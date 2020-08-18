Школы обеспечены учебниками на 99,5%, - Шкарлет

Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что школы всех областей Украины обеспечены учебниками на 99,5%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал во время выступления на Всеукраинской августовской конференции онлайн на тему "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021".

"На сегодняшний день имеем обеспечение учебниками на 99,5% всех областей Украины и надеемся, что с 1 сентября местные органы исполнительной власти доставят все учебники в учебные заведения", - сказал Шкарлет.

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