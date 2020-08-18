Справи Майдану: ДБР завершило розслідування щодо ексслідчого Києва

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно колишнього старшого слідчого одного з райвідділів ГУ МВС України в Києві, підозрюваного в незаконному затриманні учасника Революції Гідності.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За даними розслідування, міліціонер 21 січня 2014 року за відсутності доказів причетності до правопорушень незаконно затримав та вручив підозру одному з учасників акцій протесту.

"Згодом старший слідчий безпідставно подав до одного з районних судів міста Києва клопотання про обрання щодо потерпілого захід у вигляді утримання під вартою, яке судом задоволено", - додали в ДБР.

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Зокрема, ексміліціонера підозрюють за п'ятьма статтями:

зловживання владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ);

службове підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ);

завідомо незаконне затримання (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 ККУ);

притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 ККУ);

незаконне перешкоджання, організація або проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ст. 340 ККУ).

Матеріали розслідування відкриті для ознайомлення стороні захисту. Згодом звинувачення буде направлено до суду.