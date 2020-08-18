РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11233 посетителя онлайн
Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
3 751 20

Польша начала принимать первых политических беженцев из Беларуси, - замглавы МИД Пшидач

Польша начала принимать первых политических беженцев из Беларуси, - замглавы МИД Пшидач

Польша начала принимать первых политических беженцев из Беларуси и открыла путь для тех, кто чувствует себя в опасности из-за политических убеждений.

Об этом сказал заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Он напомнил, что в международном праве существует такая вещь как гуманитарная виза, а также предоставление убежища.

"Но мы в то же время попросили наших консулов и пограничников о скорейшей выдаче виз в ситуации политической угрозы", - сказал Пшидач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минске погиб 19-летний участник протестов. МВД РБ сообщает, что на него совершила наезд легковушка

"Есть разного рода просьбы, пока единичные, просьбы о пересечении границы без соответствующих документов. Мы такую тропу для тех, кто по политическим причинам убегает из своей страны, открыли, и она открыта для всех, кто чувствует угрозу" - пояснил заместитель минстра.

Он подчеркнул, что это не является поощрением для выезда из Беларуси, а лишь гарантией на случай проблем.

"Есть случаи, когда в последние дни лица просили о такой поддержке со стороны польского государства и такую поддержку получили", - сказал Пшидач, отвечая на вопрос, кто воспользовался правом на политическое убежище в Польше.

Автор: 

беженцы (1659) Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) Польша (8548) репрессии (2771) Пшидач Марцин (16)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Така підтримка говорить лише про те, що зараз Польща має високі стандарти демократії та допомагає дотриманню прав людини не забуваючи про гуманітарні норми.
показать весь комментарий
18.08.2020 15:47 Ответить
+4
А хто тікає, лукашисти чи опозиція?
показать весь комментарий
18.08.2020 15:45 Ответить
+4
Ні, не так. Арабам та африканцам поляки не ради. Тут в економіці діло, а також, щоб Брюссель відстав від претензій, що Польща не виконує квоту по розміщенню біженців з Африки та Ближнього сходу. Полякам краще дати притулок рідним українцям та білорусам, чим людям, яки на них не схожі ані зовнішньо, ані ментально.
показать весь комментарий
18.08.2020 16:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хто тікає, лукашисти чи опозиція?
показать весь комментарий
18.08.2020 15:45 Ответить
Вагнеровці
показать весь комментарий
18.08.2020 15:48 Ответить
Скорее всего интилигенция и айтишники. Если революция накроется им в Беларашке и тем более в ссср делать нечего. Останутся одни трахторысты и асинезаторы с пастухами. Посмотрим как Лука и его мусора заживут
показать весь комментарий
18.08.2020 20:57 Ответить
Така підтримка говорить лише про те, що зараз Польща має високі стандарти демократії та допомагає дотриманню прав людини не забуваючи про гуманітарні норми.
показать весь комментарий
18.08.2020 15:47 Ответить
такая поддержка говорит только о том, что в Польше совсем туго с рабочей силой и они от всей души благодарят Лукашенко, за устроенный перфоманс.
показать весь комментарий
18.08.2020 16:19 Ответить
Ні, не так. Арабам та африканцам поляки не ради. Тут в економіці діло, а також, щоб Брюссель відстав від претензій, що Польща не виконує квоту по розміщенню біженців з Африки та Ближнього сходу. Полякам краще дати притулок рідним українцям та білорусам, чим людям, яки на них не схожі ані зовнішньо, ані ментально.
показать весь комментарий
18.08.2020 16:24 Ответить
Скоро и их поставят перед фактом. Тем более это последний год дотаций от ЕС. Не получится больше быть еждивенцами.
показать весь комментарий
18.08.2020 17:10 Ответить
Теперь нашим заробитчанам делать в Польше будет нечего.
показать весь комментарий
18.08.2020 15:51 Ответить
Політ біженці не мають право на працю , так що нічого нашім дівчатам та хлопакам не загрожує
показать весь комментарий
18.08.2020 16:13 Ответить
посидят пол годика на пособии, а там глядишь и клубника созреет . Всю жизнь их кормить не будут.
показать весь комментарий
18.08.2020 16:23 Ответить
Если жить нормально хотят, то батрачить нужно будет. А так поселят в хаус с братьями из Сомали. Это не беженец Шарик с миллионами и вилой.
показать весь комментарий
18.08.2020 17:14 Ответить
А так і буде, сидітимуть в азюльхаймі на повному пансіоні плюс 50-60 євро на місяц кішенькові гроші і на цьому все , до отримання статуса , а це може бути і пів року може за рік а може і ніколи той статус не отримають , принаймі не всі
показать весь комментарий
18.08.2020 17:23 Ответить
Да Бог с ними. Это не сравниться с наплывом черноты и бородачей три года назад.
50 евро сам знаешь неделю пожрать купить.
А вот как сядут на харц4 тогда да все будут оплачивать от вонунга до ГЕЦ
показать весь комментарий
18.08.2020 17:34 Ответить
Процесс пошел! Конкуренция увеличивается.
показать весь комментарий
18.08.2020 15:58 Ответить
Там половина, если не больше, агентуры.
показать весь комментарий
18.08.2020 16:15 Ответить
Та нехай всi лоботрясы тикають.
показать весь комментарий
18.08.2020 16:17 Ответить
Ох ты ж блин....25 лет сидели, а теперь "политическими" стали. Я думал, что политические убеждения немного шире и разнообразней, чем "Лукашенко, уходи!"
показать весь комментарий
18.08.2020 16:22 Ответить
Те белорусы, кто хотел ехать на работу в Польшу-ездили и раньше,не в этом вопрос.
Власть не изменилась.70человек так и не нашли.Рабочий завода, что вчера прокричал Луке-"офицер-застрелись" пропал.Не получилось массовыми избиениями запугать-начали тайком похищать людей.Если человеку грозить опасность из за его убеждений,тюрьма или смерть-ему нужно бежать из страны,чтобы спастись.
показать весь комментарий
18.08.2020 16:51 Ответить
Молодцы поляки. Выловят себе все сливки белоруского общества. А быдло пускай едет на Рашку тайгу валить.
показать весь комментарий
18.08.2020 20:58 Ответить
Пока Зеленый преЗедент сопли зеленые жует, поляки принимают наших людей из Беларуси. Ну и чмошная же власть!
показать весь комментарий
19.08.2020 13:46 Ответить
 
 