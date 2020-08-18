РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12498 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
8 683 61

Любые обещания Лукашенко - пустые слова и уловки для сохранения власти, - оппозиция

Любые обещания Лукашенко - пустые слова и уловки для сохранения власти, - оппозиция

Оппозиция в Беларуси не верит обещаниям захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о новых выборах.

Об этом заявили в штабе кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы слышим от Лукашенко обещания разного рода на протяжении 26 лет. К сожалению, это лишь слова, они пустые, за ними ничего нет. Ни разу они не были исполнены. Поэтому и это обещание мы рассматриваем не более чем уловку, чтобы любой ценой сохранить власть", - сообщил агентству пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук.

При этом в оппозиции утверждают, что ЦИК не предлагал повторный пересчет голосов после выборов.

"В первые сутки мы пытались добиться хотя бы минимального диалога с властями, но они не то что пересчет не предлагали, они вообще отказались от любых механизмов диалога", - сказал собеседник агентства.

Читайте также: Мы без итогового подсчета видели, что больше 60% за Тихановскую. Но в итоге оказалось 20%, - член избирательной комиссии в Беларуси

Ранее Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов, однако та отказалась и настаивает на новых выборах.

Также он заявил, что новые выборы пройдут в Беларуси после принятия новой Конституции.

Беларусь (7937) выборы (24766) Лукашенко Александр (3626) оппозиция (5336) Бабарико Виктор (12)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Бабарико - це ************* опозиція стосовно Луки.
А білорусам потрібна власна національно-орієнована опозиція! Допоки її нема - не буде в них незалежної держави.
показать весь комментарий
18.08.2020 11:34 Ответить
+9
Я пришел бороться, а не убивать людей. Посмотрите на меня - разве я свирепый человек? Моя совесть чиста. ............Пол Пот
показать весь комментарий
18.08.2020 11:51 Ответить
+8
сейчас надо - вытаскивать мирных людей - заложников, из ментовского гестапо, которых похватали на улице на облаве..сотни покалеченных, изнасилованных, есть забитые насмерть в результате пыток ментов, народ возмущен, а режим сейчас заметает свои кровавые следы..в центре Европы - лукашеску устроил фашизм и концлагерь..мир не должен остаться в стороне..после кровавой бойни, устроенной режимом лукашенко - Беларусь прежней уже не будет..фашистов лукашеску и пукина - в Гаагу...
показать весь комментарий
18.08.2020 11:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Любые обещания Лукашенко - пустые слова и уловки для сохранения власти, - оппозиция - Цензор.НЕТ 5746
показать весь комментарий
18.08.2020 11:32 Ответить
Правильно роблять що не вірять, але без Лукашенка буде економічна катастрофа!
показать весь комментарий
18.08.2020 11:39 Ответить
а сейчас . что её нет? каждый трактор .каждый комбайн в Беларуси убыточен и датируется из казны с кредитов которые уже берутся каждый год что бы расплачиваться по старым долгам . страна в такой жопе находится а этот малахольный как и ху%ло дворцы ледовые строит на каждом углу . своих резиденций настроил 13 штук в ъ этой маленькой стране . гарем содержит как султан за счёт казны . - это со стороны кажется всё красиво и благолепно .
показать весь комментарий
18.08.2020 11:59 Ответить
Але трактор МТЗ масово випускається, продається в десятки країн і є найкращою технікою серед пострадянських тракторів. Десятки тисяч білорусів отримують зарплати з продажу білоруських тракторів, утримується соціальна сфера на заводі МТЗ та заводах які постачають запчастини. Білорусь почала виробляти власні комбайни!!!! А в Україні Харьковський тракторний завод - знищено, порізано не метал, десятки тисяч людей звільнили і всю соціальну інфраструктуру знищили! Херсонський комбайновий завод - знищенко, порізано на метал, всіх зівльнено, Тернопільський комбайновий завод - порізано на метал, всіх звільнено! Хочете щоб було так як в Україні - бастуйте і будете торгувати трусами на базарі!
