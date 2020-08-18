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Запрета на въезд хасидов в Украину нет, - Объединенная еврейская община Украины

Запрета на въезд хасидов в Украину нет, - Объединенная еврейская община Украины

Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) во избежание манипуляций акцентирует внимание на том, что предложение Министерства внутренних дел от 17 августа 2020 года о вводе технических ограничений не является запретом на въезд брацлавских хасидов на территорию Украины.

Об этом говорится в заявлении ОЕОУ, передает Цензор.НЕТ.

"Стоит отметить, что в сообщении МВД нет ни одного слова о запрете на въезд иностранцам, а речь идет лишь о неких "технических ограничениях", суть которых не объяснялась. Более того, по информации ОЕОУ, на данный момент технически запрет невозможно ввести, так как в Умани уже присутствует определенное количество паломников", -говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство поддержало введение ограничений на посещение Умани иностранцами, - Аваков

"Призываем дождаться официального постановления Кабинета министров Украины, а также разъяснений того, что является "техническими ограничениями". ОЕОУ призывает не спекулировать на сообщении МВД, так как во многих украинских СМИ появилась информация о том, что въезд запрещен, что вводит в заблуждение", - резюмировали в ОЕОУ.

Автор: 

паломничество (67) Умань (365) хасиды (255)


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Топ комментарии
+17
так надо сделать запрет! Я в Европу не могу съездить, а хасидам гулять в Украину без проблем
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18.08.2020 13:18 Ответить
+13
Впороті ідіоти, які вперто не визнають ніяких засобів захисту, яким абсолютно наплювати на гігієну, закони і на всіх оточуючих... Яких, наприклад. в N.Y. відверто звинувачують в поширенні ковід... І їм, виявляється дозволено в`їзд? Ні, в Україні вже реально розгул ідіотизму.
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18.08.2020 13:24 Ответить
+10
о прям сообщение Сов еврей бюро.. субботние.. вы уже достали...
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18.08.2020 13:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Українці повинні спокутувати вину.Тому що антисеміти.
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18.08.2020 13:17 Ответить
...выбравшие президентом еврея.
Нормальные такие антисемиты.
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18.08.2020 13:39 Ответить
https://censor.net/user/322524 А до того був прем'єр єврей.Але ж це не завадило у верховній раді,тоді звинувачувати українців.
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18.08.2020 13:46 Ответить
То може нагадаєте чия дружина в українському аеропорту демонстративно хліб на землю кидала?
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18.08.2020 14:49 Ответить
https://censor.net/user/410601 Тоді навіть звинуватили українців.Мовляв це погана традиція з хлібом зустрічати.І це писали наші ж українці.
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18.08.2020 14:54 Ответить
о прям сообщение Сов еврей бюро.. субботние.. вы уже достали...
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18.08.2020 13:17 Ответить
так надо сделать запрет! Я в Европу не могу съездить, а хасидам гулять в Украину без проблем
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18.08.2020 13:18 Ответить
Я то же считаю, что евреям в Украине делать нечего. Пусть валят в свой Израиль и не забудут прихватить всех наших доморощенных.
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18.08.2020 13:34 Ответить
https://censor.net/user/234052

так надо сделать запрет! ...а хасидам гулять в Украину без проблем

Запрета на въезд хасидов в Украину нет, - Объединенная еврейская община Украины - Цензор.НЕТ 5715
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18.08.2020 13:34 Ответить
Лише альтернативно обдароване буде ілюструвати свої біоматеріали світлинами з кінофільму!
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18.08.2020 13:41 Ответить
и тут еврейское козачесто восстало
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18.08.2020 13:19 Ответить
"Более того, по информации ОЕОУ, на данный момент технически запрет невозможно ввести, так как в Умани уже присутствует определенное количество паломников"

ну и хай себе присутствуют.

в масках и по домам.

