За добу в ЗСУ підтвердили 35 нових випадків COVID-19

Станом на 10:00 18 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 449 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Загалом за час пандемії одужали 785 осіб, летальних випадків - 6.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 702 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 86 осіб.

Як повідомляється, за минулу добу зареєстровано 35 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці, Житомирський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець та Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 26 осіб (Одеська область - 3 військовослужбовці та 3 працівники ЗС України, Чернівецька область – 4 військовослужбовці, Харківська область - 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Львівська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Київська область - 2 військовослужбовці та 2 працівники ЗС України, Вінницька область – 1 військовослужбовець, Рівненська область – 1 військовослужбовець, Житомирська область – 1 працівник ЗС України, Волинська область – 2 працівники ЗС України, Івано-Франківська область – 2 працівники ЗС України та Закарпатська область – 1 працівник ЗС України).