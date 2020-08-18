В Минске погиб 19-летний участник протестов. МВД РБ сообщает, что на него совершила наезд легковушка

По данным МВД Беларуси, в Минске на Партизанском проспекте погиб 19-летний участник "массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Naviny.by", об этом сообщила пресс-секретарь милицейского ведомства Ольга Чемоданова.

"На Партизанском проспекте водитель "Рено" совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части", - отметила представитель МВД.

Травмы, полученные в результате ДТП, оказались для парня не совместимыми с жизнью - он умер на месте.

Чемоданова утверждает, что парень "являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни".

По ее словам, "непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель "Фольксвагена" и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса "Рено"

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