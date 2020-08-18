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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні є коливання кількості інфікованих COVID-19, жодної хвилі немає, - Рубан

В Україні є коливання кількості інфікованих COVID-19, жодної хвилі немає, - Рубан

Глава управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що в Україні фіксується постійне зростання зараження COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, в Україні реєструється підйом захворюваності на коронавірус за сезонами, а друга хвиля коронавірусу почнеться з жовтня.

"Що стосується "другої хвилі" - це для пояснення населенню щодо зміни ситуації. У нас взагалі, якщо подивитися графіки, то там постійне зростання і жодної хвилі немає. Є коливання. Зростання фіксується постійно. Це пов’язано із широким поширенням збудника та налагодження системи лабораторної діагностики", - сказав Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідеміологічна ситуація в Києві може погіршитися на початку вересня у зв'язку з сезонним підйомом захворюваності, - Рубан

Автор: 

карантин (18172) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
...читаю - В Украине есть колебания числа русифицированных...
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18.08.2020 12:14 Відповісти
+3
Колєбался вмєсте с гєнєральной лінієй партії...
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18.08.2020 12:16 Відповісти
+3
" ... если посмотреть графики, то там постоянный рост и никакой волны нет "

В Украине есть колебания числа инфицированных COVID-19, никакой волны нет, - Рубан - Цензор.НЕТ 5385
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18.08.2020 12:17 Відповісти
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...читаю - В Украине есть колебания числа русифицированных...
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18.08.2020 12:14 Відповісти
Чим пояснити збільшення захворювань в світі?
-зростом "безпечності" людей та бездіяльності урядів
- збільшенням обсягів тестування населення... Тобто - збільшенням виявлення інфікованих. Як кажуть - немає здорових, є недообстежені...
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18.08.2020 12:31 Відповісти
Чим викликаний ажіотаж в світі навколо Covid-19? Змовою, бажаннями збагатитися, фейком чи видом "розваг"?
Але однозначним "фоном боротьби з Covid-19" є те, що мільярдерів в світі більшає і вони "товстішають", як і бідних, які "тоншають" і вимирають. І це при падінні ВВП у всіх країнах.
Якщо всім відомо, що ковід-19 передається в основному через повітря, то є дуже простеньке вирішення проблеми зменшення масштабів інфікувань (замість зупинки заводів, шкіл...):
1. Інвестиції в аспірацію - замість зупинки підприємств та закладів... ( а аспірація потрібна не лише від Covid-19)
- В кожному виробничому приміщенні, магазинів, шкіл, офісів, лікарень, транспортному засобі ( вище зросту людини- тобто під стелею) мали б бути ( чи розширити існуючі) потужні витяжки повітря... щоб зону видихів людини змістити вверх і "відпрацьоване" повітря викинути з приміщення.
Інвестиції в дезінфекцію...
2.Вірусологи Національної Лабораторії інфекційних захворювань Бостонського університету пояснили, що Covid-19 повністю зникає за 25 секунд за допомогою технології далекого ультрафіолетового випромінювання. За інформацією зазначеного спеціалізованого ресурсу, американські вчені в ході випробувань встановили, що при використанні 5 мДж / см2 коронавірус був знищений на 99% за шість секунд. А при використанні ультрафіолетового випромінювання в дозуванні 22 мДж / см2 - на 100% протягом 25 секунд.
Нагадаю читачам, що 1джоуль = всього - навсього 0.00027777777777778 ватт. Тобто вгвинтивши 10-20 ватні лампочки в приміщеннях (офісах) - цього було б більш ніж достатньо для повної їх дезінфекції... за кілька секунд... хвилин...
- То чому б не спрямувати кошти на виробництво ламп з ультрафіолетовим випромінюванням? І кожен споживач міг би їх використовувати в любих приміщеннях! У виробництво ламп, які загвинчувалися б в звичайні світильники, а не в зупинку всіх видів виробництв? Це ж так просто...
3. Визнаю небезпеку Covid-19 через легкість інфікування, відсутність вакцини від нього, швидкість настання летальних результатів ( в людей з вкрай ослабленим імунітетом). Але я АБСОЛЮТНО не визнаю штучного світового ажіотажу навколо проблеми, оскільки:
- помирає від Covid-19 в цілому світі 2-4 %% інфікованих. Для порівняння - гине в ДТП 2.5-3%, від алкоголю 5,3%.
Але ж від серцево-судинних захворювань в світі помирає 32.3 %, від онкології - 16,3 %, хвороб органів дихання- 6,5%, інфекції дихальних шляхів - 4,4% (до Covid-19), діабету - 5,8%... і ніхто ніякого ажіотажу не робить!
3. Але, якщо не нарощуються виробництва названих і вже відомих засобів аспірації і дезінфекції - то "так задумано"? Це ж додаткові робочі місця, зріст виробництва, зріст ВВП (зарплати, пенсії). Та й названі засоби - то ж не фармхімія... Використання названих засобів екологічніші і не токсичні ... як для довкілля, так і для людей.
-Але, з запровадженням (розширенням) названих засобів аспірації і дезінфекції "тягнуть в довгий ящик" так само як і з розробкою вакцини для лікування. Теж так задумано? Бо ж відомо, що любу пожежу легше і дешевше попередити, ніж гасити і компенсувати матеріальні втрати і неможливістю компенсувати людські.
А в Україні кошти Фонду боротьби з Covid-19 умудрилися спрямовувати ще й на розвиток доріг, і зарплат мєнтам...
- Чим пояснити збільшення захворювань в світі?
-зростом "безпечності" людей та бездіяльності урядів (див. вище пп 1, 2)
- збільшенням обсягів тестування населення... Тобто - збільшенням виявлення інфікованих. Як кажуть - немає здорових, є недообстежені...
Чим викликаний ажіотаж в світі навколо Covid-19? При цьому не знаю, чи є один центр "змови", чи кілька?
-Бажаннями бариг збагатитися, політикам - підняти імідж "героїчними" зусиллями, спрямованими на "турботу" про населення
-Страхами перед перенаселенням світу та бажанням його загальмувати, або й зробити зворотнім (за що ж тоді критикували теорію Мальтуса?).
-Намаганнями задушити голодом (від зупинки виробництв), зниження доходів "лишніх" людей... бо роботизація і автоматизація робить їх "зайвими". І одночасно - "пояснити" людям своїх країн невдалі дії урядів про зниженні темпів економіки ( особливо в "локомотивів" Європи, як і в Україні -"причіпному вагоні" Європи)
-Жадібністю фармкомпаній - ліки дорогі (не всім доступні) і примусова, але безплатна, вакцинація неякісними вакцинами. Вакцини від чуми, холери, кіру, туберкульозу - бюджету не дорогі... тому захотілося " нагріти руки " ще й на дорогих від Covid-19
-Чим довша в часі розробка вакцини - тим вона й дорожча ( а для деяких - і більш "навариста")
-Намаганнями прорідити населення неякісною фармацією взагалі, бо не лише ліки, але вже навіть і зубні пасти, миючі засоби мають важкі побічні ефекти...
А як ви думаєте, як оцінюєте не сам Covid-19, а на мою думку - гіпертрофоване шоу НАВКОЛО Covid-19?
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18.08.2020 12:31 Відповісти
Те ж саме можна сказати і про всю медицину загалом, яка фактично є комерцією. Але ж лікуємося...і деякі навіть виліковуються.
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18.08.2020 12:39 Відповісти
😁 Правда! Все залежить від часу, що пройшов від Майдану.
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18.08.2020 12:37 Відповісти
тіпо дрочат...?
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18.08.2020 12:16 Відповісти
Тіпо хвиля вже накрила, тепер зверху тільки легеньке уюколивпння, як при цунамі.
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18.08.2020 12:39 Відповісти
Колєбался вмєсте с гєнєральной лінієй партії...
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18.08.2020 12:16 Відповісти
Колєбался вмєсте с гєнєральной лінієй партії...і паетаму нахаділся в састаяніі атнасітільнава пакоя...пака ні папал в протівафазу...
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18.08.2020 13:01 Відповісти
" ... если посмотреть графики, то там постоянный рост и никакой волны нет "

