Минцифры планирует создать автоматизированную систему управления отходами, - замминистра Выскуб
В планах Министерства цифровой трансформации – автоматизировать полный жизненный цикл системы управления отходами от рождения до его утилизации или помещения в хранилище
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Экология - приоритетная сфера цифровой трансформации. Там есть мощные проекты - и антикоррупционные, и социально важные... Мы хотим сделать полный цикл, чтобы отслеживать все отходы: сколько сгенерировано, куда доехали. То есть сделать полный жизненный цикл автоматизации системы управления отходами от рождения до его утилизации или хранения в хранилище", - рассказал он.
По его словам, в этой сфере существует негативная ситуация с разрешениями на отходы, так как, невзирая на получение организациями разрешения сгенерировать определенное количество отходов в год, не все в конечном итоге их утилизируют.
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Зачем мусор отслеживать как будто это смартфон из Китая? Да и почему я как налогоплатильщик за это должен платить?!
Увы. Всякие лозунги о цифровизации - замануха и повод для распила. В стране, где нет хозяина, там теряется смысл жизни. Власть - го*но!
360 миллионов тон отходов
из них 250 - промышленные, вопросами РЕГУЛИРОВАНИЯ рециркуляции которых последние 30 лет НИКТО не заморачивался...
куда поехали отходы - пусть спросят у Шлаковой горы Мариуполя