Школи забезпечені підручниками на 99,5%, - Шкарлет

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що школи всіх областей України забезпечені підручниками на 99,5%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав під час виступу на Всеукраїнській серпневій конференції онлайн на тему "Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021".

"На сьогодні маємо забезпечення підручниками на 99,5% всіх областей України і сподіваємося, що з 1 вересня місцеві органи виконавчої влади доставлять всі підручники до навчальних закладів", - сказав Шкарлет.

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