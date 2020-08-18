Дело Шеремета: Кузьменко вручили обвинительный акт, - адвокат Безпалый

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт.

Об этом в комментарии Укринформу заявил ее защитник Тарас Безпалый, передает Цензор.НЕТ.

"Да, вручили", - сказал юрист.

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Адвокат другого подозреваемого по этому делу, ветерана АТО Андрея Антоненко (Риффмастера) Станислав Кулик сообщил, что его подзащитному еще не вручали обвинительный акт. "Еще не вручали. Было назначено (вручение обвинительного акта Антоненко. - ред.) на 17 часов", - сказал Кулик.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

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22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.