В Украине есть колебания числа инфицированных COVID-19, никакой волны нет, - Рубан - Цензор.НЕТ 5385
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18.08.2020 12:17 Відповісти
Нехай зайде на https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ і подивиться на

Daily New Cases in Ukraine і Active Cases in Ukraine.
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18.08.2020 12:25 Відповісти
З чим саме ви не згодні? З коливаннями чи з хвилею?
В Україні дійсно йде невпинне зростання, яке можна назвати і хвилею, але невідомо, наскільки ми ще далеко від її піку.
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18.08.2020 14:06 Відповісти
З тим, що воно невпинне. На графіках ворлдометра в нас йде третя хвиля зростання. Було два періоди стабілізації активних випадків десь з 15 травня до 6 червня і з 6 по 24 липня. Зниження жодного разу не було. Причому, Україна наразі демонструє одну з "найкращих" динамік у світі, якщо не "найкращу" загалом. За денним виявленням нових випадків ми вже 18-19 і рухаємось уверх. Тож про які коливання мова? Йде постійне зростання з тимчасовими стабілізаціями. Це відбувається в теплий період року і не віщує нам нічого доброго з похолоданням.
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18.08.2020 14:46 Відповісти
Хотели замутить под школу но родители против за школу податки уплочены и дети пристроены. Переносят на октябрь под выборы когда за десять лет наблюдения идет обычный рост ОРВИ а также январь и март.
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18.08.2020 12:31 Відповісти
юра - ти не "лонг".
Ти - шот енд дамб. "Звичайний ОРВІ" не діагностується тестами на КОВІД.
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18.08.2020 13:56 Відповісти
Ну да тести диагнастируют здоровых коз и людей , моторное масло, смерть от ДТП. Хватит
врать пугалы ковидные.
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18.08.2020 14:19 Відповісти
Рубан, волна - это и есть колебания, лол
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18.08.2020 13:30 Відповісти
Коливання - це не хвиля, коливання - це брижі.
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18.08.2020 14:01 Відповісти
"За його словами, в Україні реєструється підйом захворюваності на коронавірус за сезонами, а
друга хвиля коронавірусу почнеться з жовтня..."

Це що за дурня? Літо в нього - "сезон коронавірусу"?
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18.08.2020 13:50 Відповісти
 
 