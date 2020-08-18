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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Дела Майдана: ГБР завершило расследование в отношении экс-следователя Киева

Дела Майдана: ГБР завершило расследование в отношении экс-следователя Киева

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении бывшего старшего следователя одного из райотделов ГУ МВД Украины в Киеве, подозреваемого в незаконном задержании участника Революции Достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По данным расследования, милиционер 21 января 2014 года при отсутствии доказательств причастности к правонарушениям незаконно задержал и вручил подозрение одному из участников акций протеста.

"Впоследствии старший следователь безосновательно подал в один из районных судов города Киева ходатайство об избрании в отношении потерпевшего пресечения в виде содержания под стражей, которое судом удовлетворено", - добавили в ГБР.

В частности, экс-милиционера подозревают по пяти статьям:

  • злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК);
  • служебном подлоге (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК);
  • заведомо незаконном задержании (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК);
  • привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК);
  • незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК).

Материалы расследования открыты для ознакомления стороне защиты. После обвинение будет направлено в суд.

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Та ви шо?? Невже покарают?? 7 років розстрілу, тричі на добу !!))
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18.08.2020 10:39 Ответить
5 років чувак ні за що не переживав, а на 7-й рік нагорода знайшла героя.
Там таких іще купи.
Разом із прокурворами, які це усе візували.
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18.08.2020 10:45 Ответить
З такими темпами розслідування ,то на тисячиріччя вистачит !!))
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18.08.2020 10:51 Ответить
Як казала героїня Ахеджакової в "Гаражі": "Для правди часу не шкода".
Але, звичайно, погано, що так довго. Це ж умисна протидія ходу розслідування.
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18.08.2020 12:55 Ответить
"безосновательно подал в один из районных судов города Киева ходатайство об избрании в отношении потерпевшего пресечения в виде содержания под стражей, которое судом удовлетворено"
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18.08.2020 10:53 Ответить
и судьи их бы тоже не забыть
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18.08.2020 13:21 Ответить
пипец, это 7 лет расследовали. мне интересно, а бабло за 7лет выплачивали следователю регулярно? какой кпд этого говноследователя и всей прокурватуры с мусорней?))))
что за кончкеная страна, просто нет слов.
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18.08.2020 11:47 Ответить
 
 