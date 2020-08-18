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Школы обеспечены учебниками на 99,5%, - Шкарлет

Школы обеспечены учебниками на 99,5%, - Шкарлет

Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что школы всех областей Украины обеспечены учебниками на 99,5%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал во время выступления на Всеукраинской августовской конференции онлайн на тему "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021".

"На сегодняшний день имеем обеспечение учебниками на 99,5% всех областей Украины и надеемся, что с 1 сентября местные органы исполнительной власти доставят все учебники в учебные заведения", - сказал Шкарлет.

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Автор: 

школа (3024) Минобразования (1740) Шкарлет Сергей (297)


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"З 1 вересня"? А до 1-шого не пробували?
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18.08.2020 11:58 Ответить
Школы обеспечены учебниками на 99,5%, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 704
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18.08.2020 12:02 Ответить
А чего с меня содрали для первоклассника 2100?
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18.08.2020 12:21 Ответить
Плагіатор з Партії Регіонів рулить!
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18.08.2020 12:28 Ответить
Нащо школам підручники？Підручники потрібні учням. Я в школу ходив при Брєжнєві. І тоді, майжe при комунізмі, більшість підручників я особисто купував у книжковому магазині. І нe любив, коли мeні давали старі.
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18.08.2020 15:27 Ответить
Плагіатор з Партії Регіонів рулить!
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18.08.2020 15:46 Ответить
 
 