показать весь комментарий
18.08.2020 12:11 Ответить
Знищено , значит это уже не заводы а хлам был. Будут построены новые заводы, новые фабрики, конечно если не будет таких нытиков как ВЫ!
показать весь комментарий
18.08.2020 15:29 Ответить
Где там слово "Скоро"? Если будет выгодно за пару месяцев построится. Или у нас нехватка тракторов в стране?
показать весь комментарий
18.08.2020 17:07 Ответить
Лучше посмотрите на проблемы Финляндии, это судя по всему ,вы там работаете, не все так прекрасно. Но зато нытиков там явно меньше.
показать весь комментарий
18.08.2020 17:12 Ответить
Слушайте, госпожа, спиртное и сигареты меня вообще не волнуют. Тут главное каждому с себя начать. Не нравится жизнь-меняй чтото! Нужен пивзавод-так открывай.
показать весь комментарий
18.08.2020 17:18 Ответить
если просто раздавать трактора даром то можно и в сто стран экспортировать . а зарплату выплачивать из кредитов - это экономика по вашему . у нас в городе был завод по производству жаток - 80% СССР ну порезали его потому что и нахрен такой надо . теперь штук 10-15 частных в городе неплохо работают. кабельный был где то 90% кабеля СССР . теперь 2 небольших частных неплохо справляются . шахты донецкие у нас на дотациях были и чем это помогало стране если подсчитали . что их закрыть и просто платить зарплату шахтёрам выходило дешевле чем эта гиря на экономике . это если просто не обращать внимание на ваш кацапский вброс . ХТЗ работает . ХМЗ работает Тернопольский практически не работал уже с 2006г. не считая разовых заказов.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:12 Ответить
Білорусь продає свою продукцію дорого, не по демпінговим цінам і ця продукція користується попитом. А скільки тракторів продав ХТЗ в минулому році? 1500 чи менше? А МТЗ продає десятки тисяч тракторів на рік! Ось і різниця між українською демократією і білоруською диктатурою!
показать весь комментарий
19.08.2020 15:38 Ответить
А вона там вже була. Просто хочуть причину з наслідком поміняти. Спекуляція на російській нафті та неконкурентноздатна продукція всьо.
показать весь комментарий
18.08.2020 12:10 Ответить
Білорусь соціальна держава, більш соціальна ніж будь яка пострадянська країна! За гроші від продажу білоруських товарів утримується шалена соціальна сфера, якої навіть близько немає в пострадянських країнах! Білоруси отримують безкоштовне житло від держави, отримують різні види соціальної допомоги, високі пенсії, більші ніж в Україні! На підприємствах які виробляють трактори та машини збиткова чисельність робочих - спеціально щоб не було безробіття! Якщо скоротити в два рази персонал і скрортити соціальні видатки, всі підприємства Білорусі будуть суперприбутковми! І це відбудеться як тільки знімуть Лукашенка і в Білорусі будуть мільйони безробітних!
показать весь комментарий
18.08.2020 12:15 Ответить
Одвічна дилема: табірна баланда чи свобода.
показать весь комментарий
18.08.2020 12:26 Ответить
Білоруси живуть в рази краще за українців, тому табірна баланда це не те визначення яке можна застосувати до білорусів. Медицина в Білорусі в рази краща за українську, соціальна сфера в рази краща за українську, інфраструктра в Білорусі просто ідеальна - шикарні дороги, дешеві машини. Зараз білорусів намагаються спровокувати змінити свій високий рівень життя на зубожіння і свободи білорусам ніхто не дасть, путін ще до виборів вивів на поле своїх кандидатів і зараз вводить своїх людей у всі штаби спротиву. У білорусів дуже простий вибрі - продовжувати тепріти Лукашенка і жити, або стати рабами путіна.
показать весь комментарий
18.08.2020 12:32 Ответить
Табірна баланда буває із приварком.