а новых не пускать
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18.08.2020 13:19 Ответить
приезжают каждый день, на выходных стайка малолеток у соседа " Максиму" свежепригнаную приезжали смотреть, купить хотели..
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18.08.2020 13:26 Ответить
Хасиди НЕ ВИЗНАЮТЬ масок, їм НАПЛЮВАТИ на всіх оточуючих, це ж впороті фанатики! Їх категорично не можна впускати, бо то не тільки Умань, **********, це пів України накриє.
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18.08.2020 13:27 Ответить
им на деньги не наплевать.

а если штрафовать каждый час на 17 тысяч, то это подействует на религиозные убеждения очень быстро
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18.08.2020 13:30 Ответить
https://censor.net/user/82781 Несмішіть,хто ж єврея буде в нас штрафувати? Це буде прояв ксенофобії,антисемітизму,сексизму,гомофобії,ейджизму і всього іншого,що зараз повидумували.
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18.08.2020 13:48 Ответить
"це ж впороті фанатики!" - а можно уточнить о каких именно хасидах речь? их вообще-то 8 направлений, в Умань приезжают только Брацлавские...
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18.08.2020 13:32 Ответить
Розводити вогнище на паркеті в кімнаті, засрати все місто сміттям, п`яні гульбища... ні, то цілком порядні хасиди. А тепер ще Ковід їм на додачу - без масок, без засобів гігієни, багатотисячним натовпом. От цікаво, а міський голова Умані напевно просто так перед ОП в спальнику ночує. От робити нема йому що.

Цікаво, звідки ви такі впороті дебіли беретесь?
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18.08.2020 13:38 Ответить
Ты читать умеешь? Ты сперва пишешь "Хасиди НЕ ВИЗНАЮТЬ масок, їм НАПЛЮВАТИ на всіх оточуючих, це ж впороті фанатики!" - я уточняю, о каких именно хасидах речь идёт? ещё раз для дефективных и слаборазвитых - в Умань приезжают исключительно Брацлавские хасиды! но помимо них есть ещё ХАБАД Любавические хасиды - это подавляющее большинство религиозных украинских евреев, в Умань они не ездят, т.к. похороненный там Рабби Нахман из Брецлава не их Ребе, есть ещё хасиды гурские, карлинские, вижницкие, сатмарские, цанзские, бельзские и все они не ездят в Умань, от слова совсем! им насрать! например сатмарские хасиды (живут в основном в США), контролируют большую часть рынка кошерного мяса США объёмом около 4 млрд долларов в год и контролируют сеть общественных учреждений, ссудных касс, объектов недвижимости только в Нью-Йорке стоимостью около полумиллиарда долларов - но ты же олень всё в одну кучу мешаешь, лучше промолчи, если баран в данной теме, может хоть так не выдашь в себе идиота
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18.08.2020 14:02 Ответить
Це про них, про уманських, блін. Сміття, гульбища, вогнище на паркеті, роздовбані квартири - це саме вони, ідіоте. після них місто просто потопає в смітті і непотребі. А як вони там називаються, мені особисто пофіг. Бидло то є бидло, як би воно себе не називало.
Ну чисто жидівська манера вести діалог - як вони називаються. От блін...
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18.08.2020 14:26 Ответить
Дебил, ты изначально пишешь "хасиды", я тебе оленю пишу, сразу уточняй какие! Уманьских хасидов не бывает, есть брацлавские, которые в Умань приезжают! Мудень, ещё один момент, я еврей, посещаю синагогу, в которой раввины - хасиды, любавического направления (как и в подавляющем большинстве в синагогах Украины), в Умань никто не ездит, и нигде срач не разводит! Но ты мудло изначально поливаешь дерьмом всех хасидов... я например категорически против того, чтоб в этом году брацлавцы ехали в Умань!
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18.08.2020 14:46 Ответить
Та мені пофіг з яких ти. Можеш бути просто взірцем порядності і доброчинності за своїми мірками. Мова йде про бидло, яке називається хасиди і яке щороку з`їзджається в Умань і засирає місто так, що воно цілий рік потім відмивається. Але навіть то не проблема, проблема в тому, що тепер то бидло зарази навезе в стократ більше, якби то без нього було. І нахер мені розбиратись між вами. Ви, пілять, самі між собою розберіться і зробіть так, щоб вас потім поганою мітлою докупи знову не гнали, а не ідіотські дискусії тут влаштовуйте. Дійшло. ідіоте?
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18.08.2020 14:57 Ответить
"Мова йде про бидло, яке називається хасиди" - и снова ты мудак обобщаешь всех хасидов
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18.08.2020 15:19 Ответить
Та ну, невже?! Просили і не дозволяли? А може звіздиш, як завжди, як порядний єврей? Я, наприклад, чув зовсім інше. Хуцпа то така річ, блін...
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18.08.2020 14:59 Ответить
гугл в помощь
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18.08.2020 15:20 Ответить
https://strana.ua/news/103436-izrail-prosit-perenesti-mohilu-tsadika-nakhmana-iz-umani.html

