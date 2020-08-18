УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11005 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 296 37

Дитсадки мають забезпечити масками дітей і своїх співробітників, - Міносвіти

Дитсадки мають забезпечити масками дітей і своїх співробітників, - Міносвіти

Жержавний експерт Директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України Ганна Грищенко заявила, що дітям і працівникам дитсадків захисні маски мають надати навчальні заклади, а не батьки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

У Грищенко запитали, чи мають батьки закуповувати всі матеріали для створення безпечних умов для їхніх дітей у закладах дошкільної освіти в умовах пандемії.

Вона зауважила, що більшість дитсадків в Україні перебувають у комунальній власності.

"Тому забезпечення цих садочків та інших належить до компетенції засновників тих закладів. Тому саме засновники закладів дошкільної освіти мають забезпечувати заклади усіма необхідними засобами безпеки: масками, антисептиками та іншими необхідними матеріалами в цей період", - відповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 68-річна жінка загинула під час спалювання сміття на території дитсадка у Львові, - Нацполіція

Автор: 

дитячий садок (365) карантин (18172) Міносвіти (1422) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Гроші ж з фонду боротьби з коронавірусом вже роздали, тож хай місцеві громади самі викручуються...

Детсады должны обеспечить масками детей и своих сотрудников, - Минобразования - Цензор.НЕТ 2448
показати весь коментар
18.08.2020 13:50 Відповісти
+6
Псувати дітям здоров'я масками.Щоб діти вдихали,те що видихають.
показати весь коментар
18.08.2020 13:52 Відповісти
+6
"Здравствуйте родители. Где вы работаете и чем вы можете помочь детскому саду?" (С)
показати весь коментар
18.08.2020 13:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гроші ж з фонду боротьби з коронавірусом вже роздали, тож хай місцеві громади самі викручуються...