А буває навіть із бацилою.
Але однак баланда.
показать весь комментарий
18.08.2020 12:51 Ответить
Белорусы живут в разы краще чем ты, господин. За себя говори.
показать весь комментарий
18.08.2020 15:31 Ответить
Не заздри сусідові! Зроби що небудь в своїй країні.
Скиглиш як пес голодний.********** продажна!!!
показать весь комментарий
18.08.2020 16:19 Ответить
Она будет и с тараканом. У кацапов тупо заканчивается нефть.
показать весь комментарий
18.08.2020 23:52 Ответить
Якщо хтось і зможе врятувати Білорусь під час найстрашнішої економічної кризи в світі то це Лукашенко! Він розуміє що потрібно робити і має успішний досвід реформування народного господарства Білорусі.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:04 Ответить
сейчас надо - вытаскивать мирных людей - заложников, из ментовского гестапо, которых похватали на улице на облаве..сотни покалеченных, изнасилованных, есть забитые насмерть в результате пыток ментов, народ возмущен, а режим сейчас заметает свои кровавые следы..в центре Европы - лукашеску устроил фашизм и концлагерь..мир не должен остаться в стороне..после кровавой бойни, устроенной режимом лукашенко - Беларусь прежней уже не будет..фашистов лукашеску и пукина - в Гаагу...
показать весь комментарий
18.08.2020 11:32 Ответить
Бабарико - це ************* опозиція стосовно Луки.
А білорусам потрібна власна національно-орієнована опозиція! Допоки її нема - не буде в них незалежної держави.
показать весь комментарий
18.08.2020 11:34 Ответить
Также он заявил, что новые выборы пройдут в Беларуси после принятия новой Конституции.Источник: https://censor.net/n3214398
показать весь комментарий
18.08.2020 11:43 Ответить
Лука Мудищев - ничтожный и трусливый *****, редкостный гандон. 26 лет вешать лапшу посреди Европы - это уметь надо. Таких беречь надо! Живе Беларусь!
показать весь комментарий
18.08.2020 11:38 Ответить
Любые обещания Лукашенко - пустые слова и уловки для сохранения власти, - оппозиция - Цензор.НЕТ 5055
показать весь комментарий
18.08.2020 11:41 Ответить
только гитлер убивал народ из оккупированных территорий, а лукашеску - своих соотечественников..
показать весь комментарий
18.08.2020 11:47 Ответить
У Гитлера, первыми попали в концлагерь немцы.
показать весь комментарий
18.08.2020 12:08 Ответить
Я пришел бороться, а не убивать людей. Посмотрите на меня - разве я свирепый человек? Моя совесть чиста. ............Пол Пот
показать весь комментарий
18.08.2020 11:51 Ответить
До речи Кампучія пережила такий жах під керивництвом Пол Пота,що важко собі уявити!
Цей Пол Пот вчився в французський Сорбонні. Сталін для нього був напівбожеством. Просякнуся лівацько-комуняцкою ідеологією та разом з бандою типа лукашенківською
знищив 2,5 млн. людей! Не даю вам сябри порад.Але ви не повинні забути це побоїще!
Не позбудетеся кацапів небуде вам щасття!
показать весь комментарий
18.08.2020 16:33 Ответить
https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB59VZ6pd9MC8ITgH24STG5ghbj68G-BCpGlG_qD5tk3zPiOFth6r1S0qevNd-r8_20B_ydDb_mt0NW&hc_ref=ARRCDAzjt6Js_EhwBulnBlV82eE0mUzFA4he17SrZTNNhM8sYeFfn2HBOvDI2wHBz_E&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB59VZ6pd9MC8ITgH24STG5ghbj68G-BCpGlG_qD5tk3zPiOFth6r1S0qevNd-r8_20B_ydDb_mt0NW&hc_ref=ARRCDAzjt6Js_EhwBulnBlV82eE0mUzFA4he17SrZTNNhM8sYeFfn2HBOvDI2wHBz_E&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2786170798149802 55 хв ·

Беларусы, берите власть. Пока вас двести тысяч, никто по вам стрелять не будет. Диктатуры не скидываются хождением по улицам. Это, конечно, замечательно, что целая площадь людей, но для власти это - совершенно безопасно. Не повторяйте ошибки Болотной. Иначе весь протест уйдет в свисток. Там тоже любители попить вискаря орали, что главное - избежать провокаций. Избегают до сих пор.
