Мінцифри планує створити автоматизовану систему управління відходами, - заступник міністра Вискуб

У планах Міністерства цифрової трансформації - автоматизувати повний життєвий цикл системи управління відходами від народження до утилізації або переміщення в сховище.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Екологія - пріоритетна сфера цифрової трансформації. Там є потужні проєкти - і антикорупційні, і соціально важливі ... Ми хочемо зробити повний цикл, щоб відстежувати всі відходи: скільки згенеровано, куди доїхали. Тобто зробити повний життєвий цикл автоматизації системи управління відходами від народження до його утилізації або зберігання в сховищі", - розповів він.

За його словами, в цій сфері існує негативна ситуація з дозволами на відходи, оскільки, незважаючи на отримання організаціями дозволу згенерувати певну кількість відходів на рік, не всі в кінцевому підсумку їх утилізують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада прийняла за основу законопроєкт про управління відходами