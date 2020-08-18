Справа Шеремета: Кузьменко вручили обвинувальний акт, - адвокат Безпалий
Підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко вручили обвинувальний акт.
Про це в коментарі Укрінформу заявив її захисник Тарас Безпалий, передає Цензор.НЕТ.
"Так, вручили", - сказав юрист.
Адвокат іншого підозрюваного у цій справі, ветерана АТО Андрія Антоненка (Ріффмастера) Станіслав Кулик повідомив, що його підзахисному ще не вручали обвинувальний акт. "Ще не вручали. Було призначено (вручення обвинувального акта Антоненку. - ред.) на 17 годин", - сказав Кулик.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
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Волонтер та лікар Юлії Кузьменко - фігурантка справи вбивства журналіста Павла Шеремета. Журналістові "5 каналу" Валерії Павленко волонтер розповіла про повернення додому, про перший келих шампанського та про те, що сказала б міністру внутрішніх справ, якщо б зустріла його зараз.
Волонтер розповіла, що 8 місяців у СІЗО для неї стали пеклом. Душ один раз на тиждень, за увесь час три побачення з родиною через скло, а зв'язок із зовнішнім світом через адвоката. Вона й досі не дивилася брифінг, присвячений її обвинуваченню.
Ми запитали, чи чекає вона ще пом'якшення запобіжного заходу на особисте зобов'язання, наприклад. Що відповіла Юлія та як це стосується Андрія Антоненка.
Юлія Кузьменко, підозрювана у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, розповіла "5 каналу", про що би спитала в чільника МВС Арсена Авакова, якби його побачила.
"Чому ми - от мені цікаво. Позиція Арсена Борисовича завжди була наче однозначно українська: що є війна, добровольці - батальйони, волонтери... І раптом переслідування саме добровольчо-волонтерського руху. Що сталося?
Людина, яка була на Майдані. Ми теж Майдан пройшли. Чому в топку кинули людей, які були волонтерами?
Я більш ніж упевнена, що навіть якщо на момент брифінгу все-таки були впевнені (правоохоронці - ред.), що це ми, то за кілька днів точно знали, що це не ми - у цьому я впевнена на 100%. Чому нас залишили в цьому пеклі і навіщо це було так - це те, про що я спитала б", - відповіла вона.
Юлія Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, розповіла "5 каналу" про інформаційний вакуум у слідчому ізоляторі.
"Телевізор і коли приходить адвокат. Усе. Ми (підозрювані - ред.) знаходилися не в Лук'янівському СІЗО, а в ізоляторі тимчасового тримання. Там із інформацією не те, що суворо. Її нема взагалі жодної. Тобто не кажуть ні розкладу, коли буде суд. Не скажуть, якщо сидиш по часу чекаєш на суд, має приїхати забрати конвой, а суд скасувався з різних причин - цього тобі теж не скажуть. Тобто ти сидітимеш, чекатимеш, у тебе болітиме голова. У тебе стан нерозуміння, чому, якщо суд має бути, тебе не забирають - що сталося. Поки не прийде адвокат і не прояснить картину - нічого не знатимеш", - каже Кузьменко.
"Я двічі їздила з мокрою головою серед зими в автозаку. Я прокидалася зранку, мила голову, цієї миті стукали, казали "на вихід". Я вдягалася, з мокрою головою виходила, і ми їхали на антропометрію, якийсь експеримент тощо. Не було навіть пів години, щоб висушити голову", - пригадує вона.
Юлія Кузьменко каже, що не знайома з більшістю людей, які підтримували її під час суду, і дуже вдячна тим, хто продовжує говорити правду. Також в ексклюзивному інтерв'ю "5 каналу" вона розповіла, що їй писали військові у листах із фронту.
"Коли адвокати мені приносили, показували листи (зі мною листування було заборонене, могли лише принести, я прочитала і вони забрали), то більшість листів починалася словами "Пані Юліє, ми особисто з вами не знайомі, але те, що я спостерігаю зараз..." - і далі", - розповідає Кузьменко.
"Дуже багато писали з фронту. Ми не знайомі були, тобто я як волонтер у ту військову частину не їздила, ми не перетиналися... Але коли хлопці закінчували листи словами "Ми не за це тут воюємо" - це було боляче. Відчутно боляче", - наголошує волонтерка.
Юлія Кузьменко пояснила, чому не пройшла поліграф. Про це вона розповіла під час ексклюзивного інтерв'ю "5 каналу".
"Я з перших днів сказала, що готова на поліграф. Але за однієї умови: це має бути публічно - щоб результати було видно. І я поїхала проходити поліграф, мене привезли до тих же експертів, які написали «чудову» психологічну експертизу невербальної поведінки щодо мене. Коли мене привезли до тих же експертів, я відмовилась", - зазначила Кузьменко.
Важко, коли ти просто вирваний із життя і наказаний ні за що, вважає Юлія Кузьменко. Це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю "5 каналу". "Не знаю, чи можуть мені ще пом'якшити запобіжний захід, але я із задоволенням була б готова обміняти це на пом'якшення Андрію (Антоненку - ред.) Я готова ще посидіти під домашнім арештом місяць або скільки буде треба. Але лиш би відпустили Андрія", - зазначила вона.
Справа Шеремета розвалилася, а підозрюваних із в'язниці не випустили - логіки ніякої, вважає Юлія Кузьменко. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю "5 каналу".
"Коли у тебе немає нічого, то дуже важко сказати, чого тобі бракує. Звісно, перш за все, кожної секунди, кожної хвилини не вистачало сім'ї. Це важко, це боляче. Це коли дитина тобі сниться, і ти не можеш заснути, бо нервуєш. Ти не можеш подзвонити додому заспокоїтись, коли тобі приснилось, що з дитиною щось сталось. Вдома заходиш в кімнату, дивишся на дитину, а вона спить - все добре. А там я не могла ні подзвонити, ні дізнатися ніякої інформації щодо подій вдома. Почався коронавірус…", - сказала вона.
ви там вже визначтесь якось, зелейоги