Лукашенко нагородив силовиків медалями "За бездоганну службу"
Олександр Лукашенко нагородив медалями співробітників Міністерства внутрішніх справ.
Указ опубліковано на юридичному порталі, передає Цензор.НЕТ.
Олександр Лукашенко підписав указ про нагородження "за зразкове виконання службових обов'язків". Він нагородив медалями співробітників Міністерства внутрішніх справ.
На 25 сторінках документа перераховані силовики, нагороджені медалями "За бездоганну службу" першої, другої і третьої ступені.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила офіційні результати, згідно з якими Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська - 10,1%. Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. Від початку протестів затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.
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«За половиє услугі Пацькє» ?
"Сегодня нашлась моя подруга. "Отпустили с окрестина". Разрыв шейки матки. Выбита ключица. Компресионный перелом позвоночника. Множественные гематомы. Дважды изнасиловали дубинкой".
де досі є законним КГБ
Даже щит как у разрядников кызыл орды 😂
В прыжке переобуваемся?
А вы не влазьте, когда взрослые разговаривают)
Але на відміну від кийків та куль ростов може виявитися не гумовим)
https://www.youtube.com/embed/jzm6SOboS1c?fbclid=IwAR1m1hRMnxhSplv1IiKI12jsAKQvvRzaZnXew5nmaC7sKog-lcpdZ-wSmeM
Так, шелупонь усяка: пожежники, викладачі, начвідділень міліції, даішники.
Правда, є один водій автозака.
Загалом, це ті, на кого нагородні документи подавались іще до революції.
И трудоустроить там же!
Серенькие, крякают
**** в жопу казака
Аж медальки звякают...
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2/100009009229834?hc_ref=ARQP4osnvNdC4xqb3tksbfsz2xIQUJ6lCmS6KeLrxf9kTJ6jkc-ifRYhpcYbbyEI8LA&fref=nf Александр Лебедев https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2563696107274005&set=a.1389784087998552&type=3 19 ч. ·
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2563696107274005&set=a.1389784087998552&type=3#
Шпаковский Анатолий, проживает в Минске, сотрудник ОМОН.
Хвастался "мы их так пи*дим, что дубинки ломаются"
Буншу нашегоУсика не нашего похож!
https://mobile.twitter.com/nadezdanba ௵_Надежда @nadezdanba
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Еще один орк!
На фото - Владислав Королевский.
Он служит в омоне и считает протестующих животными, которые достойны быть забитыми дубинками.
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
13 жніўня 2020 г. № 305
Аб узнагароджанні
За ўзорнае выкананне службовых абавязкаў узнагародзіць:
медалём «За бездакорную службу» І ступені