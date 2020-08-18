За сутки в ВСУ подтвердили 35 новых случаев COVID-19

По состоянию на 10:00 18 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 449 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровели - 785 человек, летальных исходов - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 702 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 86 человек.

Как сообщается, за прошедшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Житомирский военный госпиталь - 1 военнослужащий и Ривненский военный госпиталь - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

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На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 26 человек (Одесская область - 3 военнослужащих и 3 работников ВС Украины, Черновицкая область - 4 военнослужащих, Харьковская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, Львовская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, Киевская область - 2 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Винницкая область - 1 военнослужащий, Ривненская область - 1 военнослужащий, Житомирская область - 1 работник ВС Украины, Волынская область - 2 работников ВС Украины, Ивано-Франковская область - 2 работников ВС Украины и Закарпатская область - 1 работник ВС Украины).