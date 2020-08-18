Дела Майдана: ГБР завершило расследование в отношении экс-следователя Киева
Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении бывшего старшего следователя одного из райотделов ГУ МВД Украины в Киеве, подозреваемого в незаконном задержании участника Революции Достоинства.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
По данным расследования, милиционер 21 января 2014 года при отсутствии доказательств причастности к правонарушениям незаконно задержал и вручил подозрение одному из участников акций протеста.
"Впоследствии старший следователь безосновательно подал в один из районных судов города Киева ходатайство об избрании в отношении потерпевшего пресечения в виде содержания под стражей, которое судом удовлетворено", - добавили в ГБР.
В частности, экс-милиционера подозревают по пяти статьям:
- злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК);
- служебном подлоге (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК);
- заведомо незаконном задержании (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК);
- привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК);
- незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК).
Материалы расследования открыты для ознакомления стороне защиты. После обвинение будет направлено в суд.
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Там таких іще купи.
Разом із прокурворами, які це усе візували.
Але, звичайно, погано, що так довго. Це ж умисна протидія ходу розслідування.
что за кончкеная страна, просто нет слов.