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Новини
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Мінцифри планує створити автоматизовану систему управління відходами, - заступник міністра Вискуб

Мінцифри планує створити автоматизовану систему управління відходами, - заступник міністра Вискуб

У планах Міністерства цифрової трансформації - автоматизувати повний життєвий цикл системи управління відходами від народження до утилізації або переміщення в сховище.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Екологія - пріоритетна сфера цифрової трансформації. Там є потужні проєкти - і антикорупційні, і соціально важливі ... Ми хочемо зробити повний цикл, щоб відстежувати всі відходи: скільки згенеровано, куди доїхали. Тобто зробити повний життєвий цикл автоматизації системи управління відходами від народження до його утилізації або зберігання в сховищі", - розповів він.

За його словами, в цій сфері існує негативна ситуація з дозволами на відходи, оскільки, незважаючи на отримання організаціями дозволу згенерувати певну кількість відходів на рік, не всі в кінцевому підсумку їх утилізують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада прийняла за основу законопроєкт про управління відходами

Автор: 

екологія (1362) відходи (135) Вискуб Олексій (6) Мінцифри (1217)


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Топ коментарі
+4
Минцифры планирует создать автоматизированную систему управления отходами, - замминистра Выскуб - Цензор.НЕТ 1851..........такую ?
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18.08.2020 15:07 Відповісти
+2
И зелеными отходами в том числе?
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18.08.2020 15:05 Відповісти
+1
Нет теперь Садовый будет его по всей Украине через Укрпочту рассылать. А тебе в смартфоне счет будет приходить за лвовский мусор!
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18.08.2020 15:13 Відповісти
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И зелеными отходами в том числе?
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18.08.2020 15:05 Відповісти
не мешало бы начать с доходов ********** компании
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18.08.2020 15:16 Відповісти
Минцифры планирует создать автоматизированную систему управления отходами, - замминистра Выскуб - Цензор.НЕТ 1851..........такую ?
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18.08.2020 15:07 Відповісти
А что идея покакал пописял тебе сразу счет!
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18.08.2020 15:15 Відповісти
Тобто сміття зі Львова не поїде в Збараж?
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18.08.2020 15:08 Відповісти
Нет теперь Садовый будет его по всей Украине через Укрпочту рассылать. А тебе в смартфоне счет будет приходить за лвовский мусор!
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18.08.2020 15:13 Відповісти
Давно создана. "Новини від ТСН" називається.
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18.08.2020 15:14 Відповісти
Что-то вся эта история похожа на распил бюджетных денег!
Зачем мусор отслеживать как будто это смартфон из Китая? Да и почему я как налогоплатильщик за это должен платить?!
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18.08.2020 15:14 Відповісти
...а нафига? Если отходы собираются линять самолетом или вертолетом - есть АСУ УВД, если ж/д - аналогичная система, если на авто - сабаков-рюкзакян везде камер натыкал
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18.08.2020 15:17 Відповісти
І все це буде за рахунок платників податків. А більш реальна схема - підняти в кілька разів плату за утилізацію відходів.
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18.08.2020 15:19 Відповісти
Недавно встречал в Жулянах своих гостей - друзей, уехавших на ПМЖ в Европу. При выходе с терминала шли с чемоданами на колесиках, и практически нет ни одного нормального пешеходного маршрута, чтобы были съезды, уклоны, а не бордюры и рытвины. Ждали 40 минут троллейбуса, когда пришел, одна женщина возмутилась: "что так долго ждать". Водитель: "вопросы не ко мне! я еду по расписанию". Дальше попали в душное (вонючее!), грязное метро. Мои друзья не выдержали: "Извини, страна - го*но! и власть - го*но! и все стало намного хуже!"
Увы. Всякие лозунги о цифровизации - замануха и повод для распила. В стране, где нет хозяина, там теряется смысл жизни. Власть - го*но!
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18.08.2020 15:28 Відповісти
Мова про цифрові відходи...
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18.08.2020 15:38 Відповісти
"сфері існує негативна ситуація з дозволами на відходи, так як, незважаючи на отримання організаціями дозволу згенерувати певну кількість відходів на рік, не всі в кінцевому підсумку їх утилізують" - упс
360 миллионов тон отходов
из них 250 - промышленные, вопросами РЕГУЛИРОВАНИЯ рециркуляции которых последние 30 лет НИКТО не заморачивался...
куда поехали отходы - пусть спросят у Шлаковой горы Мариуполя
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18.08.2020 17:41 Відповісти
 
 