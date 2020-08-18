В Беларуси для пострадавших от силовиков собрали более $2,6 млн

Для тех, кто пострадал или лишился работы из-за участия в акциях протеста в Беларуси, запустили сбор денег. Собранная сумма уже превышает 710 тысяч долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

Как отмечается, пожертвования сделали почти 14 тысяч человек.

Также продолжается сбор средств для тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков во время акций протестов. Собранная сумма превышает 2,6 миллиона долларов.

Сбор для тех, кто пострадал и лишился работы после акций протеста, запустили при участии сооснователей кампаний BY_help (Андрей Стрижак, Алексей Лявончик), кампании BYCOVID19 (Андрей Стрижак), белорусской диаспоры и бизнес-кругов (Ярослав Лихачевский, Микита Микадо).

"Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто лишился работы из-за своих убеждений и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси", - поясняют организаторы сбора.

"Фонд принимает заявки от тех, кто нуждается в помощи и распределяет эту помощь на основании принципов открытости и прозрачности, подотчетности жертвователям и уважении прав и свобод граждан", - говорят организаторы сбора.

При этом на странице сбора сообщается, что фонд юридически проходит процедуру оформления ( в Гааге, Нидерланды). "Информация о выплатах и суммах будет предоставлена в течение нескольких недель, когда будут закончены все юридические и организационные вопросы", - говорится на странице по сбору средств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 20 работников Белорусского радио не вышли на работу: Требуют честных выборов и объективного освещения событий в стране. ВИДЕО