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Верховный Суд вернул Александру Петровскому гордое звание "криминального авторитета", - СМИ

Верховный Суд вернул Александру Петровскому гордое звание

Верховный Суд вернул Александру Петровскому гордое звание "криминального авторитета". Об этом идет речь в заявлении юридической компании "Сенс Украина", которая представляла интересы журналиста Юрия Бутусова в судебном споре с Петровским и его компаньоном Эмилем Арутюновым.

Об этом сообщает ZIK со ссылкой на "Днепровскую панораму".

Как отмечается, указанные граждане требовали от журналиста опровержения одной из публикаций в Фейсбук и компенсации морального вреда. В посте Бутусов процитировал экс-генпрокурора Луценко, который в одном из интервью говорил: "Петровский, известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки".

Петровский подал несколько исков в суд против журналиста Бутусова "о защите чести и деловой репутации". Районные суды Днепра, в частности, Бабушкинский, на которые мог оказывать давление авторитетный бизнесмен, ранее удовлетворили его иски, подчеркивают юристы из "Сенс Украина". При этом сами заседания проходили без участия ответчика Бутусова или его представителей. Для этого сторона Петровского привлекала в качестве "со-ответчиков" некоторых жителей Днепра, которые якобы делали перепосты публикаций журналиста.

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Кроме прочего, авторитетные бизнесмены требовали от Бутусова возмещения морального вреда, который Петровский и Арутюнян оценили в 357 408 грн.

После длительных судебных процессов 30 июля Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, поданную в интересах Юрия Бутусова.

"Постановлением коллегии из пяти судей отменены все судебные решения по делу № 200/20351/18, которыми ранее были удовлетворены требования Арутюняна и Петровского А.В., известных в определенных кругах как "Эмиль" и "Нарик", о "защите чести, достоинства, деловой репутации, опровержении недостоверной информации и возмещении морального вреда 357 408 грн за публикацию в Facebook", - отмечают юристы, представляющие интересы журналиста Бутусова.

Решение Верховного Суда по этому делу имеет важное значение для свободы слова в Украине, поскольку ставит точку в попытках закрывать рот журналистам в их праве называть зло злом.

"Поздравляем Юрия Бутусова и всех, кто поддерживает свободу слова в нашей стране! "А такие авторитетные лица, как господин Петровский и господин Арутюнян, имеют полное право именоваться "авторитетами", - подчеркивают юристы, представлявшие интересы журналиста Бутусова.

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Автор: 

Верховный Суд (1100) криминалитет (607) Бутусов Юрий (4393) Петровский Александр (31)


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Топ комментарии
+14
Дописувачі, ви хоч бі прочитали уважно, про що йдеться.
Вітаю з маленькою, але перемогою, пане Юрію!
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18.08.2020 17:02 Ответить
+5
Это который чуть слева?
Верховний Суд повернув Олександру Петровському горде звання "кримінального авторитета", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8421
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18.08.2020 17:12 Ответить
+4
ну наконец-то ))) а то...абыдна чесслово )))))
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18.08.2020 16:45 Ответить
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ну наконец-то ))) а то...абыдна чесслово )))))
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18.08.2020 16:45 Ответить
Верховный Суд вернул Александру Петровскому гордое звание "криминального авторитета", - СМИ - Цензор.НЕТ 4640
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18.08.2020 16:49 Ответить
Идиоты
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18.08.2020 16:55 Ответить
Вдумаємся -суд повернув ЗВАННЯ кримінального авторитета....
Так ще раз суд повернув....
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18.08.2020 16:55 Ответить
портровско-зеленские шлюхи в мантиях пробивают очередное дно
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18.08.2020 16:57 Ответить
Дописувачі, ви хоч бі прочитали уважно, про що йдеться.
Вітаю з маленькою, але перемогою, пане Юрію!
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18.08.2020 17:02 Ответить
Криминальный авторитет никогда не будит отказываться и тем более судиться за то, что его назвали авторитетом!
Вывод: "Нарик" - не авторитет, а лох, косящий под авторитета....
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18.08.2020 17:02 Ответить
А Нарик что думал? Украина страна православная и судьи здесь православные. В следующий раз подумает, как на криминальные деньги церковь открывать. Ад ему обеспечен.
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18.08.2020 17:07 Ответить
Это который чуть слева?
Верховний Суд повернув Олександру Петровському горде звання "кримінального авторитета", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8421
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18.08.2020 17:12 Ответить
На досрочных выборах даже за Юлию Тимошенко голосовать можно, всё лучше зеленого говна. Юлия Тимошенко, вы слышите, на досрочных!
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18.08.2020 17:57 Ответить
8 гривен скосили? - тяжело считать!
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18.08.2020 19:09 Ответить
нужна соответствующая должность! В какой суд записаться? Льготы сохраняются?
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18.08.2020 20:15 Ответить
а голова ФФУ Павелко - сват кримінального авторитета Наріка, Александра Налекрешвілі родом, який в зрілому віці змінив прізвище на Петровський.
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18.08.2020 20:55 Ответить
фотки і стаття: https://nv.ua/ukraine/events/kto-takoj-narik-pochemu-vse-hovorjat-ob-aleksandre-petrovskom-2516651.html
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18.08.2020 20:56 Ответить
Петина ботоферма во всей красе. Комментарии удаляет. А своего сказать нечего...
Какой же мерзкий стал цензор.
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19.08.2020 16:14 Ответить
 
 