Если бы Майдан просто стоял на площади или ходил по Крещатику - он стоял бы до сих пор. А Янукович до сих пор сидел бы на Банковой. Он бежал только потому, что его оттуда выдавили. Физически. Вот пришли - и выдавили. Как говно из тюбика.
Тихановская сидит в Литве и ждет, когда Лукашенко разрешит ей быть президентом. Он никогда не разрешит. С чего вдруг ему бежать? Да хоть миллион пусть на улице стоит, хоть месяц, хоть два, хоть год. Это для него абсолютно безопасно.
Как и драки с ОМОНом по окраинам. Это тоже ничего не даст.
Начальник штаба Тихановской, которая 12 лет играла на флейте в Германии, а потом волею судеб оказалась на острие борьбы с диктатурой - просто эталонная розовая пони, которая записывает видео про «безопасную реку беларусов», любовь, добро и светлую сторону.
Они не способны возглавить протест. Да и не должны.
Но, тем не менее, они отлично подходят на роль лица протеста.
Для Запада именно они - легитимная законно избранная власть.
Этим и надо пользоваться.
Создавайте альтернативные органы власти. Забастовка - отлично. На её основе и можно выстроить костяк. Профсоюзы - уже сформированный скоординированный костяк. Пусть они становятся органами временного правительства. На МКТЗ уже выдвинули Серегу - вот так и надо делать.
Создавайте от имени законно избранного президента новые ораны власти. Советы депутатов, не знаю, альтернативные мэрии. Приводите Тихановскую к присяге в Вильнюсе. От имени народа. ЕС признает её в эту же секунду. Он только этого и ждет.
Пусть её штаб издает указы. Пусть она на деле становится главнокомандующим и обращается к вооруженным силам. Пусть она НА ДЕЛЕ станет Президентом. Пусть избранный Президент ВЕДЕТ себя как Президент.
А не как ребенок, просящий конфетку у отнявшего её хулигана. Хулигана не вернет.
Не на перекрестке надо собираться, а у президентского дворца, ЦИКа и КГБ. Пока вас двести тысяч. И пока они с вами ничего не могут сделать. Не давайте им времени очухаться. Не давайте им придти в себя. Координационный совет - хорошо. Возможно, в этих условиях появится лидер протеста, который способен к протесту. Но надо дальше развивать этот движ. Не выпускайте пар в хождение с лентой. Потому что потом вас будет меньше. Это неизбежно. Год - и все пойдет на спад. С редкими митингами раз в месяц. В Венесуэле миллионами выходили, с полицией не то, что дрались - воевали, но Мадуро все равно у власти.
ЕС на вашей стороне, все на вашей стороне - используйте это, берите власть! Не ослабляйте давление. Давите, давите, давите.
В России тоже по двести тысяч с флагами и лентами ходили. Два года. Координационный совет оппозиции создавали. Я даже с дуру туда чуть не вошел. Переговоры вели. Об условиях передачи власти. Пони наивные. Шкуру делили.
До сих пор делят. Мы здесь власть, да.
Никаких круглых столов, никаких переговоров, никаких условий. Запетляет, заговорит, уведет в сторону. Время всегда на стороне диктатуры - помните об этом.
Берите власть, пока она зашаталась.
Осознайте себя ею наконец. В первую очередь.
Иначе ничего не получится.