https://112.ua/politika/izrail-prosit-ukrainu-peredat-ostanki-rabbi-nahmana-419430.html

https://jewishnews.com.ua/society/izrail-snova-poprosil-perenesti-mogilu-rabbi-naxmana-iz-umani

https://gordonua.com/news/society/izrailskiy-mid-poprosil-ukrainu-perenesti-ostanki-ravvina-nahmana-v-izrail-smi-216132.html

https://ua.news/ru/izrayil-prosit-eksgumatsiyi-rabina-nahmana-v-umani-zmi/
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18.08.2020 15:24 Ответить
Ну блін, джерела, пілять, як на підбір. Офіційний запит, офіційна відповідь, а не страна.uа чи 112. Теж, блін, джерела.
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18.08.2020 15:34 Ответить
https://www.newsru.co.il/israel/06nov2017/nahman_706.html
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18.08.2020 16:27 Ответить
это израильский ресурс, на него ссылаются в т.ч. и на "Галей ЦАХАЛ", есть и на иврите, но ты же не осилишь)
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18.08.2020 16:29 Ответить
https://www.newsru.co.il/world/13nov2017/odesser456.html

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/237982
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18.08.2020 16:36 Ответить
вот лошара держи ещё, не 112, страна: https://ru.espreso.tv/news/2017/11/07/yzrayl_poprosyl_ukraynu_otdat_prakh_raby_nakhmana_na_mogylu_kotorogo_ezhegodno_pryezzhayut_tysyachy_khasydov
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18.08.2020 16:37 Ответить
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/197063 - израильское тв
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18.08.2020 16:38 Ответить
и козлина, лови контрольный в твою тупую голову: https://censor.net.ua/news/462016/mid_izrailya_poprosil_ukrainu_peredat_ostanki_ravvina_nahmana
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18.08.2020 16:40 Ответить
Нічого поганого з хасидами не станеться, якщо вони цей свій новий рік зустрінуть не в Умані.
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18.08.2020 13:23 Ответить
Впороті ідіоти, які вперто не визнають ніяких засобів захисту, яким абсолютно наплювати на гігієну, закони і на всіх оточуючих... Яких, наприклад. в N.Y. відверто звинувачують в поширенні ковід... І їм, виявляється дозволено в`їзд? Ні, в Україні вже реально розгул ідіотизму.
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18.08.2020 13:24 Ответить
Насколько мне известно, запрет на въезд в страну, и все, что с ним связано - прерогатива власти.
У нас что, комментаторы пейсатые, объединенная еврейская община уже власть?!
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18.08.2020 13:29 Ответить
Власть не запрещала въезд в страну.
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18.08.2020 13:31 Ответить
об этом должна сказать именно власть, и взять ответственность за последствия, нет?
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18.08.2020 13:33 Ответить
Власть так и сказала. Министр МВД Аваков сказал, что запрета на въезд нет, есть только технические ограничения.
А лживые украинские СМИ написали что хасидам запретили въезд в Украину.
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18.08.2020 13:40 Ответить
а вы хасид или борец за прозрачность и честность СМИ?
Или вам, попросту, до лампочки, что в Украину во время пандемии может приехать около 100 тысяч иностранцев, начисто пренебрегающих правилами гигиены?
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18.08.2020 13:55 Ответить
Какое ваше дело кто я?
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18.08.2020 13:57 Ответить
я понял, кто вы, раз отвечаете вопросом на вопрос.
Обычно так пишут, когда ответить нечего.
Ой-вей, так проходите мимо!
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18.08.2020 14:01 Ответить
Не ваше дело кто я.
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18.08.2020 14:07 Ответить
