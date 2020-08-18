Польша начала принимать первых политических беженцев из Беларуси, - замглавы МИД Пшидач
Польша начала принимать первых политических беженцев из Беларуси и открыла путь для тех, кто чувствует себя в опасности из-за политических убеждений.
Об этом сказал заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Он напомнил, что в международном праве существует такая вещь как гуманитарная виза, а также предоставление убежища.
"Но мы в то же время попросили наших консулов и пограничников о скорейшей выдаче виз в ситуации политической угрозы", - сказал Пшидач.
"Есть разного рода просьбы, пока единичные, просьбы о пересечении границы без соответствующих документов. Мы такую тропу для тех, кто по политическим причинам убегает из своей страны, открыли, и она открыта для всех, кто чувствует угрозу" - пояснил заместитель минстра.
Он подчеркнул, что это не является поощрением для выезда из Беларуси, а лишь гарантией на случай проблем.
"Есть случаи, когда в последние дни лица просили о такой поддержке со стороны польского государства и такую поддержку получили", - сказал Пшидач, отвечая на вопрос, кто воспользовался правом на политическое убежище в Польше.
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50 евро сам знаешь неделю пожрать купить.
А вот как сядут на харц4 тогда да все будут оплачивать от вонунга до ГЕЦ
Власть не изменилась.70человек так и не нашли.Рабочий завода, что вчера прокричал Луке-"офицер-застрелись" пропал.Не получилось массовыми избиениями запугать-начали тайком похищать людей.Если человеку грозить опасность из за его убеждений,тюрьма или смерть-ему нужно бежать из страны,чтобы спастись.