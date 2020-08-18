Запрета на въезд хасидов в Украину нет, - Объединенная еврейская община Украины
Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) во избежание манипуляций акцентирует внимание на том, что предложение Министерства внутренних дел от 17 августа 2020 года о вводе технических ограничений не является запретом на въезд брацлавских хасидов на территорию Украины.
Об этом говорится в заявлении ОЕОУ, передает Цензор.НЕТ.
"Стоит отметить, что в сообщении МВД нет ни одного слова о запрете на въезд иностранцам, а речь идет лишь о неких "технических ограничениях", суть которых не объяснялась. Более того, по информации ОЕОУ, на данный момент технически запрет невозможно ввести, так как в Умани уже присутствует определенное количество паломников", -говорится в заявлении.
"Призываем дождаться официального постановления Кабинета министров Украины, а также разъяснений того, что является "техническими ограничениями". ОЕОУ призывает не спекулировать на сообщении МВД, так как во многих украинских СМИ появилась информация о том, что въезд запрещен, что вводит в заблуждение", - резюмировали в ОЕОУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нормальные такие антисемиты.
так надо сделать запрет! ...а хасидам гулять в Украину без проблем
ну и хай себе присутствуют.
в масках и по домам.
а новых не пускать
а если штрафовать каждый час на 17 тысяч, то это подействует на религиозные убеждения очень быстро
Цікаво, звідки ви такі впороті дебіли беретесь?
Ну чисто жидівська манера вести діалог - як вони називаються. От блін...
https://112.ua/politika/izrail-prosit-ukrainu-peredat-ostanki-rabbi-nahmana-419430.html
https://jewishnews.com.ua/society/izrail-snova-poprosil-perenesti-mogilu-rabbi-naxmana-iz-umani
https://gordonua.com/news/society/izrailskiy-mid-poprosil-ukrainu-perenesti-ostanki-ravvina-nahmana-v-izrail-smi-216132.html
https://ua.news/ru/izrayil-prosit-eksgumatsiyi-rabina-nahmana-v-umani-zmi/
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/237982
У нас что, комментаторы пейсатые, объединенная еврейская община уже власть?!
А лживые украинские СМИ написали что хасидам запретили въезд в Украину.
Или вам, попросту, до лампочки, что в Украину во время пандемии может приехать около 100 тысяч иностранцев, начисто пренебрегающих правилами гигиены?
Обычно так пишут, когда ответить нечего.
Ой-вей, так проходите мимо!
вот я посмотрю что эти дегенераты запоют когда через неделю, две количество заболевших короной будет зашкаливать .
ТАМ
у с т р а и в а й т е свои шабаши.
*****
https://censor.net/news/252700/v_umani_hasidy_zatopili_gorodskuyu_sotsslujbu_zabiv_kanalizatsiyu_musorom
https://censor.net/news/252700/v_umani_hasidy_zatopili_gorodskuyu_sotsslujbu_zabiv_kanalizatsiyu_musorom