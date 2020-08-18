Детсады должны обеспечить масками детей и своих сотрудников, - Минобразования

Государственный эксперт Директората дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования Министерства образования и науки Украины Анна Грищенко заявила, что детям и работникам детсадов защитные маски должны предоставить учебные заведения, а не родители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

У Грищенко спросили, должны ли родители закупать все материалы для создания безопасных условий для детей в учреждениях дошкольного образования в условиях пандемии.

Она отметила, что большинство детских садов в Украине находятся в коммунальной собственности.

"Поэтому обеспечение этих садов и других относится к компетенции учредителей этих заведений. Поэтому именно основатели учреждений дошкольного образования должны обеспечивать заведения всеми необходимыми средствами безопасности: масками, антисептиками и другими необходимыми материалами в этот период", - объяснила Грищенко.

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