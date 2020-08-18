У Білорусі для постраждалих від силовиків зібрали понад $2,6 млн

Для тих, хто постраждав або втратив роботу через участь в акціях протесту в Білорусі, запустили збір грошей. Зібрана сума вже перевищує 710 тисяч доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.

Як зазначається, пожертви зробили майже 14 тисяч осіб.

Також триває збір коштів для тих, хто постраждав від насильства з боку міліціонерів під час акцій протестів. Зібрана сума перевищує 2,6 мільйона доларів.

Збір для тих, хто постраждав і втратив роботу після акцій протесту, запустили за участю співзасновників кампаній BY_help (Андрій Стрижак, Олексій Лявончик), кампанії BYCOVID19 (Андрій Стрижак), білоруської діаспори та бізнес-кіл (Ярослав Лихачовський, Микита Мікадо).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Більш ніж 20 працівників Білоруського радіо не вийшли на роботу: Вимагають чесних виборів та об'єктивного висвітлення подій у країні. ВIДЕО

"Сьогодні як ніколи важливо підтримати кожного, хто втратив роботу через свої політичні переконання і протягнути руку солідарності з тими, хто хоче жити у вільній і демократичній Білорусі", - пояснюють організатори збору.

"Фонд приймає заявки від тих, хто потребує допомоги і розподіляє цю допомогу на підставі принципів відкритості і прозорості, підзвітності жертводавцям і повазі прав і свобод громадян", - кажуть організатори збору.

При цьому на сторінці збору повідомляється, що фонд юридично проходить процедуру оформлення (в Гаазі, Нідерланди). "Інформація про виплати та суми буде надана протягом декількох тижнів, коли будуть закінчені всі юридичні і організаційні питання", - йдеться на сторінці зі збору коштів.