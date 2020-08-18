Мінцифри планує створити автоматизовану систему управління відходами, - заступник міністра Вискуб
У планах Міністерства цифрової трансформації - автоматизувати повний життєвий цикл системи управління відходами від народження до утилізації або переміщення в сховище.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Екологія - пріоритетна сфера цифрової трансформації. Там є потужні проєкти - і антикорупційні, і соціально важливі ... Ми хочемо зробити повний цикл, щоб відстежувати всі відходи: скільки згенеровано, куди доїхали. Тобто зробити повний життєвий цикл автоматизації системи управління відходами від народження до його утилізації або зберігання в сховищі", - розповів він.
За його словами, в цій сфері існує негативна ситуація з дозволами на відходи, оскільки, незважаючи на отримання організаціями дозволу згенерувати певну кількість відходів на рік, не всі в кінцевому підсумку їх утилізують.
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Зачем мусор отслеживать как будто это смартфон из Китая? Да и почему я как налогоплатильщик за это должен платить?!
Увы. Всякие лозунги о цифровизации - замануха и повод для распила. В стране, где нет хозяина, там теряется смысл жизни. Власть - го*но!
360 миллионов тон отходов
из них 250 - промышленные, вопросами РЕГУЛИРОВАНИЯ рециркуляции которых последние 30 лет НИКТО не заморачивался...
куда поехали отходы - пусть спросят у Шлаковой горы Мариуполя