Запрета на въезд хасидов в Украину нет, - Объединенная еврейская община Украины

Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) во избежание манипуляций акцентирует внимание на том, что предложение Министерства внутренних дел от 17 августа 2020 года о вводе технических ограничений не является запретом на въезд брацлавских хасидов на территорию Украины.

Об этом говорится в заявлении ОЕОУ, передает Цензор.НЕТ.

"Стоит отметить, что в сообщении МВД нет ни одного слова о запрете на въезд иностранцам, а речь идет лишь о неких "технических ограничениях", суть которых не объяснялась. Более того, по информации ОЕОУ, на данный момент технически запрет невозможно ввести, так как в Умани уже присутствует определенное количество паломников", -говорится в заявлении.

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"Призываем дождаться официального постановления Кабинета министров Украины, а также разъяснений того, что является "техническими ограничениями". ОЕОУ призывает не спекулировать на сообщении МВД, так как во многих украинских СМИ появилась информация о том, что въезд запрещен, что вводит в заблуждение", - резюмировали в ОЕОУ.