у нас есть власть, но у нее нет власти
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18.08.2020 13:41 Ответить
ну таки да - запрета нет, но, таки, нет и разрешения или кошерные об последнем не знают.
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18.08.2020 13:34 Ответить
Лжёшь. Есть разрешение.
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18.08.2020 13:42 Ответить
болт тебе на язык, "правдоруб", или ты,пейсатый, не знаешь, шо сама шмыгаль подписала запрет. так расскажи, кучерявый, когда было разрешение?
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20.08.2020 09:42 Ответить
И это при том, что кремлевская пропаганда утверждает, что любимое занятие украинцев - холокостить евреев, одев праздничные вышиванки.
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18.08.2020 13:29 Ответить
Наркомани на городі . В школі вчителька казали Жи'б ми всі запам'ятали Як побачиш наркомана Бий його як таракана Гей, Стефо, буди чоловіка Гей, сусіди, берить сокири в руки Від людського гніву наркоманам не втікти /Задержание наркобарона Сильвера было частью крупнейшей международной операции, экстрадицию в Израиль готовили к визиту Нетаньяху./ Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани.
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18.08.2020 13:32 Ответить
"Гадюкіни" вміли смачно висловитись...
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18.08.2020 13:37 Ответить
Я сам сьогодні вранці прочитав у нашому ізраїльському сайті що уряд України заборонив прибуття хасидів до Умані.Вважаю,що це правильно,не треба поширювати хворобу.
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18.08.2020 13:38 Ответить
Хе хе...конечно же нет, и не будет. Деньжата, знаете ли, не пахнут.)
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18.08.2020 13:40 Ответить
Нечисть хочет запретить приезд хасидов в Украину. Тогда надо чтобы Польша запретила приезд украинцев в Польшу.
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18.08.2020 13:43 Ответить
А мер Умані пообіцяв блок-пости встановити.Шо вже не хоче?
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18.08.2020 13:44 Ответить
Евреи евреи,коугом одни евреи!
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18.08.2020 13:50 Ответить
Українців влада заганяє в червону зону, позбавляє їх права на повноцінне життя, на роботу і вільне пересування. А співвітчизникам хасидам, значить, welcome? То може дійсно немає ніякої небезпеки від віруса, а карантин - це посягання на права народа?
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18.08.2020 13:58 Ответить
Уже были проблемы с тупыми православными мп, теперь намечаются проблемы с дебилами хасидами, не много ли для одной Украины.
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18.08.2020 14:39 Ответить
Запрета нет? Очень плохо!
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18.08.2020 15:57 Ответить
страной правят зеленые дегенераты, поэтому не надо удивляться .
вот я посмотрю что эти дегенераты запоют когда через неделю, две количество заболевших короной будет зашкаливать .
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18.08.2020 16:17 Ответить
Ограничение на ЧИСЛО паломников. Вроде как 7 тысяч...
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18.08.2020 16:45 Ответить
Х+асиды !Забирайте своего НайхМана в Израиль и

ТАМ
у с т р а и в а й т е свои шабаши.
*****

https://censor.net/news/252700/v_umani_hasidy_zatopili_gorodskuyu_sotsslujbu_zabiv_kanalizatsiyu_musorom
https://censor.net/news/252700/v_umani_hasidy_zatopili_gorodskuyu_sotsslujbu_zabiv_kanalizatsiyu_musorom
Заборони на в'їзд хасидів в Україну немає, - Об'єднана єврейська громада України - Цензор.НЕТ 6268
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20.08.2020 09:57 Ответить
 
 