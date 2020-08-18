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Минцифры планирует создать автоматизированную систему управления отходами, - замминистра Выскуб

Минцифры планирует создать автоматизированную систему управления отходами, - замминистра Выскуб

В планах Министерства цифровой трансформации – автоматизировать полный жизненный цикл системы управления отходами от рождения до его утилизации или помещения в хранилище

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Экология - приоритетная сфера цифровой трансформации. Там есть мощные проекты - и антикоррупционные, и социально важные... Мы хотим сделать полный цикл, чтобы отслеживать все отходы: сколько сгенерировано, куда доехали. То есть сделать полный жизненный цикл автоматизации системы управления отходами от рождения до его утилизации или хранения в хранилище", - рассказал он.

По его словам, в этой сфере существует негативная ситуация с разрешениями на отходы, так как, невзирая на получение организациями разрешения сгенерировать определенное количество отходов в год, не все в конечном итоге их утилизируют.

Читайте на Цензор.НЕТ также: Рада приняла за основу законопроект об управлении отходами

экология (1611) отходы (94) Выскуб Алексей (8) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+4
Минцифры планирует создать автоматизированную систему управления отходами, - замминистра Выскуб - Цензор.НЕТ 1851..........такую ?
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18.08.2020 15:07 Ответить
+2
И зелеными отходами в том числе?
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18.08.2020 15:05 Ответить
+1
Нет теперь Садовый будет его по всей Украине через Укрпочту рассылать. А тебе в смартфоне счет будет приходить за лвовский мусор!
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18.08.2020 15:13 Ответить
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И зелеными отходами в том числе?
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18.08.2020 15:05 Ответить
не мешало бы начать с доходов ********** компании
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18.08.2020 15:16 Ответить
Минцифры планирует создать автоматизированную систему управления отходами, - замминистра Выскуб - Цензор.НЕТ 1851..........такую ?
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18.08.2020 15:07 Ответить
А что идея покакал пописял тебе сразу счет!
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18.08.2020 15:15 Ответить
Тобто сміття зі Львова не поїде в Збараж?
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18.08.2020 15:08 Ответить
Нет теперь Садовый будет его по всей Украине через Укрпочту рассылать. А тебе в смартфоне счет будет приходить за лвовский мусор!
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18.08.2020 15:13 Ответить
Давно создана. "Новини від ТСН" називається.
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18.08.2020 15:14 Ответить
Что-то вся эта история похожа на распил бюджетных денег!
Зачем мусор отслеживать как будто это смартфон из Китая? Да и почему я как налогоплатильщик за это должен платить?!
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18.08.2020 15:14 Ответить
...а нафига? Если отходы собираются линять самолетом или вертолетом - есть АСУ УВД, если ж/д - аналогичная система, если на авто - сабаков-рюкзакян везде камер натыкал
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18.08.2020 15:17 Ответить
І все це буде за рахунок платників податків. А більш реальна схема - підняти в кілька разів плату за утилізацію відходів.
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18.08.2020 15:19 Ответить
Недавно встречал в Жулянах своих гостей - друзей, уехавших на ПМЖ в Европу. При выходе с терминала шли с чемоданами на колесиках, и практически нет ни одного нормального пешеходного маршрута, чтобы были съезды, уклоны, а не бордюры и рытвины. Ждали 40 минут троллейбуса, когда пришел, одна женщина возмутилась: "что так долго ждать". Водитель: "вопросы не ко мне! я еду по расписанию". Дальше попали в душное (вонючее!), грязное метро. Мои друзья не выдержали: "Извини, страна - го*но! и власть - го*но! и все стало намного хуже!"
Увы. Всякие лозунги о цифровизации - замануха и повод для распила. В стране, где нет хозяина, там теряется смысл жизни. Власть - го*но!
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18.08.2020 15:28 Ответить
Мова про цифрові відходи...
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18.08.2020 15:38 Ответить
"сфері існує негативна ситуація з дозволами на відходи, так як, незважаючи на отримання організаціями дозволу згенерувати певну кількість відходів на рік, не всі в кінцевому підсумку їх утилізують" - упс
360 миллионов тон отходов
из них 250 - промышленные, вопросами РЕГУЛИРОВАНИЯ рециркуляции которых последние 30 лет НИКТО не заморачивался...
куда поехали отходы - пусть спросят у Шлаковой горы Мариуполя
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18.08.2020 17:41 Ответить
 
 