Дитсадки мають забезпечити масками дітей і своїх співробітників, - Міносвіти
Жержавний експерт Директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України Ганна Грищенко заявила, що дітям і працівникам дитсадків захисні маски мають надати навчальні заклади, а не батьки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
У Грищенко запитали, чи мають батьки закуповувати всі матеріали для створення безпечних умов для їхніх дітей у закладах дошкільної освіти в умовах пандемії.
Вона зауважила, що більшість дитсадків в Україні перебувають у комунальній власності.
"Тому забезпечення цих садочків та інших належить до компетенції засновників тих закладів. Тому саме засновники закладів дошкільної освіти мають забезпечувати заклади усіма необхідними засобами безпеки: масками, антисептиками та іншими необхідними матеріалами в цей період", - відповіла вона.
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Детсадовцы должны заняться самообеспечением!
Куда просрали 60 лярдов?
Дети ведь не болеют, но говорят, что являются переносчиками, так пускай все остальные возрастные категории и берегутся.