показать весь комментарий
18.08.2020 12:06 Ответить
Я давно вижу, что у Лукашенко очень серьезные недостатки. Но подозреваю, что тем из беларусов, которым надоел Лукашенко и голосуют по принципу "абы не Лукашенко", не очень то задаются вопросом - кто его конкуренты и что они собираются делать, когда придут к власти. И надежды народа могут оказаться жестко обманутыми. Вероятнее всего они идут только ради дерибана и создания олигархии по украинскому образцу. Наверняка кто-то там очень давно завидует украинским олигархам и всем тем кто в Украине поучаствовал в дерибане.
показать весь комментарий
18.08.2020 12:14 Ответить
Владельцами заводов будут и не рабочие и не те кто на трибунах. Владеть заводами будут невидимые сейчас люди, которые станут олигархами.
показать весь комментарий
18.08.2020 12:15 Ответить
Рабочие и не должны владеть заводами. Их дело - стоять за станком.
показать весь комментарий
18.08.2020 12:32 Ответить
У меня главное не в этом. Я говорю - кто будет владеть заводами.
показать весь комментарий
18.08.2020 12:56 Ответить
Главное чтоб не рабочие. Если олигархи - нормально.
показать весь комментарий
18.08.2020 13:37 Ответить
накласть. Олигархи своего не отдадут. Салупу на воротник те получат а не реституцию.
показать весь комментарий
18.08.2020 16:56 Ответить
Без масового загальнонаціонального страйку - зковирнути білорусам бацку не вдасться. Бацка зараз тягне час, намагатиметься забалакати проблему, обіцятиме як золоті гори білорусам так і одночасно каміння з неба у випадку свого відходу від влади, залякуватиме та одночасно буде підкуплювати частину опозиції. Опозиція повинна достукатись до трудових колективів, без цього протести в Білорусі зійдуть нанівець , бацка знову вмостить свою дупу на трон і вимісить весь свій нинішній страх репресіями проти білоруського народу.
показать весь комментарий
18.08.2020 12:14 Ответить
трохи більше про цього кадра, прокасапського опозиціонера Луці:
https://prm.ua/proti-mene-porushena-kriminalna-sprava-na-pidstavi-sliv-odniyeyi-lyudini-tsepkalo/ Проти мене порушена кримінальна справа на підставі слів однієї людини - Цепкало
https://prm.ua/svitlana-tihanovska-yediniy-legitimno-obraniy-prezident-bilorusi-tsepkalo/ Світлана Тихановська - єдиний легітимно обраний президент Білорусі - Цепкало (тут, щоправда, він збрехав, ніби Тіхановську як президента визнав Європарламент...)
https://prm.ua/bilorusi-ne-budut-rvati-na-shmatki-lukashenka-voni-zahochut-yogo-suditi-tsepkalo/ Білоруси не рватимуть на шматки Лукашенка, вони захочуть його судити - Цепкало
https://prm.ua/vidchuvayu-sebe-biloruskim-politikom-tsepkalo-zayaviv-shho-hotiv-bi-povernutis-do-bilorusi/ Почуваюся білоруським політиком - Цепкало заявив, що хотів би повернутись до Білорусі
показать весь комментарий
18.08.2020 12:15 Ответить
При переходе власти у путина будет очень удобная ситуация для захвата Беларуси.
При переходе власти будет период безвластия и неуправляемости, как это было при оккупации Крыма. И главнокомандующая домохозяйка.
При таком соседе нужно в первую очередь следить за безопасностью, а потом уже за демократией. Демократия это дело наживное. А если будет потеря государственности, то это уже навсегда.
показать весь комментарий
18.08.2020 12:21 Ответить
Будь-які обіцянки Лукашенка - порожні слова і хитрощі для збереження влади, - опозиція - Цензор.НЕТ 4152
показать весь комментарий
18.08.2020 12:30 Ответить
Белорусам не позавидуешь.В Украине был пророссийский Янукович и проевропейская оппозиция, а у белорусов пророссийский диктатор и пророссийская оппозиция.
