В Україні є коливання кількості інфікованих COVID-19, жодної хвилі немає, - Рубан

Глава управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що в Україні фіксується постійне зростання зараження COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, в Україні реєструється підйом захворюваності на коронавірус за сезонами, а друга хвиля коронавірусу почнеться з жовтня.

"Що стосується "другої хвилі" - це для пояснення населенню щодо зміни ситуації. У нас взагалі, якщо подивитися графіки, то там постійне зростання і жодної хвилі немає. Є коливання. Зростання фіксується постійно. Це пов’язано із широким поширенням збудника та налагодження системи лабораторної діагностики", - сказав Рубан.

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