ба !На былоруську перейшов !
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18.08.2020 11:06 Відповісти
а медальки "За присоединение Белоруссии" уже льются?
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18.08.2020 10:44 Відповісти
Уже видимо заранее отлиты, как за Крым. А ЕС и ООН снова обеспокоятся.
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18.08.2020 10:49 Відповісти
У путина зондеркоманда "росгвардейцы" а у луки "белогвардейцы". Шо в лоб, шо по лбу.
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18.08.2020 10:46 Відповісти
Уже только за это Лукашенко надо подвесить вниз головой. Как Муссолини.
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18.08.2020 10:49 Відповісти
Муссолини висел рядом с женой
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18.08.2020 10:51 Відповісти
С любовницей.
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18.08.2020 11:01 Відповісти
Муссолини и его шльондру подвесили друзья по бывшей его партии каммуняки. Кстати Бенито в 20-х годах начинал свою политическую карьеру итальянским каммунякой.
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18.08.2020 10:58 Відповісти
Служи дурачок - получишь значок
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18.08.2020 10:55 Відповісти
Так тама уже усё?
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18.08.2020 11:00 Відповісти
А хорошо и блестяще будут смотреться эти железки-медальки на памятниках ОМОНовцев?
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18.08.2020 11:25 Відповісти
лукашенко нужно готовиться к путешествию к своему другу чавесу)))
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18.08.2020 11:30 Відповісти
Это чёрная метка. Все кто будет обнаружен с этим "знаком доблести" будет забит на месте обнаружения. И это будет законно и справедливо по отношению к жертвам беларуского ГКЧП.
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18.08.2020 11:53 Відповісти
Ця медаль білоруським мєнтам буде міткою як номерне тавро есесівцям на передпліччі. Так есесівців і відловлювали по номеру.
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18.08.2020 12:35 Відповісти
А денежная премия?
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18.08.2020 12:50 Відповісти
 
 