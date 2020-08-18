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Новости Революция в Беларуси
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В Минске погиб 19-летний участник протестов. МВД РБ сообщает, что на него совершила наезд легковушка

В Минске погиб 19-летний участник протестов. МВД РБ сообщает, что на него совершила наезд легковушка

По данным МВД Беларуси, в Минске на Партизанском проспекте погиб 19-летний участник "массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Naviny.by", об этом сообщила пресс-секретарь милицейского ведомства Ольга Чемоданова.

"На Партизанском проспекте водитель "Рено" совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части", - отметила представитель МВД.

Травмы, полученные в результате ДТП, оказались для парня не совместимыми с жизнью - он умер на месте.

Чемоданова утверждает, что парень "являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни".

По ее словам, "непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель "Фольксвагена" и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса "Рено"

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Автор: 

Беларусь (7937) смерть (9261)


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Топ комментарии
+6
Ну раз не послушался и не ушел с дороги - давить, конечно.
В ПДД любой страны так и написано.
Или этот водила тоже под осон косит и думает, что ему ничо ни будит?
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18.08.2020 15:34 Ответить
+4
Все умершие в период пандемии считаются жертвами коронавируса, а все погибшие в ДТП в период протестов - жертвами кровавого Луки.
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18.08.2020 15:39 Ответить
+3
Не бояться вбивати молодь ?
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18.08.2020 15:34 Ответить
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Не бояться вбивати молодь ?
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18.08.2020 15:34 Ответить
Ну раз не послушался и не ушел с дороги - давить, конечно.
В ПДД любой страны так и написано.
Или этот водила тоже под осон косит и думает, что ему ничо ни будит?
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18.08.2020 15:34 Ответить
*омон
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18.08.2020 15:35 Ответить
...ничего не будет.
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18.08.2020 15:43 Ответить
да не надо раздувать ИДИОТОВ и мразей хватает везде со всех сторон... ему же сказали нафиг с проезжей части а нет наколотый или пьяный или тупой и наглый пофигист.. и кто ему виноват ОН САМ И ЕСТЬ..
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18.08.2020 16:10 Ответить
Якби я їхав в темряві і хтось бродив по дорозі, до мої фрази не можна було б застосувати "попросив".
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18.08.2020 15:37 Ответить
Все умершие в период пандемии считаются жертвами коронавируса, а все погибшие в ДТП в период протестов - жертвами кровавого Луки.
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18.08.2020 15:39 Ответить
Не зрозуміло тільки до чого тут масові заворушення, якщо це звичайне дтп з вини обох сторін.
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18.08.2020 15:40 Ответить
Притосм что если куча народу устраивает хороводы с цветами на проезжей части, включая темное время суток, то вероятность ДТП возрастает.
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18.08.2020 15:44 Ответить
лукашеску сказал ментам, раз участник протеста, значит убивать и оправдывать наезды на них..
лукашеску трясется над своим ублюдком колинькой, а чужих детей убивает..
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18.08.2020 15:43 Ответить
Лукаческо так перемолотит пол страны! То дтп то упал с велисапеда то кирпич!
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18.08.2020 15:50 Ответить
Цартво небесное, невинно убиенному славянину.
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18.08.2020 16:00 Ответить
Напрасно старушка ждет сына домой,ей скажут она зарыдает.
А Вольво с Фольксвагеном летят стороной и только Рено наезжает.....
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18.08.2020 16:30 Ответить
картофельный фюрер виноват
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18.08.2020 16:34 Ответить
А вот мне кажется, что его сами менты уграли, а на других списывают.
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18.08.2020 19:15 Ответить
Дай бог, не последний!
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18.08.2020 20:46 Ответить
 
 