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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Справи Майдану: ДБР завершило розслідування щодо ексслідчого Києва

Справи Майдану: ДБР завершило розслідування щодо ексслідчого Києва

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно колишнього старшого слідчого одного з райвідділів ГУ МВС України в Києві, підозрюваного в незаконному затриманні учасника Революції Гідності.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За даними розслідування, міліціонер 21 січня 2014 року за відсутності доказів причетності до правопорушень незаконно затримав та вручив підозру одному з учасників акцій протесту.

"Згодом старший слідчий безпідставно подав до одного з районних судів міста Києва клопотання про обрання щодо потерпілого захід у вигляді утримання під вартою, яке судом задоволено", - додали в ДБР.

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Зокрема, ексміліціонера підозрюють за п'ятьма статтями:

  • зловживання владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ);
  • службове підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ);
  • завідомо незаконне затримання (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 ККУ);
  • притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 ККУ);
  • незаконне перешкоджання, організація або проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ст. 340 ККУ).

Матеріали розслідування відкриті для ознайомлення стороні захисту. Згодом звинувачення буде направлено до суду.

Автор: 

майдан (764) злочини проти Майдану (309) ДБР (3595)


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Та ви шо?? Невже покарают?? 7 років розстрілу, тричі на добу !!))
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18.08.2020 10:39 Відповісти
5 років чувак ні за що не переживав, а на 7-й рік нагорода знайшла героя.
Там таких іще купи.
Разом із прокурворами, які це усе візували.
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18.08.2020 10:45 Відповісти
З такими темпами розслідування ,то на тисячиріччя вистачит !!))
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18.08.2020 10:51 Відповісти
Як казала героїня Ахеджакової в "Гаражі": "Для правди часу не шкода".
Але, звичайно, погано, що так довго. Це ж умисна протидія ходу розслідування.
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18.08.2020 12:55 Відповісти
"безосновательно подал в один из районных судов города Киева ходатайство об избрании в отношении потерпевшего пресечения в виде содержания под стражей, которое судом удовлетворено"
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18.08.2020 10:53 Відповісти
и судьи их бы тоже не забыть
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18.08.2020 13:21 Відповісти
пипец, это 7 лет расследовали. мне интересно, а бабло за 7лет выплачивали следователю регулярно? какой кпд этого говноследователя и всей прокурватуры с мусорней?))))
что за кончкеная страна, просто нет слов.
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18.08.2020 11:47 Відповісти
 
 