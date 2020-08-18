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Новости Коронавирус и карантин
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Детсады должны обеспечить масками детей и своих сотрудников, - Минобразования

Детсады должны обеспечить масками детей и своих сотрудников, - Минобразования

Государственный эксперт Директората дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования Министерства образования и науки Украины Анна Грищенко заявила, что детям и работникам детсадов защитные маски должны предоставить учебные заведения, а не родители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

У Грищенко спросили, должны ли родители закупать все материалы для создания безопасных условий для детей в учреждениях дошкольного образования в условиях пандемии.

Она отметила, что большинство детских садов в Украине находятся в коммунальной собственности.

"Поэтому обеспечение этих садов и других относится к компетенции учредителей этих заведений. Поэтому именно основатели учреждений дошкольного образования должны обеспечивать заведения всеми необходимыми средствами безопасности: масками, антисептиками и другими необходимыми материалами в этот период", - объяснила Грищенко.

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Автор: 

детсад (430) карантин (16729) Минобразования (1740) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Гроші ж з фонду боротьби з коронавірусом вже роздали, тож хай місцеві громади самі викручуються...

Детсады должны обеспечить масками детей и своих сотрудников, - Минобразования - Цензор.НЕТ 2448
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18.08.2020 13:50 Ответить
+6
Псувати дітям здоров'я масками.Щоб діти вдихали,те що видихають.
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18.08.2020 13:52 Ответить
+6
"Здравствуйте родители. Где вы работаете и чем вы можете помочь детскому саду?" (С)
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18.08.2020 13:55 Ответить
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Гроші ж з фонду боротьби з коронавірусом вже роздали, тож хай місцеві громади самі викручуються...

