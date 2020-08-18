Дитсадки мають забезпечити масками дітей і своїх співробітників, - Міносвіти

Жержавний експерт Директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України Ганна Грищенко заявила, що дітям і працівникам дитсадків захисні маски мають надати навчальні заклади, а не батьки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

У Грищенко запитали, чи мають батьки закуповувати всі матеріали для створення безпечних умов для їхніх дітей у закладах дошкільної освіти в умовах пандемії.

Вона зауважила, що більшість дитсадків в Україні перебувають у комунальній власності.

"Тому забезпечення цих садочків та інших належить до компетенції засновників тих закладів. Тому саме засновники закладів дошкільної освіти мають забезпечувати заклади усіма необхідними засобами безпеки: масками, антисептиками та іншими необхідними матеріалами в цей період", - відповіла вона.

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