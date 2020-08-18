Верховный Суд вернул Александру Петровскому гордое звание "криминального авторитета", - СМИ

Верховный Суд вернул Александру Петровскому гордое звание "криминального авторитета". Об этом идет речь в заявлении юридической компании "Сенс Украина", которая представляла интересы журналиста Юрия Бутусова в судебном споре с Петровским и его компаньоном Эмилем Арутюновым.

Об этом сообщает ZIK со ссылкой на "Днепровскую панораму".

Как отмечается, указанные граждане требовали от журналиста опровержения одной из публикаций в Фейсбук и компенсации морального вреда. В посте Бутусов процитировал экс-генпрокурора Луценко, который в одном из интервью говорил: "Петровский, известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки".

Петровский подал несколько исков в суд против журналиста Бутусова "о защите чести и деловой репутации". Районные суды Днепра, в частности, Бабушкинский, на которые мог оказывать давление авторитетный бизнесмен, ранее удовлетворили его иски, подчеркивают юристы из "Сенс Украина". При этом сами заседания проходили без участия ответчика Бутусова или его представителей. Для этого сторона Петровского привлекала в качестве "со-ответчиков" некоторых жителей Днепра, которые якобы делали перепосты публикаций журналиста.

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Кроме прочего, авторитетные бизнесмены требовали от Бутусова возмещения морального вреда, который Петровский и Арутюнян оценили в 357 408 грн.

После длительных судебных процессов 30 июля Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, поданную в интересах Юрия Бутусова.

"Постановлением коллегии из пяти судей отменены все судебные решения по делу № 200/20351/18, которыми ранее были удовлетворены требования Арутюняна и Петровского А.В., известных в определенных кругах как "Эмиль" и "Нарик", о "защите чести, достоинства, деловой репутации, опровержении недостоверной информации и возмещении морального вреда 357 408 грн за публикацию в Facebook", - отмечают юристы, представляющие интересы журналиста Бутусова.

Решение Верховного Суда по этому делу имеет важное значение для свободы слова в Украине, поскольку ставит точку в попытках закрывать рот журналистам в их праве называть зло злом.

"Поздравляем Юрия Бутусова и всех, кто поддерживает свободу слова в нашей стране! "А такие авторитетные лица, как господин Петровский и господин Арутюнян, имеют полное право именоваться "авторитетами", - подчеркивают юристы, представлявшие интересы журналиста Бутусова.

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