Детсады должны обеспечить масками детей и своих сотрудников, - Минобразования - Цензор.НЕТ 2448
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18.08.2020 13:50 Ответить
Всі винні, лише держава нікому нічого не винна !!)))
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18.08.2020 13:58 Ответить
В мене є виробництво масок, можу пошити дитячі маски.
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18.08.2020 14:29 Ответить
Обеспечить так же, как зелень? Толкнуть в "Епицентр"?
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18.08.2020 13:51 Ответить
Псувати дітям здоров'я масками.Щоб діти вдихали,те що видихають.
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18.08.2020 13:52 Ответить
Их здоровье детей не интересует, главное - страх ответственности за свою профнепригодность в проведении классического карантина в очагах. Поэтому готовы сделать заложниками своей дремучести кого угодно. Можно будет всегда бездоказательно обвинить в распространении инфекций руководителей, которые не одели на детей вредные для них намордники и не травили их дезхимией.
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18.08.2020 14:20 Ответить
Каким образом эти очаги выявлять - одним тестом или по симптомам при отрицательном результате, как сейчас?
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18.08.2020 14:48 Ответить
Так же, как и выявляли десятилетиями до этого во всем мире - быстрыми эпидемическими расследованиями. Проверено и доказана эффективность этого временем и результатами.
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18.08.2020 16:49 Ответить
По секрету: на детей маски не напяливают, может, не везде, но стерильность в детсадах... как-то в совке уже игрались в нее в роддомах... доигрались до устойчивой флоры.
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18.08.2020 14:59 Ответить
По секрету - прочитайте дремучие "рекомендации" минздрава по маскам в школах. Стерильность нужна в операционных, в реальной жизни она вредна.
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18.08.2020 16:52 Ответить
Родителям приготовиться...
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18.08.2020 13:54 Ответить
обдирать будут родителей ,и эти маски выльется примерно в штуку в месяц,если менять их как полагается ------------ это неподъемно для родителей
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18.08.2020 13:55 Ответить
"Здравствуйте родители. Где вы работаете и чем вы можете помочь детскому саду?" (С)
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18.08.2020 13:55 Ответить
Они сделают все, чтобы эпидемия разрасталась. ЧС - единственный шанс остаться при власти.(с)
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18.08.2020 13:56 Ответить
Уже гнилоВООЗ и то требует не вводить новых карантинов. Как обосновывать будут - украинским штаммом?
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18.08.2020 14:10 Ответить
А держава , як завжди ,осторонь !!!)))
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18.08.2020 13:56 Ответить
А где Вы "державу" увидели? Есть только страна Украина, на территории которой так и не создано полноценное патриотичное государство.
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18.08.2020 14:23 Ответить
Детсады должны обеспечить масками детей и своих сотрудников, - Минобразования - Цензор.НЕТ 8802
Детсады должны обеспечить масками детей и своих сотрудников, - Минобразования - Цензор.НЕТ 1182
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18.08.2020 13:59 Ответить
Ще не все вкрали.
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18.08.2020 14:01 Ответить
А как сделать маски по 30коп за штуку - это не к правительству? Видел на Али станок, печатающий маски. Пишут, что себестоимость 3-5 центов. Печатает 200тыс штук в сутки. Лучше Мрию сгонять за готовыми по15 грв!
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18.08.2020 14:02 Ответить
Пишут что тебе - премия полагается, догадался прочитать шо пишут и теперь все бросятся покупать станки и печатать. Продавать с наваром и все станут богаче - Нобелевская премия по чтению того что пишут и по экономике
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18.08.2020 14:18 Ответить
Во-первых,не "ты",хамовато как-то звучит.. Жалко,что приходится растолковывать простейшие вещи. Хотите - лепите маски.я вообщето про функции правительства.Сделать так,чтобы было.А не раздавать дурные вказивки садикам.
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25.08.2020 16:03 Ответить
А что, с женой там сидите? Не знал. Уже бы завалили этими масками всех, будь так как вы с женой сказал. А шо, вас забанили шо неделю отвечали? У жены аккаунта тут нету разве?
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25.08.2020 16:20 Ответить
Поц,что тут скажешь....
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26.08.2020 10:23 Ответить
странное имя у тебя))
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26.08.2020 13:55 Ответить
В Совке масками детей обеспечивали.
Дитсадки мають забезпечити масками дітей і своїх співробітників, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 7390
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18.08.2020 14:08 Ответить
Бьют по слабуму месту берут в заложники детей. Раз сами не покупаете маски и не носите то через детей заставим. Не одно иследование не потвердило что ношение маски дает ользу а вот вред однозначиный дышать выделениеями организма это шо жевать собственные сопли.
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18.08.2020 14:11 Ответить
Зеленокеді інфантили не вкрс, що у дитсадках немає свого бюджету. Пробачте їх за їх убогість.
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18.08.2020 14:21 Ответить
Госрезерв растащили обычные мыши, а фонд коронавируса - летучие? Даже масками не могут обеспечить школы и детсады. Всю ответственность сбросили на местные советы,школы, детсады и родителей....На что и способен кабмин, так это давать рекомендации.
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18.08.2020 14:25 Ответить
це ж скыльки бабла можна розпиляти.
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18.08.2020 14:39 Ответить
Это понимать так Мин - чего рисует болезнь и цену лекарств и ты должен больной или здоровый на них потратися пока не удавили. Где постанова чтоб этих прохиндеев можно было посадить за их вымогательство и нарешение законов и конституции. После смены власти.
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18.08.2020 14:48 Ответить
На кого менять собрался?
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18.08.2020 14:53 Ответить
Обсуждать можно не на кого, а на что. Систему менять надо все прогнило как сказал один слесарь Отношение к средствам производства владение, распоряжение, пользование. Как в Норвегии, Швейцарии для начала. Был бы запрос.
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18.08.2020 15:13 Ответить
Козлины, вы УХУели!
Детсадовцы должны заняться самообеспечением!
Куда просрали 60 лярдов?
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18.08.2020 14:50 Ответить
Детям вообще-то противопоказано одевать маски, могут быть очень большие проблемы с лёгкими. Согласен кто нибудь из мерзопакостных взять на себя ответственность за здоровье и жизнь малышей?
Дети ведь не болеют, но говорят, что являются переносчиками, так пускай все остальные возрастные категории и берегутся.
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18.08.2020 15:59 Ответить
А ДЕНЬГИ на закупку масок им выделили?
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25.08.2020 17:05 Ответить
 
 