показать весь комментарий
18.08.2020 12:36 Ответить
проевропейская оппозиция - это кто? самонемич, солидарность - бай ден и другие. юля вообще хз за кого, а кто там ещё? Говорить не мешки тягать... проевропейский был народ на майдане - это да.
показать весь комментарий
18.08.2020 13:33 Ответить
Поверят когда произойдет следуещее:Изувер и садист,ты только тогда так можешь говорить с людьми,когда в твоей жопе будет провернута несколько раз дубина а твои псы пару раз вмахают тебя 2 раза навхрест по ребрам и печени и твоему коленьке..
показать весь комментарий
18.08.2020 14:20 Ответить
Лукашенко делает все, чтобы удержаться у власти. К нему претензий нет. Ублюдок есть ублюдок.
Вопрос к народу Беларуси - вы себя кем считаете? Хозяином, или стадом? Вчера стадо подошло к воротам СИЗО и даже не нашлось ни одного Хозяина,который бы с ноги зарядил по воротам с требованием отдать невинно задержанных. Мало того, началась даже драка внутри протестующих, чтобы не провоцировать!
Короче, глупый пингвин робко прячет... Кина не будет. Все расходимся. нас нае...
показать весь комментарий
18.08.2020 16:11 Ответить
Пане, ви що, з 95-ого кварталу, бо так хуцпово задаєте "Вопрос к народу Беларуси - вы себя кем считаете? Хозяином, или стадом?". Мені чомусь здається, що горді білоруси ніколи не приведуть до влади будь-кого, хто б посмів глузувати з їх народу і країни, називати їх країну порноактрисою...
Будь-які обіцянки Лукашенка - порожні слова і хитрощі для збереження влади, - опозиція - Цензор.НЕТ 910
показать весь комментарий
18.08.2020 20:04 Ответить
однако привели и терпят 26 лет маразматика, ничем не лучше Зебобика.
показать весь комментарий
18.08.2020 22:52 Ответить
Мені дуже соромно тому що антиукраїнське, україножерське дно прийшло до влади в Україні, мені соромно за тих 73/48, завдяки кому ми втрачаємо Україну і в цій ситуації вважаю що ми втратили моральне право когось повчати. Можна співчувати, можна підбадьорювати, але хизуватись тим, що в когось в хаті смердить більше чи менше, це гідко.
показать весь комментарий
19.08.2020 06:17 Ответить
Не следует называть сегодня противников Луки оппозицией, так как после проигрыша в выборах оппозиция это он сам. Если не сказать-хунта.
показать весь комментарий
18.08.2020 17:04 Ответить
Беларусам можно пожелать только одного, что бы они не обманулись с новым будущим президентом, как мы,-украинцы.
показать весь комментарий
18.08.2020 18:19 Ответить
Апазиция! Чей Крым?
показать весь комментарий
18.08.2020 21:47 Ответить
"
Стратегической задачей российской пропаганды последних нескольких месяцев являлась дискредитация Украины в глазах тех или иных стратегических партнёров, путём обвинения нашей страны в экспорте протестов в мир.
В июне, через подконтрольные Москве оккупационные структуры так называемого "ДНР" был распространен фейк о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко при пособничестве Джорджа Сороса планируют дестабилизировать США путем отправки украинских националистических группировок для участия в протестах движения BLM.
Данный фейк был предназначен для решения целого ряда задач, основной из которых, безусловно, была не только дискредитация Украины, но и отвлечение внимания общественности от того, что ведущую роль в радикализации протестов в США сыграла "Антифа", спонсируемая Россией.
Как известно, данный фейк не достиг желаемого результата и уже в июле, ровно месяц спустя после вброса об украинских националистах в США, сербское издание Alo, известное тесным сотрудничеством с российскими СМИ, внезапно сообщает о том, что в протестах в Белграде участвовали боевики из Украины. Сама же статья вышла под названием: "Наемники из Украины уничтожили Белград! Новое откровение о разрушительных протестах демонстрантов".
