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Школи забезпечені підручниками на 99,5%, - Шкарлет

Школи забезпечені підручниками на 99,5%, - Шкарлет

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що школи всіх областей України забезпечені підручниками на 99,5%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав під час виступу на Всеукраїнській серпневій конференції онлайн на тему "Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021".

"На сьогодні маємо забезпечення підручниками на 99,5% всіх областей України і сподіваємося, що з 1 вересня місцеві органи виконавчої влади доставлять всі підручники до навчальних закладів", - сказав Шкарлет.

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Автор: 

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"З 1 вересня"? А до 1-шого не пробували?
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18.08.2020 11:58 Відповісти
Школы обеспечены учебниками на 99,5%, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 704
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18.08.2020 12:02 Відповісти
А чего с меня содрали для первоклассника 2100?
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18.08.2020 12:21 Відповісти
Плагіатор з Партії Регіонів рулить!
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18.08.2020 12:28 Відповісти
Нащо школам підручники？Підручники потрібні учням. Я в школу ходив при Брєжнєві. І тоді, майжe при комунізмі, більшість підручників я особисто купував у книжковому магазині. І нe любив, коли мeні давали старі.
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18.08.2020 15:27 Відповісти
Плагіатор з Партії Регіонів рулить!
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18.08.2020 15:46 Відповісти
 
 