В Украине есть колебания числа инфицированных COVID-19, никакой волны нет, - Рубан

Глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в Украине фиксируется постоянный рост заражения COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, в Украине регистрируется рост заболеваемости коронавирусом по сезонам, а вторая волна коронавируса начнется с октября.

"Что касается второй волны - это для объяснения населению по изменению ситуации. У нас вообще, если посмотреть графики, то там постоянный рост и никакой волны нет. Есть колебания. Рост фиксируется постоянно. Это связано с широким распространением возбудителя и наладками системы лабораторной диагностики", - сказал Рубан.

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