И опять же, цели данного фейка, подхваченного российскими СМИ, были предельно просты. Это, с одной стороны дискредитация Украины, с другой - отвлечение всеобщего внимания от того, что за протестами и погромами в Белграде стояла пророссийская организация "Альянс за Сербию". Лидеры этой организации, медиамонополист Драган Джилас и Бошко Обрадович, являющиеся не въездными в Украину за незаконное посещение Крыма, фактически и катализировали погромы и столкновения с полицией в Белграде, Новом Саде, Крагуеваце, Ниши.
И вот, мы постепенно подбираемся к главной теме - Беларуси. Напомню, что когда в РБ были арестованы некие иностранные наёмники, то российский интернет сегмент взорвался тиражированием нарратива о том, что это украинские боевики. Но, как известно, арестованные оказались российскими наемниками, так называемой ЧВК "Вагнер". Но, рано опускать руки, в очередной раз опростоволосившимся российским пропагандистам.
Сегодня в сети начинается одновременное распространение информации с площадок "серого сегмента" о том, что украинских националистов отправляют в Беларусь для участия в протестах. Напомню, что ранее о подобном заявлял "полезный идиот" Игорь Мосейчук, правда без каких либо подтверждений информации, так и ушедшей в небытие.
Но, что примечательно, вместе с появлением этой информации российский псевдо-журналист, являющийся офицером ГРУ, Александр Коц, распространяет информацию о том, что Координационный совет Светланы Тихановской состоит из националистов и европейских агентов влияния.
В общем, офицер ГРУ, пишет о "националистке" Тихановской, которая является продолжением проекта ГРУ, эдаким отростком от своего мужа Сергея Тихановского, о котором до 2019 никто не знал, потому что Серёжа работал в Москве свадебным фотооператором! И вершиной его карьеры была аккредитация на встрече с патриархом Кириллом от ТАСС… После этого он резко начинает проявлять элементы поклонения Владимиру Путину, поздравляет своих друзей с Новым Годом в социальных сетях картинками с Путиным. При этом заботливый супруг Сергей Тихановский, через канал которого раскручивалась Светлана, до марта 2019 вообще скрывал тот факт, что женат и имеет детей. А в мае 2019, сразу после того началось вскрытие российских кротов в Беларуси, в том числе и посла РФ Михаила Бабича, появляется беларуский Анатолий Шарий - Серёжа Тихановский, получивший себе в распоряжение пиартехнолога Виталия Шклярова, работавшего на президентской компании у Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова. Когда же Сергея арестовывали, то вместе с ним были арестованы ещё четырёх граждан РФ, которые оказались кадровиками ГРУ.
И вот теперь, нам опять включили заезженную, протёртую до дыр пластинку, о том, что украинские националисты едут дестабилизировать Беларусь, в интересах националистки Тихановской…
Классика. Банальная классика, с одним и тем же контекстом - дискредитация Украины и прикрытие проекта ГРУ - Светланы Тихановской. Классика, исполняемая без какой либо конспирации непосредственно явными ГРУшами.
Боже, девочки, как же скучно вы играете - занавес, девочки, занавес!
P.S. Кстати, обратите внимание, что российская пропаганда раскручивает тему "украинских националистов радикалов" едущих куда-то там дестабилизировать, что либо, четко с периодичностью в месяц. Интересно, куда в сентябре "украинские националисты" поедут "дестабилизировать"?"
https://uc.od.ua/columns/1533 Zloy Odessit
показать весь комментарий
19.08.2020 00:04 Ответить
"пока смерть не разлучит нас"
Будь-які обіцянки Лукашенка - порожні слова і хитрощі для збереження влади, - опозиція - Цензор.НЕТ 6328
показать весь комментарий
19.08.2020 03:11 Ответить
наверное, у бабарико нет никакой половой жизни... вот и страдает по ночам оппозиционерством...
показать весь комментарий
19.08.2020 07:19 Ответить
 
 