Детсады должны обеспечить масками детей и своих сотрудников, - Минобразования - Цензор.НЕТ 2448
показати весь коментар
18.08.2020 13:50 Відповісти
Всі винні, лише держава нікому нічого не винна !!)))
показати весь коментар
18.08.2020 13:58 Відповісти
В мене є виробництво масок, можу пошити дитячі маски.
показати весь коментар
18.08.2020 14:29 Відповісти
Обеспечить так же, как зелень? Толкнуть в "Епицентр"?
показати весь коментар
18.08.2020 13:51 Відповісти
Псувати дітям здоров'я масками.Щоб діти вдихали,те що видихають.
показати весь коментар
18.08.2020 13:52 Відповісти
Их здоровье детей не интересует, главное - страх ответственности за свою профнепригодность в проведении классического карантина в очагах. Поэтому готовы сделать заложниками своей дремучести кого угодно. Можно будет всегда бездоказательно обвинить в распространении инфекций руководителей, которые не одели на детей вредные для них намордники и не травили их дезхимией.
показати весь коментар
18.08.2020 14:20 Відповісти
Каким образом эти очаги выявлять - одним тестом или по симптомам при отрицательном результате, как сейчас?
показати весь коментар
18.08.2020 14:48 Відповісти
Так же, как и выявляли десятилетиями до этого во всем мире - быстрыми эпидемическими расследованиями. Проверено и доказана эффективность этого временем и результатами.
показати весь коментар
18.08.2020 16:49 Відповісти
По секрету: на детей маски не напяливают, может, не везде, но стерильность в детсадах... как-то в совке уже игрались в нее в роддомах... доигрались до устойчивой флоры.
показати весь коментар
18.08.2020 14:59 Відповісти
По секрету - прочитайте дремучие "рекомендации" минздрава по маскам в школах. Стерильность нужна в операционных, в реальной жизни она вредна.
показати весь коментар
18.08.2020 16:52 Відповісти
Родителям приготовиться...
показати весь коментар
18.08.2020 13:54 Відповісти
обдирать будут родителей ,и эти маски выльется примерно в штуку в месяц,если менять их как полагается ------------ это неподъемно для родителей
показати весь коментар
18.08.2020 13:55 Відповісти
"Здравствуйте родители. Где вы работаете и чем вы можете помочь детскому саду?" (С)
показати весь коментар
18.08.2020 13:55 Відповісти
Они сделают все, чтобы эпидемия разрасталась. ЧС - единственный шанс остаться при власти.(с)
показати весь коментар
18.08.2020 13:56 Відповісти
Уже гнилоВООЗ и то требует не вводить новых карантинов. Как обосновывать будут - украинским штаммом?
показати весь коментар
18.08.2020 14:10 Відповісти
А держава , як завжди ,осторонь !!!)))
показати весь коментар
18.08.2020 13:56 Відповісти
А где Вы "державу" увидели? Есть только страна Украина, на территории которой так и не создано полноценное патриотичное государство.
показати весь коментар
18.08.2020 14:23 Відповісти
Детсады должны обеспечить масками детей и своих сотрудников, - Минобразования - Цензор.НЕТ 8802
Детсады должны обеспечить масками детей и своих сотрудников, - Минобразования - Цензор.НЕТ 1182
показати весь коментар
18.08.2020 13:59 Відповісти
Ще не все вкрали.
показати весь коментар
18.08.2020 14:01 Відповісти
А как сделать маски по 30коп за штуку - это не к правительству? Видел на Али станок, печатающий маски. Пишут, что себестоимость 3-5 центов. Печатает 200тыс штук в сутки. Лучше Мрию сгонять за готовыми по15 грв!
показати весь коментар
18.08.2020 14:02 Відповісти
Пишут что тебе - премия полагается, догадался прочитать шо пишут и теперь все бросятся покупать станки и печатать. Продавать с наваром и все станут богаче - Нобелевская премия по чтению того что пишут и по экономике
показати весь коментар
18.08.2020 14:18 Відповісти
Во-первых,не "ты",хамовато как-то звучит.. Жалко,что приходится растолковывать простейшие вещи. Хотите - лепите маски.я вообщето про функции правительства.Сделать так,чтобы было.А не раздавать дурные вказивки садикам.
показати весь коментар
25.08.2020 16:03 Відповісти
А что, с женой там сидите? Не знал. Уже бы завалили этими масками всех, будь так как вы с женой сказал. А шо, вас забанили шо неделю отвечали? У жены аккаунта тут нету разве?
показати весь коментар
25.08.2020 16:20 Відповісти
Поц,что тут скажешь....
показати весь коментар
26.08.2020 10:23 Відповісти
странное имя у тебя))
показати весь коментар
26.08.2020 13:55 Відповісти
В Совке масками детей обеспечивали.
Дитсадки мають забезпечити масками дітей і своїх співробітників, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 7390
показати весь коментар
18.08.2020 14:08 Відповісти
Бьют по слабуму месту берут в заложники детей. Раз сами не покупаете маски и не носите то через детей заставим. Не одно иследование не потвердило что ношение маски дает ользу а вот вред однозначиный дышать выделениеями организма это шо жевать собственные сопли.
показати весь коментар
18.08.2020 14:11 Відповісти
Зеленокеді інфантили не вкрс, що у дитсадках немає свого бюджету. Пробачте їх за їх убогість.
показати весь коментар
18.08.2020 14:21 Відповісти
Госрезерв растащили обычные мыши, а фонд коронавируса - летучие? Даже масками не могут обеспечить школы и детсады. Всю ответственность сбросили на местные советы,школы, детсады и родителей....На что и способен кабмин, так это давать рекомендации.
показати весь коментар
18.08.2020 14:25 Відповісти
це ж скыльки бабла можна розпиляти.
показати весь коментар
18.08.2020 14:39 Відповісти
Это понимать так Мин - чего рисует болезнь и цену лекарств и ты должен больной или здоровый на них потратися пока не удавили. Где постанова чтоб этих прохиндеев можно было посадить за их вымогательство и нарешение законов и конституции. После смены власти.
показати весь коментар
18.08.2020 14:48 Відповісти
На кого менять собрался?
показати весь коментар
18.08.2020 14:53 Відповісти
Обсуждать можно не на кого, а на что. Систему менять надо все прогнило как сказал один слесарь Отношение к средствам производства владение, распоряжение, пользование. Как в Норвегии, Швейцарии для начала. Был бы запрос.
показати весь коментар
18.08.2020 15:13 Відповісти
Козлины, вы УХУели!
Детсадовцы должны заняться самообеспечением!
Куда просрали 60 лярдов?
показати весь коментар
18.08.2020 14:50 Відповісти
Детям вообще-то противопоказано одевать маски, могут быть очень большие проблемы с лёгкими. Согласен кто нибудь из мерзопакостных взять на себя ответственность за здоровье и жизнь малышей?
Дети ведь не болеют, но говорят, что являются переносчиками, так пускай все остальные возрастные категории и берегутся.
показати весь коментар
18.08.2020 15:59 Відповісти
А ДЕНЬГИ на закупку масок им выделили?
показати весь коментар
25.08.2020 17:05 Відповісти
 
 